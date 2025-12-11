Logo El Espectador
Tecnología
Videojuegos

Así puede ver su resumen del año en PlayStation: horas jugadas, juegos preferidos, trofeos

El Wrap-Up de PlayStation ya está aquí. Así puede ver cuantas horas jugó en el año, sus títulos favoritos y todos los trofeos que consiguió.

Redacción Tecnología
11 de diciembre de 2025 - 04:30 p. m.
Tal y como ocurre con el Spotify Wrapped, PlayStation también presenta un resumen del año para todos sus jugadores de PS5 y PS4.
Foto: Vandal
Como ocurre cada año, PlayStation abrió una página en la que todos los usuarios de PS5 y PS4 podrán ver su actividad durante 2025. Esto incluye horas jugadas, videojuegos con más tiempo de ejecución, trofeos ganados y mucho más.

El Wrap-Up de PlayStation, parecido al Spotify Wrapped, estará disponible para todos los jugadores de la marca hasta el próximo 8 de enero de 2026. Este también muestra en qué modo de juego disfrutó más de su consola: offline u online.

Adicionalmente, quienes sean dueños de uno o varios accesorios (PlayStation VR, PlayStation Portal o DualSense edición especial) también pueden conocer cuánto tiempo pasaron usando estos dispositivos.

Recompensa para quienes vean su Wrap-Up de PlayStation

Sony esta tan interesado en convertir su resumen en una parada recurrente para todos sus gamers, que recompensará a todos aquellos que revisen su historial antes de que termine el año.

Quienes lo hagan podrán tener un avatar exclusivo con temática de cristal y su propia tarjeta de resumen para compartir a través de redes sociales y comparar con otros jugadores. Una función también permitida por el popular Spotify Wrapped.

¿Cómo ver mi Wrap-Up de PlayStation?

  • Ingrese a la página oficial de PlaySation.
  • Inicie sesión con el correo electrónico y contraseña que tenga vinculadas a su nombre de usuario de PlayStation.
  • De clic en “Ver Resumen”.

Por último, uno de los aspectos más interesantes de este resumen de PlayStation es que perfila al usuario de acuerdo a su videojuego más jugado. En el caso de aquellos que disfruten de los juegos de deportivos serán llamados “GOATS”, haciendo referencia a el apodo que reciben los deportistas más destacados de cada disciplina.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Tecnología

