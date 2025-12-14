Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología

¿Con qué se puede limpiar la pantalla de un televisor para que no se dañe?

Limpiar la pantalla con suavidad, sin productos abrasivos, evita rayones y prolonga la vida del televisor.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Tecnología
14 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
Usa solo paños de microfibra y evita químicos o líquidos directos: así se limpia la pantalla del televisor sin dañarla.
Usa solo paños de microfibra y evita químicos o líquidos directos: así se limpia la pantalla del televisor sin dañarla.
Foto: Liliana Drew en Pexels - Liliana Drew en Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La limpieza de un televisor requiere cuidado y precisión. Aunque pueda parecer una tarea sencilla, hacerlo con productos inadecuados puede causar rayones, desprender el revestimiento antirreflejos o incluso dañar los circuitos internos.

Tanto Samsung como LG explican en sus guías oficiales que una limpieza adecuada comienza por lo más básico: usar los elementos correctos y evitar los químicos agresivos.

Vínculos relacionados

¿Cada cuánto se le debe hacer mantenimiento a la lavadora para que no se dañe?
OpenAI y el BBVA sellan alianza para implementar inteligencia artificial en las finanzas
Vivo presentó en Colombia el nuevo Y21d: precio y características de este celular

¿Cómo hacerlo bien?

De acuerdo con Samsung, “cuando comiences a notar polvo, manchas y huellas dactilares en la pantalla de tu televisor, es hora de limpiarlo”. La empresa recomienda hacerlo siempre con un paño suave, limpio, sin pelusa y seco, preferiblemente de microfibra, tanto para la pantalla como para el marco.

Nunca utilice limpiacristales, jabón, detergente en polvo ni limpiadores con disolventes como alcohol, benceno, amoníaco o disolvente de pintura. Nunca utilice estropajos abrasivos ni toallas de papel”, advierte Samsung. “Si lo hace, puede rayar la pantalla o desprender el revestimiento antirreflejos, causando daños permanentes”.

Por su parte, LG coincide en el principio: desenchufar el televisor antes de limpiarlo y utilizar un paño de microfibra suave para eliminar el polvo o las huellas. Según la marca, “si se observan manchas cuando el televisor está apagado, debe limpiarlas para proteger la pantalla”.

Si las manchas son persistentes, ambas compañías sugieren humedecer ligeramente el paño (nunca aplicar el líquido directamente sobre la pantalla) y secar de inmediato con otro paño limpio.

Samsung insiste: “No rocíe agua ni ningún otro líquido directamente sobre el televisor. Si entra líquido, podría provocar una falla, un incendio o una descarga eléctrica”.

LG también enfatiza que “no deje que el agua fluya por la pantalla” y recuerda que el exceso de humedad puede provocar daños eléctricos.

¿Qué evitar?

Las dos marcas coinciden en evitar el uso de alcohol, amoníaco, detergentes o limpiadores de vidrios, pues pueden deteriorar la capa protectora de la pantalla. Tampoco se recomienda usar toallas de papel o estropajos, que pueden rayar la superficie.

LG añade una precaución adicional: mantener objetos metálicos alejados del televisor y proteger el producto durante cualquier traslado.

Reglas universales

Aunque los consejos provienen de Samsung y LG, los pasos son válidos para cualquier televisor, sin importar la marca o el tipo de pantalla (LCD, LED, OLED o QLED).

La clave está en la suavidad, la precaución con los líquidos y el uso de materiales adecuados.

En resumen

  • Desenchufa siempre el televisor antes de limpiar.
  • Usa paños de microfibra suaves y secos.
  • Evita químicos y presión excesiva.
  • No apliques agua ni líquidos directamente sobre la pantalla.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Tecnología

Temas recomendados:

Estilo de Vida

estilo de vida

limpiar pantalla tv

televisor

mantenimiento tv

microfibra

cuidado pantalla

tv samsung

tv lg

limpieza segura

pantalla oled

consejos hogar

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.