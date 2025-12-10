Logo El Espectador
¿Dónde, cuándo y a qué hora ver en vivo la ceremonia de premiación de los Game Awards 2025?

Además de premiar videojuegos en casi 30 categorías diferentes, la velada dará a conocer los últimos anuncios, presentaciones y lanzamientos de juegos para el año siguiente.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
11 de diciembre de 2025 - 01:28 a. m.
Esta es la estuatilla que se le entrega a todos los ganadores en los Game Awards.
Esta es la estuatilla que se le entrega a todos los ganadores en los Game Awards.
Foto: Eurogamer
Cada vez falta menos para que el mundo conozca al Mejor Juego del Año, o GOTY como lo suelen llamar en los Game Awards, la premiación de videojuegos más prestigiosa del mundo. Bajo la dirección de Geoff Keighley, la misma mente detrás del Summer Game Fest, la feria de Gaming que tomó el liderazgo de la industria luego de la extinción de la E3, estos galardones ha tomado mucha relevancia entre los gamers.

Sea porque su juego favorito no ganó el GOTY o ni siquiera estuvo entre los nominados, esta noche siempre despierta el interés de todos los apasionados por los videojuegos. Por eso, cada diciembre se siente como una nueva oportunidad para reivindicar el trabajo de empresas, estudios y desarrolladores que trabajan para hacer de este ocio digital el segundo más importante en términos económicos del mundo.

Adicionalmente, la transmisión en vivo también ha servido como plataforma de lanzamiento para los últimos anuncios del año. Un espacio, no exento de críticas, que funciona como trampolín para las entregas que no pudieron presentar su tráileres durante todo el año. Incluso, algunos de los grandes títulos del año siguiente con hijos de los Game Awards. Una velada para mucho más que premios y reconocimientos.

Aquí está la fecha, el horario y la plataforma por la que puede ver el streaming de los Game Awards 2025. Además, no se pierda el minuto a minuto de El Espectador de lo que ocurra con los nominados, las 29 categorías participantes en los premios y por supuesto la estatuilla al Mejor Juego del Año. Un galardón que en esta ocasión parece estar más que decantado para la propuesta de Clair Obscur: Expedition 33.

¿Cuándo son y dónde ver los Game Awards 2025?

  • Fecha: jueves 11 de diciembre.
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Lugar: Peacock Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
  • Plataforma: YouTube de The Game Awards.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

