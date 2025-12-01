¿Cuándo sale la PS6? GTA VI podría provocar un retraso en la próxima consola de Sony

El mapa de GTA VI promete ser el más detallado en la historia de la franquicia. Foto: Rockstar Games

Hay muchas y poderosas voces dentro de la industria de los videojuegos que indican que Grand Theft Auto (GTA) VI será el lanzamiento más grande en la historia del Gaming. Su presupuesto, su tiempo de desarrollo, el estudio propietario de la marca, el juego anterior y la expectativa hablan de un título que romperá todos los récords, pero ¿será tan importante como para retrasar el estreno de una consola?

Esa es la disyuntiva que IGN, un medio de comunicación, ha querido resolver contactando a varios analistas de mercado que puedan presagiar los futuros movimientos de Sony y Microsoft. Los expertos han dicho que si bien han pasado cinco años desde la pandemia de Covid-19, la industria aún arrastra muchas consecuencias de esas épocas en las que fabricar y comprar una plataforma era muy difícil.

Un fenómeno que para ellos explicaría el que todavía haya 100 millones de jugadores de PlayStation 4 (2013) activos y la Xbox Series X|S no logre sobrepasar los 40 millones de unidades vendidas. Un contexto en el que en pleno noviembre de 2026, mes en el que está confirmado GTA VI y se cumplirán seis años de los actuales sistemas de juegos, siga siendo tentador comprar una PS5 o una Series X|S.

Lo cual podría provocar el retraso de las próximas consolas de ambos fabricantes, la PlayStation 6 y una nueva Xbox, que se presupuestan para finales de 2027 o principios de 2028. Sin embargo, no todos los analistas piensan igual, pues algunos creen inverosímil que empresas del tamaño de Sony y Microsoft cambien el calendario de un lanzamiento de una plataforma por un solo juego.

“Los videojuegos se mueven al PC”

Sumado a todo lo anterior, está la creciente comunidad de gamers de computador, que si bien no podrán disfrutar de GTA VI el próximo 19 de noviembre de 2026, fueron reconocidos como el norte del negocio. Así lo hizo saber Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two, empresa matriz de Rockstar Games, estudio de la nueva entrega de Grand Theft Auto, en Squawk Box, un programa de la CNBC.

“Creo que la industria de los videojuegos se está moviendo hacia el PC (computador). El negocio actual reclama un sistema abierto, no cerrado como tradicionalmente lo han sido los sistemas de juego”, reseñó Strauss Zelnick. Eso sí, el CEO de Take-Two Interactive también defendió el papel de las plataformas y como es una forma de jugar, más que un hardware, que nunca será desestimado por los usuarios.

“Si defines la consola como la propiedad, no como el sistema, entonces tienes una idea de juego muy rica a la que dedicas muchas horas en una pantalla grande. Eso es un hobby (pasatiempo) que nunca va a desaparecer”, explicó Zelnick. A pesar de los elogios, GTA VI aún no ha sido confirmado para PC. Aun así, la existencia de la Steam Machine en 2026 podría replantear las decisiones de Rockstar Games.

No crean todo lo que ven en internet

Desde el pasado jueves 27 de noviembre de 2025 están rondando algunos videos relacionados con GTA VI que supuestamente pertenecen al gameplay del juego. No obstante, como es el papel de El Espectador ayer, hoy y siempre, debemos decirles que estas imágenes no son reales y son generadas a partir de inteligencia artificial (IA), la cual ha demostrado ser capaz de engañar a hasta los más astutos.

Estos videos muestran a los dos protagonistas del juego, Jason y Lucia, dando un paseo por los alrededores de Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami en la que se ambienta el videojuego. Y aunque en el caso de Jason las imágenes parecen reales, los errores típicos de la IA, como movimientos distorsionados del paisaje y los carros alrededor, saltan a la vista con solo un par de segundos de visualización.

Y a pesar de que las filtraciones en la industria del Gaming sí son comunes y la mayoría de los rumores terminan siendo noticias confirmadas, el siguiente clip es el más reciente tráiler oficial de GTA VI. Todo lo que aparezca después de la fecha de publicación de estas imágenes es susceptible a ser falso, por lo que la recomendación es; siempre visitar los sitios web oficiales y la sección de videojuegos de El Espectador.