Así es el nuevo televisor TCL C8K que llega a Colombia con tecnología QD-Mini LED

La serie TCL C8K se podrá conseguir en Colombia a través de las tiendas físicas y canales digitales de Alkosto, Ktronix y Alkomprar, aliados comerciales de la marca en el país. Foto: Cortesía TCL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

TCL presentó en Colombia el nuevo C8K, su televisor de gama alta con retroiluminación QD-Mini LED y diseño ZeroBorder, que reduce prácticamente los marcos. Disponible en versiones de 65, 75 y 98 pulgadas, el modelo busca reforzar la presencia de la marca en el segmento premium, combinando imagen de ultra alta definición con un sistema de sonido cinematográfico pensado para mejorar la experiencia de entretenimiento en el hogar.

En diálogo con El Espectador, Sergio Gómez, jefe de marca de TCL, señaló que este lanzamiento responde a la creciente demanda de tecnologías avanzadas como QD-Mini LED y altas tasas de refresco. “Estimamos que el C8K impulsará nuestro crecimiento en el segmento de televisores de gran formato, entre 65 y 98 pulgadas. A nivel regional, se enmarca en la estrategia de fortalecer nuestra oferta premium”, afirmó.

Gómez destacó que Colombia es un mercado estratégico para la compañía, al ser el segundo más grande de Latinoamérica en volumen de televisores y uno de los de mayor crecimiento para TCL en tecnología QD-Mini LED. Según explicó, la marca ha consolidado canales de distribución más robustos y ha ampliado su portafolio, con la meta de convertirse en líder en el país en los próximos años.

¿Qué novedades trae este televisor?

El C8K no solo presume de calidad de imagen, también busca diferenciarse por su diseño. Con un grosor de menos de 4 mm, se ubica en la categoría de los televisores ultra delgados, proyectando una estética moderna. A esto se suma el concepto ZeroBorder, que reduce los marcos al mínimo y abre paso a un campo de visión más amplio.

En el corazón del televisor está la tecnología QD-Mini LED, una combinación de miles de diodos Mini LED con nanopartículas Quantum Dot. ¿El resultado? Un control preciso de la iluminación con hasta 3.840 zonas de atenuación que ajustan el brillo de manera independiente. Según la marca, la capa de Quantum Dot logra cubrir el 97% del estándar DCI-P3, lo que significa que el televisor puede reproducir la mayoría de los colores usados en cine y televisión, ofreciendo tonos más vivos y naturales.

En cuanto al brillo, los modelos de 98” y 85” alcanzan 5.000 nits, mientras que las versiones de 75” y 65” llegan a 4.500 nits, cifras que superan con holgura el promedio del mercado.

El apartado de sonido también da de qué hablar. TCL selló una alianza con la firma danesa Bang & Olufsen, reconocida por su audio premium, para equipar a la Serie C (incluido el C8K) con un sistema de alta fidelidad. Esto se traduce en un audio claro y envolvente, pensado para estar a la altura de la calidad de imagen que ofrece el televisor.

Un televisor pensado para gamers

El TCL C8K también busca responder a un público cada vez más exigente: los jugadores de videojuegos. Según explicó Gómez, este segmento fue uno de los focos principales en el desarrollo del modelo.

El televisor incorpora una frecuencia de actualización nativa de 144 Hz y un acelerador de juegos DLG que puede llevarla hasta 288 Hz, lo que ayuda a reducir el desgarro de imagen y el desenfoque en escenas rápidas. Además, suma funciones como VRR (frecuencia de actualización variable) y ALLM (modo automático de baja latencia), que disminuyen el retraso de entrada y optimizan la sincronización entre la consola y la pantalla.

El modo Game Master ajusta automáticamente parámetros de imagen y sonido según el tipo de juego, mientras que la compatibilidad con FreeSync Premium Pro garantiza mayor estabilidad en títulos competitivos. A esto se añaden características como baja latencia (input lag), soporte para contenidos en HDR, reducción de luz azul y tecnologías de compensación de movimiento (MEMC), que contribuyen a una experiencia más fluida y cómoda tanto en sesiones de juego intensas como en un uso doméstico.

Precio en Colombia

En esta primera etapa, la serie TCL C8K se podrá conseguir en Colombia a través de las tiendas físicas y canales digitales de Alkosto, Ktronix y Alkomprar, aliados comerciales de la marca en el país.

Según el fabricante, el TCL C8K estará disponible próximamente con un precio de lanzamiento desde $6.990.000.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.