Estos son los cambios que tendrá WhatsApp con la llegada de iOS 26

Con la llegada de iOS 26, Apple no solo presentó una actualización más de su sistema operativo, sino un cambio radical en la manera en que los usuarios perciben y utilizan sus dispositivos. La compañía de Cupertino ha apostado por un nuevo lenguaje de diseño bautizado como Liquid Glass, una propuesta que busca transformar la interacción cotidiana con el iPhone y que ya empieza a reflejarse en aplicaciones clave como WhatsApp.

Inspirado en las propiedades del vidrio, este estilo se distingue por transparencias dinámicas, reflejos suaves y capas translúcidas que reaccionan a la luz, al movimiento y a la interacción con el usuario, creando una experiencia visual más inmersiva y moderna.

Este nuevo enfoque no se limita únicamente a iOS 26. En la pasada WWDC 2025, Apple anunció que extenderá Liquid Glass a iPadOS, macOS Tahoe, watchOS y tvOS, con el propósito de ofrecer una estética unificada y coherente en todo su ecosistema, reforzando así la continuidad entre dispositivos.

WhatsApp se adapta al lenguaje visual de Liquid Glass

La app de mensajería ha comenzado a dar el salto hacia la nueva estética de Apple con la integración de Liquid Glass en su aplicación para iPhone. Los primeros rastros de este cambio ya pueden verse en la versión beta, donde la barra de navegación inferior adopta un acabado translúcido que reacciona al movimiento y al tacto, generando un efecto de profundidad que antes no existía.

Más allá del aspecto estético, el rediseño también apunta a mejorar la usabilidad. Ahora, las barras se expanden o contraen de acuerdo con el desplazamiento, optimizando el espacio disponible en la pantalla. Los menús contextuales presentan desenfoques sutiles, sombras tenues y transiciones más suaves, con lo que la navegación se siente más natural y menos rígida que en versiones anteriores.

La implementación será progresiva. En esta primera etapa, los cambios se concentran en las pestañas principales y en las funciones básicas de la aplicación, mientras que en futuras actualizaciones se extenderán a la configuración, la visualización de chats y otros apartados destacados. Para hacer posible esta transición, Apple introdujo nuevas herramientas de desarrollo en UIKit y SwiftUI, sus entornos de creación de aplicaciones. Estas herramientas permiten integrar con mayor facilidad efectos de transparencia, animaciones y transiciones más naturales, lo que abre la puerta a experiencias visuales más fluidas y consistentes en todo el ecosistema.

El rediseño no llega solo. WhatsApp incorpora además una función esperada por muchos usuarios de iPhone: el soporte nativo para Live Photos. Estas imágenes, que combinan foto, sonido y movimiento, antes se convertían en GIFs de baja calidad o en simples imágenes estáticas al enviarse por la aplicación. Con la actualización, podrán compartirse en su formato original, y quienes las reciban en Android las verán como “imágenes en movimiento”, la versión equivalente en ese sistema. Incluso será posible elegir si se envían como fotografía estática o como animación, directamente desde la galería o el editor.

Disponibilidad y despliegue de la actualización

Aunque iOS 26 ya se encuentra disponible en su fase beta para los dispositivos compatibles, el nuevo diseño de WhatsApp no se activará de inmediato para todos los usuarios. La aplicación seguirá un proceso de liberación gradual, administrado desde los servidores de la compañía, lo que permitirá que la interfaz renovada llegue de manera escalonada durante las próximas semanas.

Un detalle importante es que esta actualización no exige un modelo específico de iPhone: basta con que el dispositivo tenga instalada la beta de iOS 26. De esta forma, cualquier usuario inscrito en el programa podrá recibir los cambios sin necesidad de contar con hardware adicional.

