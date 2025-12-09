Así es la nueva línea de tecnología doméstica de Xiaomi para 2026

La Smart Band 10 está pensada para ayudar a los deportistas en sus entrenamientos. Foto: Xiaomi

En un momento en que la tecnología tiende a volverse más compleja que práctica, Xiaomi lanzó su estrategia “Human x Car x Home”, un concepto que busca integrar los dispositivos cotidianos de manera intuitiva, poniendo al usuario —y no al hardware— en el centro de la experiencia.

La compañía presentó su más reciente línea de productos bajo el ecosistema HyperOS, diseñada para que distintos equipos funcionen en sincronía y simplifiquen la vida doméstica y móvil.

Entre las novedades destacan el Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, los Xiaomi OpenWear Stereo Pro, el Xiaomi Watch S4 (41 mm) y la Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, todos con enfoque en conectividad, comodidad y diseño funcional.

Audífonos con sonido de alta fidelidad

Uno de los lanzamientos más comentados fue el de los Xiaomi OpenWear Stereo Pro, que buscan resolver un viejo dilema de los audífonos de formato abierto: la pérdida de privacidad.

Según la marca, el modelo utiliza un driver inverso de 10 mm que cancela las ondas sonoras hacia el exterior, reduciendo fugas de sonido incluso a corta distancia.

La versión Pro también incorpora un sistema híbrido con graves más profundos y agudos de alta definición, compatible con audio Hi-Res vía LHDC.

Su estructura de níquel-titanio flexible promete mayor comodidad para uso prolongado y permite conexión simultánea entre tablet y teléfono a través del sistema HyperOS.

Limpieza autónoma

Otro de los productos presentados, el Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, apuesta por una automatización doméstica más completa. El dispositivo incluye un radar láser retráctil dToF, capaz de detectar muebles bajos y ajustar su altura para limpiar debajo de sofás o camas.

La estación base, según Xiaomi, puede lavar las mopas con agua caliente a 80 °C y secarlas con aire caliente, reduciendo bacterias y residuos. Además, su sistema de visión con inteligencia artificial puede identificar y esquivar más de 200 tipos de obstáculos, lo que apunta a una limpieza realmente autónoma.

Relojes

En el terreno de los accesorios, Xiaomi busca equilibrar diseño y funcionalidad. El Watch S4 (41 mm) destaca por su formato compacto y su sensor de temperatura de la piel de alta precisión, además del monitoreo avanzado de entrenamiento y descanso.

Por su parte, la Smart Band 10 Glimmer Edition combina funciones deportivas con una apariencia más estética. Fabricada en aleación de aluminio y con pantalla ultrabrillante de 1.72″ (1500 nits), puede usarse incluso como accesorio de moda, según el escenario.

Un ecosistema más conectado

Más que una colección de dispositivos, esta nueva línea refleja la evolución de Xiaomi hacia un ecosistema integral, donde el teléfono, el hogar y el automóvil se comunican bajo una misma interfaz.

“Human x Car x Home” busca, según la compañía, que la tecnología se adapte a la rutina humana y no al revés.

Con estos nuevos lanzamientos, Xiaomi apuesta por un 2026 en el que la conectividad y la comodidad sean parte natural de la vida cotidiana.

