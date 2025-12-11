Adultos mayores se certificaron en habilidades digitales con MinTIC

El programa les permitió fortalecer su confianza en el uso de la tecnología y herramientas digitales. Foto: MinTIC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este jueves, el auditorio del Edificio Murillo Toro, sede del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), se llenó de emoción y aplausos.

Cuarenta personas —en su mayoría adultos mayores— recibieron su certificación en competencias digitales tras culminar los cursos del Centro de Experiencia TIC, un espacio pensado para que cualquier ciudadano pueda acercarse, sin miedo, al mundo de la tecnología.

Durante el 2025, este centro formó a más de 100 personas en el uso de herramientas digitales, desde lo más básico —encender un computador, usar un correo o hacer una videollamada— hasta navegar con seguridad, realizar compras en línea o acceder a la banca virtual.

“Lo primero que aprendí fue a utilizar el computador porque se me había olvidado. No había tenido la oportunidad de seguir sistemas. Es una gran oportunidad que se nos abrió para las personas que estábamos en el anonimato de los afanes del mundo”, contó Alba Monrroy, una de las estudiantes del Centro de Experiencia TIC, en diálogo con CiberPaz.

Aprender desde cero, sin miedo

Las clases incluyeron también el manejo de Word, Excel y PowerPoint, la edición básica de fotos y videos, y el uso de funciones avanzadas en el celular.

En una de las etapas más recientes, los participantes incluso se atrevieron a explorar herramientas de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT y Copilot, además de recibir talleres sobre ciberseguridad.

La estudiante Hilia Marlem Sánchez aseguró que “el Centro de Experiencia TIC no se convirtió solo en un lugar de aprendizaje para mí, sino en un hogar. Allí encontré compañeros que me enseñaron, con su ejemplo, que todo es posible; que las metas no tienen fecha de vencimiento y que la edad es solo un adjetivo más en la historia de cada uno. Nunca es tarde para aprender”.

Cada sesión combinó paciencia, práctica y confianza. Según MinTic, los adultos mayores han encontrado en este espacio una oportunidad para superar temores frente al uso de nuevas tecnologías y actualizar sus conocimientos en un entorno amigable y participativo.

El objetivo de este proceso ha sido incluir a los adultos mayores en la conversación digital, romper barreras generacionales y demostrar que nunca es tarde para aprender.

“Esto no es únicamente un curso; es devolverles autonomía. Es una forma de decirles a las personas mayores que sí se puede, que sí cuentan, que sí importan. Es una invitación a reencontrarse con el mundo a través de la tecnología”, expresó David Cárdenas, docente del Centro de Experiencia TIC.

La formación contó con el apoyo de CiberPaz, el programa del Ministerio TIC que promueve el uso seguro, responsable y consciente de la tecnología. A través de talleres, acompañamiento y contenidos educativos, la iniciativa busca cerrar brechas digitales, prevenir riesgos en línea y facilitar la inclusión de poblaciones vulnerables, entre ellas personas mayores, mujeres, niños y comunidades rurales, en el entorno digital.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.