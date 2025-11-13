¿Qué es un televisor NanoCell?: Ventajas y desventajas

Lejos de estar limitado a tamaños y precios, el actual mercado de televisores en el país ofrece muchas opciones para todas las necesidades y gustos. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Antes de poder hablar de un televisor NanoCell es necesario decir que al referirse a este tipo de tecnología estamos hablando del tipo de pantalla que tiene el TV. Aunque los paneles LCD son los más vendidos y aquellos que tendría cualquier dispositivo base, existen más clases de pantallas con características diferentes.

LED, QLED, QNED y OLED son algunas de las variantes más conocidas por los consumidores, cada una ofreciendo prestaciones técnicas y visuales distintas. Eso sí, cada uno tiene una serie de subtipos que están siendo muy populares por estos días entre los compradores. MiniLED, XR y lo que aquí nos atañe, NanoCell.

Una pantalla NanoCell es una tecnología desarrollada por LG que se utiliza en un TV LED. Aquí, las nanopartículas (alrededor de un nanómetro de tamaño) refinan y purifican los colores que se muestran en la imagen. A pesar de no ser un producto de gama alta, ofrece una experiencia muy cercana a la de una línea premium.

Al igual que ocurre con los televisores QLED (Samsung) y QNED (LG) son tecnologías propias y desarrolladas por las mismas marcas en busca de una propuesta innovadora. Todo esto en pro de acercar al usuario a una vivencia que no esté mediada por una pantalla OLED, la más avanzada, por ende, la más costosa.

¿Qué ofrecen los TV’s NanoCell?

Primero, y tal vez lo más importante para el usuario final, esta clase de paneles son capaces de soportar resolución 4K. Esto hace a estos televisores buenos complementos para una consola moderna; PS5, Xbox Series X|S o Switch 2.

Segundo, al seguir siendo una pantalla LCD, su retroalimentación lumínica le permite seguir teniendo picos de brillo altos. Esto es especialmente útil si el TV está ubicado en un lugar donde exista una entrada de luz solar como la sala de estar.

Y tercero, si es un modelo con inteligencia artificial (IA) el procesador será capaz de reconocer la luz ambiente para ajustar el brillo y los colores en la imagen. Todo esto para favorecer lo que se ve en pantalla y su correcto consumo.

¿Qué otro tipo de televisores hay en el mercado?

Si no le convenció la tecnología NanoCell, en esta industria cada vez están tomando más fama los paneles MiniLED. Estos utilizan un sistema de iluminación avanzado que al tener diodos más pequeños que los de una pantalla LED mejora la calidad.

Esto le brinda mayor precisión a la hora de mostrar colores y sus diferentes tonalidades en una imagen. Y aunque no fracciona el funcionamiento de los píxeles como lo hace un TV OLED, si es una tecnología mejor que la NanoCell.

En conclusión, comprar un televisor ya no debería depender solo de su tamaño y su precio. Hay un par de características más que se podrían tener en cuenta para mejorar la experiencia visual y quedar satisfecho con la nueva adquisición.