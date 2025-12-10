¿Dónde, cuándo y a qué hora ver en vivo la ceremonia de premiación de los Game Awards 2025?

Esta es la estuatilla que se le entrega a todos los ganadores en los Game Awards. Foto: Eurogamer

Cada vez falta menos para que el mundo conozca al Mejor Juego del Año, o GOTY como lo suelen llamar en los Game Awards, la premiación de videojuegos más prestigiosa del mundo. Bajo la dirección de Geoff Keighley, la misma mente detrás del Summer Game Fest, la feria de Gaming que tomó el liderazgo de la industria luego de la extinción de la E3, estos galardones ha tomado mucha relevancia entre los gamers.

Sea porque su juego favorito no ganó el GOTY o ni siquiera estuvo entre los nominados, esta noche siempre despierta el interés de todos los apasionados por los videojuegos. Por eso, cada diciembre se siente como una nueva oportunidad para reivindicar el trabajo de empresas, estudios y desarrolladores que trabajan para hacer de este ocio digital el segundo más importante en términos económicos del mundo.

Adicionalmente, la transmisión en vivo también ha servido como plataforma de lanzamiento para los últimos anuncios del año. Un espacio, no exento de críticas, que funciona como trampolín para las entregas que no pudieron presentar su tráileres durante todo el año. Incluso, algunos de los grandes títulos del año siguiente con hijos de los Game Awards. Una velada para mucho más que premios y reconocimientos.

Aquí está la fecha, el horario y la plataforma por la que puede ver el streaming de los Game Awards 2025. Además, no se pierda el minuto a minuto de El Espectador de lo que ocurra con los nominados, las 29 categorías participantes en los premios y por supuesto la estatuilla al Mejor Juego del Año. Un galardón que en esta ocasión parece estar más que decantado para la propuesta de Clair Obscur: Expedition 33.

Set a reminder to watch #TheGameAwards live tomorrow on @X in 4K!https://t.co/ycLgTfNkCp — The Game Awards (@thegameawards) December 10, 2025

¿Cuándo son y dónde ver los Game Awards 2025?

Fecha : jueves 11 de diciembre.

Hora : 8:00 p. m.

Lugar : Peacock Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Plataforma: YouTube de The Game Awards.

Here are the global time zones for #TheGameAwards tomorrow.



7:30p ET

4:30p PT

9:30p BRT

12:30a GMT

1:30a CET

3:30a MSK

8:30a CST

8:30a JST

11:30a AEDT



Watch live in 4K60 FPS on YouTube: https://t.co/QohuEqZmvX

or Twitch in 2K: https://t.co/zeEycbK3FG pic.twitter.com/b4rLzQYnC5 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 11, 2025

