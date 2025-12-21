¿A qué altura se debe instalar un aire acondicionado y cuál es la mejor ubicación?

La correcta altura y ubicación del aire acondicionado influyen directamente en la eficiencia energética y la distribución del aire frío.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ubicación de un aire acondicionado incide directamente en su eficiencia, en la correcta distribución del aire y en el confort de quienes ocupan el espacio.

Fabricantes y empresas especializadas en climatización coinciden en que una instalación inadecuada puede afectar el rendimiento del equipo, aumentar el consumo energético y generar molestias.

Estas son las recomendaciones técnicas sobre altura, ubicación y condiciones de instalación:

Altura recomendada para la unidad interior

Irsap, empresa especializada en climatización, señala que el aire acondicionado debe instalarse en una posición alta, ya que el aire frío tiende a descender. Según su guía técnica:

La altura ideal para colocar la unidad interior tipo split es de aproximadamente 2,5 metros desde el suelo .

La distancia respecto al techo debe ser de entre 15 y 20 centímetros, para facilitar el flujo de aire.

En la misma línea, DP Heating & Cooling, compañía australiana dedicada a la instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado, recomienda montar la unidad interior al menos a dos metros de altura, dejando un espacio libre mínimo de 15 centímetros alrededor, con el objetivo de asegurar una ventilación adecuada y un flujo de aire eficiente.

Ubicación dentro de la habitación

Sobre la posición del equipo dentro del ambiente, Irsap advierte que no basta con una buena altura. La empresa destaca dos principios fundamentales:

Evitar que el flujo de aire frío se dirija directamente hacia las personas , para prevenir molestias físicas.

No instalar la unidad cerca de fuentes de calor o luz, ya que esto perjudica el rendimiento del equipo.

A partir de estos criterios, Irsap recomienda:

Dirigir el aire hacia zonas de paso , no hacia quienes permanecen sentados o acostados.

En el dormitorio , evitar orientar el flujo hacia la cama y dirigirlo hacia un pasillo.

En la sala de estar , impedir que el aire apunte directamente a los ocupantes.

En la cocina, no concentrar el flujo de aire en la mesa del comedor.

Ubicaciones que se deben evitar

Según Irsap, una mala ubicación puede provocar el llamado “efecto rebote”, en el que el aire frío choca con obstáculos y pierde eficacia. Por esta razón, se deben evitar lugares como:

Detrás de cortinas o sofás .

Frente a paredes, armarios u otros muebles.

Además, Irsap desaconseja instalar el aire acondicionado en pasillos, ya que el aire se dispersa y se generan diferencias de temperatura entre habitaciones.

Desde el punto de vista energético, la empresa señala que lo más eficiente es instalar unidades en las estancias más utilizadas, incluido el dormitorio.

Ubicación de la unidad exterior

Sobre la unidad exterior, Irsap señala que debe instalarse en un espacio bien ventilado, evitando balcones estrechos o nichos cerrados que limiten la disipación del calor. También indica que la unidad debe estar firmemente fijada y, preferiblemente, en una zona sombreada.

En cuanto a las distancias, Irsap recomienda dejar entre 10 y 15 centímetros entre la unidad exterior y la pared para garantizar una correcta circulación del aire.

Instalación profesional y mantenimiento

Sobre el proceso de instalación, DP Heating & Cooling destaca que la instalación profesional ofrece ventajas en términos de seguridad, manejo adecuado de conexiones eléctricas y refrigerantes, y protección de la garantía, ya que muchos fabricantes exigen que el montaje sea realizado por técnicos calificados.

En cuanto al mantenimiento, la empresa recomienda:

Limpiar o reemplazar los filtros cada 1 a 3 meses .

Realizar mantenimiento profesional periódico .

Estar atentos a señales como ruidos inusuales o pérdida de eficiencia.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.