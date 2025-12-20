Funciones y modos “secretos” de Alexa: así puede activarlas

Alexa cuenta con funciones prácticas y modos lúdicos que se activan mediante comandos de voz específicos. Foto: Agencia Europa Press

Alexa es ampliamente conocida por tareas básicas como decir la hora, informar el clima o reproducir música.

Sin embargo, el asistente de voz de Amazon también cuenta con funciones menos visibles y modos especiales que combinan utilidad práctica y entretenimiento. A continuación, un listado de estas opciones:

1. Encontrar el teléfono perdido

Según Amazon, Alexa puede ayudarte a localizar tu celular dentro de casa. Con las Llamadas de Alexa activadas, solo debes decir: “Alexa, encuentra mi teléfono”. El asistente realizará una llamada para que puedas identificarlo por el sonido.

2. Jugar juegos por voz

Alexa permite jugar distintos juegos sin necesidad de controles ni pantallas. Puedes pedir juegos específicos o simplemente decir: “Alexa, juguemos a algo”, y el asistente te mostrará opciones disponibles.

3. Chistes e historias

El asistente puede contar chistes, historias y curiosidades. Alexa tiene acceso a miles de contenidos pensados tanto para adultos como para niños, ideales para momentos de entretenimiento.

4. Controlar dispositivos del hogar

Alexa se puede vincular con dispositivos domésticos inteligentes compatibles. Mediante comandos de voz es posible encender luces, ajustar el termostato, cerrar puertas con cerraduras inteligentes o controlar el televisor.

5. Modo susurro

Alexa detecta cuando el usuario le habla en voz baja y responde de la misma manera. El modo puede activarse susurrando un comando o desde la configuración de respuestas de voz.

6. Ajustar velocidad y tono de voz

Es posible pedirle a Alexa que hable más rápido o más despacio mediante comandos directos. También se puede modificar el ecualizador, por ejemplo solicitando que suba los tonos agudos.

7. Usar Alexa como intercomunicador

Si hay varios dispositivos Alexa en casa, pueden funcionar como intercomunicador. Comandos como “Alexa, anuncia que la cena está lista” envían mensajes a todos los dispositivos, o se puede hablar con una habitación específica usando la función “pasar por”.

8. Automatizar el día con Rutinas

Las rutinas permiten agrupar varias acciones en un solo comando. Por ejemplo, al decir “Alexa, buenos días”, el asistente puede encender luces, informar el clima y reproducir música. También pueden activarse a una hora específica o al detectar sonidos.

9. Modo Súper Alexa

Según Xataka, este modo es un guiño a los videojuegos clásicos. Se activa diciendo: “Alexa, activa el modo Super Alexa” o recitando el Konami Code: “arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start”. No desbloquea funciones nuevas y responde con un mensaje humorístico.

10. Modos de personajes

Como menciona Computer Hoy, Alexa incluye modos como padre, madre, bebé, niño y abuela. Cada uno se activa con comandos específicos y, en algunos casos, acertijos o códigos secretos. El asistente adopta un tono y frases acordes a cada personaje.

11. Modos temáticos y bromas

Entre los modos lúdicos están el modo enamorada, que plantea un juego de frases románticas; el modo futbolera, que se desbloquea respondiendo preguntas sobre fútbol; el modo motomami, que se activa con un comando específico; y el modo autodestrucción, que simula una cuenta regresiva como broma.

12. Sonidos ambientales y entrenamiento

Alexa puede reproducir sonidos de fondo como tormentas eléctricas o un hogar con leña. También puede guiar rutinas cortas de ejercicio, como entrenamientos de cinco minutos narrados paso a paso.

13. Borrar el historial de voz

Con el comando “Alexa, borra todo lo que he dicho hoy”, el asistente elimina el historial de interacciones de ese día.

