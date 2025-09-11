¿Por qué la batería del iPhone 17 Pro y Pro Max dura menos al usar una SIM física?

Estarán disponibles en tres acabados: plata, azul oscuro y un llamativo tono naranja, un color inédito dentro de la gama Pro. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max ya son oficiales y llegan con mejoras en rendimiento, cámara y diseño. Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención no tiene que ver con la potencia o la fotografía, sino con la batería: en algunos países, estos equipos ofrecen hasta dos horas menos de autonomía.

Este comportamiento no es un rumor más, sino una realidad confirmada por Apple en su propia web tras la presentación. La clave está en la forma en la que la compañía gestiona la ranura para la tarjeta SIM.

En Estados Unidos, desde el iPhone 14, los dispositivos solo funcionan con eSIM y no cuentan con bandeja para tarjeta física. Esto deja un espacio libre en el interior que, en los iPhone 17 Pro y Pro Max, se ha aprovechado para montar una batería ligeramente más grande.

Conviene entender que la eSIM es una evolución de la tarjeta SIM tradicional. En lugar de insertar un chip físico, viene integrada en el propio teléfono y permite activar planes móviles de forma remota, gestionar varias líneas a la vez y cambiar de operador sin necesidad de reemplazar una tarjeta.

The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more. — Apple (@Apple) September 9, 2025

Dos horas de diferencia por la bandeja SIM

A primera vista puede parecer un detalle menor, pero en un dispositivo tan compacto como el iPhone cada milímetro cuenta. La bandeja SIM ocupa un espacio que, al desaparecer en estos modelos, Apple la ha aprovechado para integrar una batería de mayor capacidad. En la práctica, esto se traduce en dos horas adicionales de autonomía en los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max frente a los mismos modelos disponibles en otros mercados.

En el caso de los iPhone 17 estándar, esta modificación no tiene efecto alguno, la batería ofrece la misma duración con o sin ranura SIM. La diferencia solo aparece en las versiones Pro, donde la compañía decidió utilizar ese espacio extra.

Durante la presentación, Apple destacó que el iPhone 17 Pro Max con eSIM alcanza hasta 39 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 17 Pro llega a 33 horas. Sin embargo, estas cifras corresponden únicamente a los modelos comercializados en Estados Unidos, que funcionan exclusivamente con eSIM y no admiten tarjeta física.

Para el resto del mundo las cifras oficiales son algo más bajas: 37 horas para el iPhone 17 Pro Max y 31 horas para el iPhone 17 Pro. La razón es clara: en estos mercados, aunque los equipos permiten activar líneas mediante eSIM, su diseño incluye la ranura para tarjeta SIM física, lo que resta espacio interno para ampliar la batería.

Más allá de esta diferencia regional, conviene subrayar que toda la gama iPhone 17 mejora la autonomía respecto a la serie iPhone 16, lo que supone un avance general en la eficiencia energética de los nuevos dispositivos.

Lanzamiento, precios y novedades del iPhone 17 Pro

Los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max llegarán al mercado el próximo 19 de septiembre, con precios de 1.099 dólares y 1.199 dólares, respectivamente. Estarán disponibles en tres acabados: plata, azul oscuro y un llamativo tono naranja, un color inédito dentro de la gama Pro.

En cuanto a materiales, Apple ha decidido abandonar el titanio que caracterizó a los iPhone 16 Pro y Pro Max para apostar por una estructura de aluminio. Según la compañía, este cambio busca ofrecer mayor resistencia y mejorar la disipación del calor, un aspecto clave en dispositivos cada vez más potentes.

El apartado de pantallas mantiene un enfoque continuista en el modelo más pequeño, con 6,3 pulgadas en el iPhone 17 Pro, idénticas a las del 16 Pro. El iPhone 17 Pro Max, en cambio, crece ligeramente hasta las 6,9 pulgadas, superando las 6,8 de su predecesor.

El rediseño más evidente se encuentra en el módulo de cámaras, ahora más grande y prominente. Ambos modelos integran tres sensores de 48 megapíxeles, acompañados de un zoom óptico de hasta 8x, lo que refuerza el papel de esta serie como una herramienta orientada a quienes buscan prestaciones fotográficas de nivel profesional.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.