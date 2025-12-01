“Hola, ¿me puedes agregar a WhatsApp?”: la nueva estafa que roba cuentas en segundos

A muchos usuarios les pasa lo mismo: un día el teléfono empieza a sonar más de lo habitual y, sin darse cuenta, la mayoría de esas llamadas provienen de números desconocidos. Foto: freepik

Hace unos días recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestarlas, pero esta vez lo hice. Algo me hizo hacerlo.

Al otro lado de la línea, una voz femenina, robótica, sin emoción, me dijo: “Hola, tengo algo muy importante qué decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?“.

Por reflejo, colgué. Pensé que era una broma o una de esas llamadas molestas de las empresas telefónicas. Pero lo que decidí ignorar se transformó en alarma cuando, horas después, mi mamá y mis tíos me contaron que habían recibido la misma llamada. ¿Qué está pasando?

No es coincidencia. Es parte de una nueva forma de estafa digital que se ha vuelto cada vez más común este año: una mezcla de tecnología, manipulación y curiosidad humana. Lo que empieza como una simple llamada desconocida puede terminar con la pérdida total de una cuenta de WhatsApp.

¿Cómo funciona la estafa?

El truco es sutil. La llamada despierta la duda, la intriga, el impulso de saber más. Y cuando alguien cede y agrega el número, el estafador ya tiene medio camino ganado. Al ser el propio usuario quien inicia el contacto, WhatsApp no muestra ninguna advertencia de seguridad. Esa pequeña acción abre la puerta a una cadena de engaños.

Una vez dentro, los criminales suelen pedir un código de verificación con cualquier excusa: dicen que se trata de un proceso de seguridad o que el mensaje llegó por error. Pero ese código es la llave que les da acceso total a la cuenta.

Cuando la víctima lo comparte, sin sospecharlo, entrega el control de su número, sus conversaciones y su identidad digital. En cuestión de segundos, los estafadores activan la verificación en dos pasos con una clave nueva. A partir de ese momento, el dueño real queda fuera de su propia cuenta.

Desde ahí, la estrategia cambia: los delincuentes comienzan a escribir a familiares y amigos imitando el estilo del usuario original, pidiendo dinero con historias urgentes. Las víctimas, confiadas por el tono y la foto del perfil, terminan enviando el dinero sin dudar.

Casos como este se han reportado en varios países. Y aunque el método parece simple, su efectividad radica en un detalle: juega con la curiosidad, la confianza y la velocidad con la que solemos responder mensajes.

Así puede evitar caer en este tipo de estafas

Para evitar caer en estas trampas, la clave es mantener la calma y desconfiar. Si entra una llamada extraña, lo mejor es no contestar o colgar de inmediato.

Si alguien asegura hablar en nombre de un familiar o dice que hay una emergencia, conviene verificar la información por otro medio antes de actuar. Y, sobre todo, jamás compartir códigos de verificación o contraseñas, ni de WhatsApp ni de bancos u otras aplicaciones.

Las recomendaciones de WhatsApp

Según WhatsApp, algunas pistas podrían indicar que recibió un mensaje sospechoso o que el remitente no es de confianza. Preste atención a estas señales del remitente:

Errores ortográficos o gramaticales.

Solicitudes para que toque un enlace, active nuevas funciones a través de él o descargue una aplicación.

Solicitudes para que comparta información personal, como números de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas.

Solicitudes para que reenvíe un mensaje.

Solicitud de dinero o reclamo de que tiene que pagar para usar WhatsApp.

El estafador se hace pasar por alguien que conoce.

Mensajes que hacen referencia a la lotería, el juego, un trabajo, una inversión o un préstamo.

Chats con usted para ganarse su confianza antes de pedirle información personal.

Cuando reciba mensajes de una persona que no está en sus contactos, puede estar atento a las siguientes señales en el mensaje. Así podrá saber y decidir cómo responder.

Estas le permitirán saber si es su contacto, si tienen grupos en común y si su número de teléfono está registrado en otro país.

Prácticas recomendadas en caso de recibir un mensaje sospechoso

Siga estas prácticas recomendadas para protegerse:

no lo toque, comparta ni reenvíe. Si identifica este tipo de mensajes, obtenga más información sobre cómo Si un mensaje le parece sospechoso o suena demasiado bueno para ser cierto,Si identifica este tipo de mensajes, obtenga más información sobre cómo protegerse de los mensajes sospechosos

. Si no tiene la certeza de que algo sea cierto o no conoce a la persona que escribió el mensaje, no lo reenvíe. Obtenga más información sobre cómo evitar la propagación de desinformación

ser maliciosos. Obtenga más información sobre Antes de abrir un enlace o un archivo, revíselos siempre con atención. A simple vista, es posible que los enlaces y archivos parezcan legítimos, pero podríanObtenga más información sobre archivos y enlaces sospechosos

Si no tiene certeza sobre la identidad de un contacto desconocido, haga preguntas personales para confirmar su identidad. También podría confirmar su identidad con una llamada o una videollamada.

. Puede reportar el mensaje y bloquear al remitente y, además, eliminar el mensaje. Obtenga más información sobre cómo reportar un contacto o un número desconocido

Ejemplos de estafas típicas

Al entender las estafas típicas, puede reconocer a un estafador y protegerse. Alguien que intenta estafar puede enviarle un mensaje, llamarlo o añadirlo a un grupo. A continuación, le contamos algunas tácticas habituales de las estafas:

Estafa relacionada con un romance o una relación: Algunos estafadores intentarán establecer una relación o conexión emocional y, luego, le solicitarán dinero o un préstamo. También pueden hacer planes para conocerlo y, luego, cancelarlos a último momento.

Estafa de empleo: También puede recibir oportunidades de empleo falsas por parte de los estafadores. Alguien puede hacerse pasar por un reclutador de una reconocida empresa para engañarlo y que comparta información personal, o pedirle dinero como parte de la solicitud de empleo. Con frecuencia, las estafas pueden incluir oportunidades de empleo remotos y bien pagados.

Estafa de inversión: Un estafador puede compartir una oportunidad de inversión falsa de bajo riesgo y rendimientos altos para animarlo a que comparta información personal o dinero. En general, este tipo de estafas se centran en criptomonedas, acciones, bonos, productos básicos y propiedades. Obtenga más información sobre estafas de inversión en línea.

Estafa de suplantación de identidad: Es habitual que los estafadores se hagan pasar por un amigo o un miembro de la familia para engañarlo y pedirle que les envíe dinero o información personal. Los estafadores también pueden hacerse pasar por un famoso o una empresa o negocio conocidos.

Cómo protegerse, según WhatsApp

1. Haga una pausa y piense

Preste atención a los comportamientos sospechosos:

¿Están usando un número desconocido?

¿Lo están apresurando?

¿Lo amenazan o le piden que confíe en ellos?

¿Le piden que transfiera dinero o que comparta una contraseña, un pin o información personal?

2. Detenga la conversación

Cuelgue la llamada o no responda los mensajes del usuario. Si no puede verificar la identidad del contacto, no comparta ninguna información personal o financiera.

3. Bloquee y reporte

Bloquee al usuario para que deje de contactarlo y repórtelo a WhatsApp. Para obtener más información sobre cómo bloquear y reportar contactos, consulte este artículo.

4. Actualice sus ajustes de privacidad y seguridad

Modifique sus ajustes de privacidad para controlar quién ve su información personal y se comunica con usted. También puede activar la verificación en dos pasos para proteger mejor su cuenta.

