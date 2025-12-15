Así puede crear un papel de regalo con su rostro usando inteligencia artificial: paso a paso

Creatividad y tecnología se mezclan para darle rostro propio a los regalos navideños. Foto: Archivo Particular

¡La Navidad se reinventa! En medio de luces, villancicos y reencuentros, la tecnología ha comenzado a transformar las formas de celebrar y de compartir.

Este año, una propuesta digital permite envolver los regalos con un papel que lleva tu propio rostro, combinando creatividad, inteligencia artificial y espíritu navideño.

La herramienta, llamada Mi Papel Mágico, utiliza modelos de IA generativa para crear papeles de regalo personalizados a partir de una selfie. En cuestión de segundos, el sistema produce versiones animadas del rostro del usuario integradas en diseños navideños listos para imprimir o compartir.

¿Cómo funciona?

El proceso se realiza desde un asistente virtual llamado Nico, que guía a los usuarios paso a paso por WhatsApp. La herramienta combina reconocimiento facial, generación de patrones visuales y diseño automatizado, sin necesidad de descargas o registros externos, siguiendo la misma lógica de los sistemas de inteligencia artificial que hoy permiten crear imágenes a partir de un texto o una foto como ChatGPT o Gemini.

Según María Teresa Pérez, directora de marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, la propuesta busca “simplificar la experiencia navideña y permitir que cualquiera pueda crear algo único sin depender de programas complejos o conocimientos técnicos”.

¿Cómo crear tu papel de regalo con inteligencia artificial?

Abre el chat con Nico: , el asistente virtual da la bienvenida con un saludo navideño. Dando clic aquí , el asistente virtual da la bienvenida con un saludo navideño. Completa un formulario sencillo: Solo requiere algunos datos básicos. Elige la opción “Papel Regalo / Mi Papel Mágico”. Envía una selfie: Debe verse claramente la cabeza y los hombros, con buena iluminación. Espera unos segundos: La IA generará el patrón con tu rostro animado. Descarga tu diseño: Está disponible en imagen o PDF, con tres versiones de color: rojo, verde y blanco. Imprime en buena calidad: Se recomienda hacerlo en formato 50 × 70 cm o ajustarlo al tamaño del regalo.

Las celebraciones navideñas llevan años incorporando herramientas digitales, desde los filtros en redes sociales hasta los mensajes animados. Este tipo de propuestas refleja cómo la inteligencia artificial empieza a formar parte de las tradiciones cotidianas, dándole un nuevo matiz a gestos tan antiguos como envolver un regalo o enviar una tarjeta.

Entre innovación y nostalgia

Las tradicionales Caravanas Navideñas regresaron este año a Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y cerrarán su recorrido en Barranquilla, el jueves 18 de diciembre, desde el Parque Prudencio Padilla hasta Puerta de Oro.

Para Pérez, el atractivo de estas actividades está en su capacidad de conectar pasado y presente: “Que las Caravanas sigan siendo un momento esperado habla del lugar que ocupa esta celebración en la memoria afectiva de las familias”.

A esa nostalgia se suma el regreso de los Hielocos, íconos de los años noventa que reaparecen esta temporada como un guiño a quienes crecieron con ellos. “Su retorno responde al deseo de revivir las tradiciones que nos hicieron sonreír y compartirlas con nuevas generaciones”, añadió la directiva.

La emoción detrás de la tecnología

Más allá de las campañas, estas iniciativas reflejan una tendencia global: la incorporación de la inteligencia artificial a las experiencias culturales y emocionales. La tecnología, en lugar de reemplazar los gestos humanos, parece amplificarlos, ofreciendo nuevas formas de expresión y conexión.

En la Navidad de 2025, la innovación se cruza con la nostalgia. Y quizás ahí esté su encanto: en descubrir que, incluso en la era digital, lo que seguimos buscando es no olvidar que el mayor regalo sigue siendo reencontrarnos y celebrar juntos.

