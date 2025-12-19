Guía de regalo definitiva para comprar una consola o un videojuego esta Navidad

Regalo de Navidad. Foto: Pexels

No es casualidad que diciembre sea el mes del año en el que más se vende tecnología. Este sector del mercado es el tercero más movido durante estos días del año, solo por detrás de la ropa y el calzado y la comida y bebidas, incluyendo las alcohólicas. Dentro de esta categoría de electrónicos emerge una subsección muy importante, no solo para niños y adolescentes, que es la industria de los videojuegos. Todo parece indicar que según una proyección de la consultora británica, Newzoo, el Gaming cerrará sus ingresos de 2025 en USD 197.000 millones.

Ese dinero proviene de muchas fuentes, pero sin duda uno de los más relevantes en el conteo final es el negocio de las consolas y los videojuegos. A pesar de no ser el nicho de consumo más numeroso dentro del mercado, pues los jugadores de dispositivos móviles los superan y parece que tarde o temprano serán alcanzados y rebasados por los de computadores, son los usuarios de plataformas domésticas y portátiles los que más gastan en este ocio digital. Algo ayudado por los precios de los sistemas de juego y sus títulos.

En este punto es en el que emergen los tres gigantes de la industria y las tres compañías más reconocidas por el público en general, sean jugadores o no. Se trata de Nintendo, PlayStation y Xbox. Dos marcas japonesas y una estadounidense que llevan dominando el negocio de las consolas y las entregas durante más de 30 años. También los nombres que surgen en la cabeza de padres de familia, adolescentes, niños y hasta adultos independientes en Navidad; sea para darse un regalo personal o dárselo a quienes más quieren en su vida.

Por eso, aquí está una guía de compra para que todos aquellos fieles lectores de la sección de Videojuegos de El Espectador se informen antes de ir en buscar el obsequio soñado para esta Nochebuena de 2025. Un día en el que no solo se espera recibir un pequeño detalle de los seres queridos, sino también observar con satisfacción la sonrisa de un hijo, de un hermano o de un amigo al romper ese papel regalo que con tanta ilusión se envolvió. Estos son los precios más actualizados de las consolas en el mercado del Gaming de Colombia.

¿Cuánto cuesta una Nintendo Switch?

Consola Precio Nintendo Switch 2 COP 2,500,000 Nintendo Switch 1 Oled COP 2,000,000 Nintendo Switch 1 COP 1,500,000 Nintendo Switch Lite COP 1,000,000

¿Cuánto cuesta una PlayStation 5?

Consola Precio PlayStation 5 Pro COP 4,300,000 PlayStation 5 Ghost of Yotei edition COP 3,500,000 PlayStation 5 30 Aniversario COP 3,000,000 PlayStation 5 Slim (Astro Bot y Gran Turismo 7) COP 3,700.000 PlayStation 5 Slim digital (Astro Bot y Gran Turismo 7) COP 3,400.000

¿Cuánto cuesta una Xbox Series X|S?

Consola Precio Xbox Series X COP 3,000,000 Xbox Series S 1 TB COP 2,500,000 Xbox Series S 512 GB COP 2,000,000

