Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología

Así puede crear un papel de regalo con su rostro usando inteligencia artificial: paso a paso

La inteligencia artificial se suma a las celebraciones y transforma la manera de compartir, regalar y sorprender.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
Creatividad y tecnología se mezclan para darle rostro propio a los regalos navideños.
Creatividad y tecnología se mezclan para darle rostro propio a los regalos navideños.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¡La Navidad se reinventa! En medio de luces, villancicos y reencuentros, la tecnología ha comenzado a transformar las formas de celebrar y de compartir.

Este año, una propuesta digital permite envolver los regalos con un papel que lleva tu propio rostro, combinando creatividad, inteligencia artificial y espíritu navideño.

Vínculos relacionados

¿Con qué se puede limpiar la pantalla de un televisor para que no se dañe?
¿Cada cuánto se le debe hacer mantenimiento a la lavadora para que no se dañe?
OpenAI y el BBVA sellan alianza para implementar inteligencia artificial en las finanzas

La herramienta, llamada Mi Papel Mágico, utiliza modelos de IA generativa para crear papeles de regalo personalizados a partir de una selfie. En cuestión de segundos, el sistema produce versiones animadas del rostro del usuario integradas en diseños navideños listos para imprimir o compartir.

¿Cómo funciona?

El proceso se realiza desde un asistente virtual llamado Nico, que guía a los usuarios paso a paso por WhatsApp. La herramienta combina reconocimiento facial, generación de patrones visuales y diseño automatizado, sin necesidad de descargas o registros externos, siguiendo la misma lógica de los sistemas de inteligencia artificial que hoy permiten crear imágenes a partir de un texto o una foto como ChatGPT o Gemini.

Según María Teresa Pérez, directora de marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, la propuesta busca “simplificar la experiencia navideña y permitir que cualquiera pueda crear algo único sin depender de programas complejos o conocimientos técnicos”.

¿Cómo crear tu papel de regalo con inteligencia artificial?

  1. Abre el chat con Nico: Dando clic aquí, el asistente virtual da la bienvenida con un saludo navideño.
  2. Completa un formulario sencillo: Solo requiere algunos datos básicos.
  3. Elige la opción “Papel Regalo / Mi Papel Mágico”.
  4. Envía una selfie: Debe verse claramente la cabeza y los hombros, con buena iluminación.
  5. Espera unos segundos: La IA generará el patrón con tu rostro animado.
  6. Descarga tu diseño: Está disponible en imagen o PDF, con tres versiones de color: rojo, verde y blanco.
  7. Imprime en buena calidad: Se recomienda hacerlo en formato 50 × 70 cm o ajustarlo al tamaño del regalo.

Las celebraciones navideñas llevan años incorporando herramientas digitales, desde los filtros en redes sociales hasta los mensajes animados. Este tipo de propuestas refleja cómo la inteligencia artificial empieza a formar parte de las tradiciones cotidianas, dándole un nuevo matiz a gestos tan antiguos como envolver un regalo o enviar una tarjeta.

Entre innovación y nostalgia

Las tradicionales Caravanas Navideñas regresaron este año a Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y cerrarán su recorrido en Barranquilla, el jueves 18 de diciembre, desde el Parque Prudencio Padilla hasta Puerta de Oro.

Para Pérez, el atractivo de estas actividades está en su capacidad de conectar pasado y presente: “Que las Caravanas sigan siendo un momento esperado habla del lugar que ocupa esta celebración en la memoria afectiva de las familias”.

A esa nostalgia se suma el regreso de los Hielocos, íconos de los años noventa que reaparecen esta temporada como un guiño a quienes crecieron con ellos. “Su retorno responde al deseo de revivir las tradiciones que nos hicieron sonreír y compartirlas con nuevas generaciones”, añadió la directiva.

La emoción detrás de la tecnología

Más allá de las campañas, estas iniciativas reflejan una tendencia global: la incorporación de la inteligencia artificial a las experiencias culturales y emocionales. La tecnología, en lugar de reemplazar los gestos humanos, parece amplificarlos, ofreciendo nuevas formas de expresión y conexión.

En la Navidad de 2025, la innovación se cruza con la nostalgia. Y quizás ahí esté su encanto: en descubrir que, incluso en la era digital, lo que seguimos buscando es no olvidar que el mayor regalo sigue siendo reencontrarnos y celebrar juntos.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

estilo de vida

papel regalo

papel regalo ia

Navidad Coca-Cola 2025

inteligencia artificial en Navidad

papel de regalo personalizado IA

Mi Papel Mágico Coca-Cola

campaña navideña Coca-Cola Colombia

coca cola

cómo hacer papel de regalo con IA

Nico asistente virtual Coca-Cola

tecnología navideña 2025

innovación navideña con inteligencia artificial

papel regalo coca cola

Coca-Cola Navidad Barranquilla

Caravana Navideña Coca-Cola 2025

tendencias tecnológicas Navidad 2025

regalos tecnologicos

papel regalo coca cola 2025

colombia

navidad colombia

navidad colombia 2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.