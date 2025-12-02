Así es el Galaxy Z TriFold, el primer celular plegable triple de Samsung: ¿lo compraría?

Un visitante sostiene un smartphone Samsung Galaxy Z TriFold durante un evento de lanzamiento en una tienda Samsung en Seúl el 2 de diciembre de 2025. Samsung Electronics presentó su primer teléfono plegable el 2 de diciembre, mientras el conglomerado se apresura a demostrar que puede seguir el ritmo de sus rivales en IA generativa. Foto: AFP - JUNG YEON-JE

Samsung volvió a sacudir al mundo de la tecnología. Este martes, la compañía surcoreana presentó el Galaxy Z TriFold, su primer teléfono plegable triple y uno de los lanzamientos más ambiciosos en la historia de su línea Galaxy.

“Galaxy Z TriFold amplía ahora los límites de lo que es posible en cuanto a trabajo móvil, creatividad y conexión”, dijo TM Roh, presidente y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung.

“Tras años de innovación en diseños plegables, este modelo resuelve uno de los retos más antiguos de la industria móvil: ofrecer el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento y productividad, todo en un solo dispositivo”, agregó.

Una pantalla de 10 pulgadas

El nuevo Galaxy Z TriFold puede desplegarse dos veces hasta alcanzar 25,4 centímetros de pantalla —el equivalente a 10 pulgadas, el tamaño de una tablet mediana—, ofreciendo una experiencia que combina productividad y entretenimiento en un formato compacto.

El teléfono pesa 309 gramos y mide apenas 3,9 milímetros de grosor en su punto más delgado. Incluye una cámara principal de 200 megapíxeles, entre las cinco que tiene (tres traseras y dos delanteras) y una batería de 5.600 mAh, dividida en tres celdas distribuidas en cada panel para equilibrar la energía y mantener la autonomía durante todo el día.

Diseño pensado para durar

Samsung diseñó el TriFold con un plegado hacia dentro para proteger la pantalla principal. Además, el sistema incorpora una alarma automática que avisa si el usuario intenta cerrarlo de manera incorrecta.

La carcasa está hecha de titanio, con un marco reforzado en Advanced Armor Aluminum, lo que le da rigidez sin añadir peso. También incluye un panel trasero de polímero con fibra de vidrio y cerámica, que mantiene el diseño delgado pero resistente a las grietas.

La marca asegura que el TriFold cuenta con las bisagras más avanzadas que ha fabricado hasta ahora: una estructura de doble carril que permite un plegado más estable. Cada unidad pasa por estrictos controles de calidad, con escaneos por tomografía y verificaciones láser de los componentes internos.

Potencia e inteligencia artificial

El Galaxy Z TriFold utiliza la plataforma Snapdragon 8 Elite, diseñada especialmente para Samsung, y cuenta con carga ultrarrápida de 45 W. Además, llega con Galaxy AI, el sistema de inteligencia artificial que potencia herramientas como el Asistente fotográfico (con edición generativa y bocetos que se convierten en imágenes) y el Asistente de navegación, que puede resumir o traducir páginas web en tiempo real.

La integración de Gemini Live, la IA multimodal de Google, permite que el teléfono “entienda lo que los usuarios ven, dicen y hacen”. Así, se pueden hacer preguntas o recibir recomendaciones sin cambiar de aplicación, una función pensada para quienes trabajan o crean contenido desde el móvil.

Tres teléfonos en uno

Según la empresa surcoreana, al abrir el celular por completo, el Galaxy Z TriFold ofrece una pantalla que equivale a tres teléfonos de 6,5 pulgadas, lo que permite ejecutar varias aplicaciones al tiempo. Es, además, el primer smartphone con Samsung DeX independiente, lo que significa que puede funcionar como una estación de trabajo completa sin necesidad de conectarse a otro dispositivo.

La pantalla Dynamic 2X AMOLED alcanza 120 Hz de frecuencia y hasta 2.600 nits de brillo, garantizando una visualización nítida incluso bajo el sol.

Además, con la función Vision Booster, el color y el contraste se ajustan automáticamente según la luz ambiental.

Disponibilidad y beneficios

El Galaxy Z TriFold se lanzará oficialmente en Corea del Sur el 12 de diciembre de 2025 y luego llegará a China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, donde se espera que debute durante el primer trimestre de 2026.

Los compradores recibirán seis meses gratuitos de Google AI Pro, que incluye funciones de generación de video con tecnología Veo3 y 2 TB de almacenamiento en la nube. Además, Samsung ofrecerá un descuento del 50% en la reparación de pantalla como parte de su programa de soporte exclusivo para este modelo.

Con el Galaxy Z TriFold, Samsung no solo refuerza su liderazgo en el segmento de los plegables, sino que también se adelanta a la competencia al integrar la inteligencia artificial como eje central de la experiencia móvil.

¿Y cuál es su precio?

El dispositivo tendrá un precio de 2.443 dólares (unos COP 9.332.000), el doble del nuevo iPhone 17 (alrededor de unos COP 4.630.000).

