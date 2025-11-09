¿Qué significa cuando aparece HD y HD+ en una llamada de celular y qué implica?

En algunos casos, es posible que las llamadas HD y HD+ se activen automáticamente en su celular. Foto: BandaAncha

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Es posible que sea de conocimiento público el significado de HD cuando se habla de televisores y sus resoluciones en pantalla, pues hace referencia a la calidad de la imagen, teniendo un tamaño de 720p. Esta tecnología apareció en Estados Unidos durante los últimos cuatro años de la década de 1990, pero no fue hasta los primeros años del siglo XXI que se popularizó y masificó en buena parte del mundo.

Más adelante, alrededor del año 2008-2010 hizo su irrupción en el mercado la resolución Full HD (1080p), especialmente durante la Copa Mundial de fútbol en Sudáfrica. Un evento más que idóneo para probar y demostrar que esta tecnología había llegado para quedarse. Sin embargo, las letras HD no se quedaron solo en el ámbito visual, sino que también migraron a lo sonoro para medir la calidad del audio.

HD y HD+, en el contexto de una llamada de celular, se refieren a la calidad del audio que está ofreciendo una experiencia sonora, siendo mucho más clara y natural que las llamadas tradicionales. Es por eso que a la hora de recibir o hacer una llamada a través de un teléfono móvil se puede ver HD o HD+, indicando que la calidad del audio de la conversación va a ser superior al estándar. Y eso, ¿Qué implica?

HD (High Definition Voice)

Traducido al español como “voz en alta definición”, el HD en las llamadas usa la tecnología VoLTE (Voz sobre LTE), que permite que las llamadas de voz se realicen a través de la red 4G/LTE o 5G. Esto, explicado de una forma sencilla, remplaza las comunes y ampliamente usadas redes de voz 2G y 3G, que aunque son más estables, también son más antiguas y carecen de una calidad en el audio.

Al tener una llamada en HD, las ondas del sonido se transmiten en un rango de frecuencias más amplio (banda ancha), lo que permite capturar más tonos naturales de la voz humana. En la práctica, esto se traduce en una voz menos permeada por un intermediario tecnológico y un audio más natural; como si se estuviera hablando personalmente con el otro interlocutor, pero a unos metros de distancia.

Esta tecnología incluye cancelación de ruido, haciendo que la conversación sea más fácil de entender, además de poder tener la capacidad de establecer las llamadas casi al mismo tiempo que se descuelgan. Algo que también evita el popular y molesto retraso en la señal, es decir, cuando se pronuncian un par de palabras, pero estas tardan fracciones de segundo o segundos enteros en escucharse del otro lado del teléfono.

HD+ (High Definition Plus Voice o Ultra HD Voice)

Voz en Alta Definición Plus o Ultra Alta Definición es una tecnología que se basa en un códec de audio aún más avanzado que la del HD. Esta se conoce como EVS (Enhanced Voice Services) y brinda hasta el doble de ancho de banda de audiofrecuencia que el HD Voice. Lo anterior significa un audio de rango completo que puede alcanzar calidad de CD (hasta 48 KHz de frecuencia de muestreo).

En otras palabras, proporciona una fidelidad de sonido excepcional y una experiencia de audio inmersiva. Ahora sí, con una llamada en HD+ es posible escuchar a la otra persona como si estuviera justo al lado, eliminando imaginariamente el intermediario tecnológico, en este caso el celular. El mejoramiento en el rendimiento de red la hace más resistente a condiciones de red adversas y optimiza el uso.

Para que una llamada sea HD o HD+, ambas partes (emisor y receptor) deben: tener un dispositivo móvil compatible con la tecnología VoLTE o EVS, permanecer conectados a una red 4G/LTE o 5G y que sus operadores de telefonía móvil ofrezcan este servicio y esta tecnología. Esto último dependerá de la capacidad de cobertura de cada empresa y su infraestructura en diferentes lugares del país.

¿Cómo activar las llamadas en HD o HD+?