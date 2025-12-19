Logo El Espectador
Novena bailable: la playlist para encender la rumba este fin de año

Música decembrina, clásicos colombianos y fiesta familiar todo el fin de semana.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
19 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
Diciembre en Colombia se baila así: vecinos, luces, música fuerte y clásicos que convierten cualquier novena en fiesta.
Diciembre en Colombia se baila así: vecinos, luces, música fuerte y clásicos que convierten cualquier novena en fiesta.
Foto: Contenido creado con IA
Diciembre en Colombia no solo se siente: se baila. Desde antes del primero de diciembre, el país cambia el ritmo. Vuelve el olor a buñuelo, se prenden las luces en las ventanas y la memoria empieza a sonar.

Spotify lo confirma con datos claros: entre el 1 y el 11 de diciembre, las búsquedas de música decembrina en Colombia crecieron un 100 %. Palabras como “Navidad” aumentaron un 126 % y “Diciembre” un 137 %.

No es casualidad. En estas fechas no buscamos solo canciones: buscamos recuerdos, momentos compartidos, sonidos que nos devuelvan a la fiesta en la sala de la casa, en la finca o a la calle.

Novena bailable, la playlist

De ahí nace Novena bailable, una playlist que reúne los clásicos que han acompañado generaciones enteras. No es nostalgia por nostalgia: es identidad sonora. Canciones que se repiten año tras año porque siguen funcionando como punto de encuentro entre quienes se saben los pasos y quienes apenas le están cogiendo el tiro.

Los números también lo reflejan. Artistas como Pastor López registran un aumento del 109 % en búsquedas; Los 50 de Joselito, un 85 %; Rodolfo Aicardi, un 83 %; y Joe Arroyo, un 43 %. Son nombres que no necesitan presentación: suenan y el cuerpo responde solo. Son los que arman la pista, sostienen la noche y atraviesan edades, gustos y generaciones.

Este diciembre, además, Lisandro Meza volvió a confirmar por qué su música es sinónimo de fiesta. Desde el 1 de diciembre, sus oyentes se duplicaron en Spotify.

En la Noche de Velitas, mientras el país pedía deseos, se reproducían 559 canciones suyas por minuto. El 8 de diciembre, sus reproducciones crecieron un 177 %, marcando oficialmente el inicio de la temporada.

Eso es lo que recoge esta playlist: cumbia, porro, merecumbé y sonido tropical.

La novena bailable no es una playlist más, es música para vivir diciembre como siempre lo hemos hecho: juntos, con alegría, con emoción y con esas melodías que son infaltables en cada fiesta decembrina en Colombia.

Si lo prefiere escuchar en YouTube, dando clic aquí puede hacerlo.

