Xbox y su objetivo de lanzar juegos “exclusivos” para su consola y PS5 al mismo tiempo

Las consolas Xbox Series X (negra) y Xbox Series S (blanca) de Microsoft salieron a la venta el 12 de noviembre de 2020. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace cinco años era inconcebible que Forza Horizon 5, Gears of War: Reloaded y hasta el propio Halo tuvieran la etiqueta de “PS5″, pero hoy es una realidad innegable. La actual estrategia de Xbox: estrenar sus videojuegos “exclusivos” en la PlayStation 5, está llegando a límites que pocos hubieran imaginado; ahora con lanzamientos en simultáneo con la Xbox Series X|S.

Aunque el más reciente Xbox Developer Direct dejó ver a Forza Horizon 6 sin fecha de estreno confirmada para PS5, eso no quiere decir que el juego de carreras no llegará a la consola de la “competencia”. Incluso, ahora la X verde se refirió públicamente a este hecho, pues fue el único título presentado que no tuvo fecha de salida oficial para la PlayStation 5.

Lejos de decir que era una propuesta para mantener una exclusividad parcial sobre la entrega, Xbox dijo que está trabajando para que esto no vuelva a pasar. Tal parece que para la filial de Microsoft en el Gaming es de suma importancia que sus mejores videojuegos tengan una versión para las consolas de la X verde y Sony al mismo tiempo.

Los 25 años de Xbox

“A veces somos inconsistentes. Se ven algunos juegos en un lugar, otros en varios. Vamos a trabajar en eso y vamos a intentar ser más consistentes con lo que hacemos”, le dijo Craig Duncan, director de Xbox Game Studios a Game Radar, un medio especializado en Gaming.

Uno de los jefes en Microsoft Gaming también explicó que esto a veces es así por la falta de recursos o personal en un equipo de desarrollo. No obstante, se comprometió a que el “delay” entre el estreno en Xbox y PS5 sea cada vez menor, hasta un día, sea nulo.

Algo que ya está cumpliendo con Halo: Campaign Evolved y Gears of War: E-Day, los dos lanzamientos más importantes de la X verde en 2026, que llegarán a Xbox Series X|S y PlayStation 5 el mismo día. Aun así, en este punto es que Xbox Game Pass hace la diferencia.

Forza Horizon 6 en Xbox Game Pass

Mientras los suscriptores de Game Pass podrán jugar Forza Horizon 6 desde su día de lanzamiento sin comprar el juego, los de PS5 tendrán que pagar por él a precio completo, que en su versión estándar es de COP 279.000, lo que diferencia a unos usuarios de otros.

Eso sí, los jugadores de PS5 que compren la versión Deluxe (COP 400.000) o Premium (COP 479.000) podrán tener un acceso anticipado (early access) de cuatro días (15 de mayo de 2026). Una característica que no está disponible en el caso de los gamers que sean miembros de la membresía Game Pass.

Sin embargo, quienes lo deseen podrán comprar una “Premium Upgrade” (actualización premium) para Xbox Game Pass, y tener el early access disponible sin comprar el juego completo. Eso sí, el precio parece el del juego completo: EUR 40, USD 48 o COP 175.000.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.