Así es el nuevo reloj de Huawei que dura hasta 21 días de autonomía

Huawei anunció en un evento en París (Francia) el lanzamiento de la nueva serie de relojes inteligentes Watch GT 6, una línea enfocada principalmente para quienes practican deporte, pero que también ofrece prestaciones útiles para el día a día.

La compañía presentó un total de once modelos, organizados en tres segmentos:

Watch GT 6 Pro : tres versiones con caja de 46 milímetros.

Watch GT 6 estándar : tres modelos también de 46 milímetros.

Watch GT 6 de 41 milímetros: cinco modelos más compactos.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva generación es la autonomía. Los modelos Pro y estándar alcanzan hasta 21 días de duración en uso ligero, 14 días en uso típico y 40 horas en actividades deportivas al aire libre. En el caso de la versión de 41 milímetros, la batería rinde hasta 14 días en uso ligero, 7 días en uso típico y 25 horas en entrenamientos.

Para Huawei, este incremento se debe a una batería optimizada que, gracias al alto contenido de silicio y al diseño de apilamiento, aumenta la densidad energética en un 37 %, mejora la utilización del espacio en un 26 % y ofrece una capacidad un 65 % superior frente a la generación anterior.

Funciones para el ciclismo

Los relojes de esta nueva serie se enfocan en mejorar la experiencia de los ciclistas mediante un GPS avanzado y la compatibilidad con la potencia virtual, convirtiéndose en los primeros de Huawei en incluir esta métrica utilizada en el ciclismo profesional. La potencia virtual estima en vatios el esfuerzo que realiza el ciclista al pedalear, tomando como referencia la velocidad en tiempo real, la pendiente del terreno, el peso del usuario y el de la bicicleta. De esta manera, ofrece un cálculo fiable del rendimiento sin necesidad de utilizar un medidor de potencia externo.

El monitoreo de estas métricas permite a los usuarios optimizar la intensidad de sus entrenamientos, evitando tanto la sobrecarga como el trabajo insuficiente. Además, los relojes de la serie pueden calcular el Umbral de Potencia Funcional al vincularse con un medidor de potencia externo, lo que facilita una mejor comprensión del desempeño y la creación de planes de entrenamiento personalizados.

Otro avance destacado es el algoritmo de ciclismo al aire libre con detección automática, capaz de reconocer acciones como inicio, pausa, reanudación y finalización de la ruta. Este sistema asegura un registro preciso y rápido de cada recorrido, manteniendo datos como la velocidad, la potencia promedio y otras métricas de interés.

Aunque el ciclismo es el deporte protagonista, Huawei también ha incorporado funciones específicas para otras disciplinas. En deportes de invierno, como el esquí, la integración de varios sensores permite un reconocimiento preciso del estado y métricas más detalladas. Asimismo, el modelo más avanzado de la serie añade soporte para trail running, con seguimiento de posición de alta precisión, y un modo golf renovado, que ahora incluye mapas vectoriales mejorados.

Innovaciones en salud

El nuevo sistema TruSense amplía las capacidades de monitoreo, con métricas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esta herramienta permite evaluar en tiempo real el estado del entrenamiento, facilitar una recuperación más eficiente y mejorar el rendimiento general.

En materia de seguridad, los relojes incorporan detección de caídas con tecnología de fusión multisensor. Ante un accidente repentino, el dispositivo activa una alerta SOS inmediata, e incluso puede enviar mensajes de emergencia desde el celular si los contactos están configurados de antemano. Huawei destaca que sus sensores A+G, con un rango de 32 g, ofrecen una precisión de detección del 90 %.

También se suma una aplicación con certificación CE para el análisis de arritmias mediante ondas de pulso, que identifica riesgos de fibrilación auricular, la forma más común de arritmia cardíaca.

Diseño de los Huawei Watch GT 6

La nueva generación llega con un estilo renovado y más opciones de personalización. En el caso del segmento Pro, se emplean materiales como cristal de zafiro y aleación de titanio, acompañados de un nuevo tono marrón con correa tejida.

Los modelos Pro y estándar incorporan una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas, un 5,5 % más grande que en la generación anterior, con marcos reducidos en un 10 % para abrir el campo de visión. En el formato de 41 milímetros, la pantalla es de 1,32 pulgadas. Todos los modelos alcanzan un brillo máximo de 3.000 nits, más del doble respecto a los 1.200 nits previos.

En cuanto a colores y correas, la gama Pro se ofrece en tres versiones: marrón, metal gris y negro. La edición estándar añade el color verde, mientras que la variante de 41 milímetros incorpora un acabado morado y opciones adicionales como correa blanca o milanesa.

Por otro lado, el modelo de 46 milímetros, inspirado en el ciclismo, está disponible en marrón, verde y negro; mientras que el de 41 milímetros amplía las posibilidades con hasta cinco combinaciones.

En materia de precios, la serie Huawei Watch GT 6 estará disponible desde este viernes por 249 euros (aproximadamente COP $1.130.000) en la versión estándar de 41 milímetros. El modelo estándar con correa de cuero vegano se ofrecerá en 269 euros (alrededor de COP $1.220.000), mientras que la variante Pro alcanzará los 379 euros (unos COP $1.720.000).

La serie ya está disponible en preventa a través de la página web de Huawei

