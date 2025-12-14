¿Con qué se puede limpiar la pantalla de un televisor para que no se dañe?

Usa solo paños de microfibra y evita químicos o líquidos directos: así se limpia la pantalla del televisor sin dañarla. Foto: Liliana Drew en Pexels - Liliana Drew en Pexels

La limpieza de un televisor requiere cuidado y precisión. Aunque pueda parecer una tarea sencilla, hacerlo con productos inadecuados puede causar rayones, desprender el revestimiento antirreflejos o incluso dañar los circuitos internos.

Tanto Samsung como LG explican en sus guías oficiales que una limpieza adecuada comienza por lo más básico: usar los elementos correctos y evitar los químicos agresivos.

¿Cómo hacerlo bien?

De acuerdo con Samsung, “cuando comiences a notar polvo, manchas y huellas dactilares en la pantalla de tu televisor, es hora de limpiarlo”. La empresa recomienda hacerlo siempre con un paño suave, limpio, sin pelusa y seco, preferiblemente de microfibra, tanto para la pantalla como para el marco.

“Nunca utilice limpiacristales, jabón, detergente en polvo ni limpiadores con disolventes como alcohol, benceno, amoníaco o disolvente de pintura. Nunca utilice estropajos abrasivos ni toallas de papel”, advierte Samsung. “Si lo hace, puede rayar la pantalla o desprender el revestimiento antirreflejos, causando daños permanentes”.

Por su parte, LG coincide en el principio: desenchufar el televisor antes de limpiarlo y utilizar un paño de microfibra suave para eliminar el polvo o las huellas. Según la marca, “si se observan manchas cuando el televisor está apagado, debe limpiarlas para proteger la pantalla”.

Si las manchas son persistentes, ambas compañías sugieren humedecer ligeramente el paño (nunca aplicar el líquido directamente sobre la pantalla) y secar de inmediato con otro paño limpio.

Samsung insiste: “No rocíe agua ni ningún otro líquido directamente sobre el televisor. Si entra líquido, podría provocar una falla, un incendio o una descarga eléctrica”.

LG también enfatiza que “no deje que el agua fluya por la pantalla” y recuerda que el exceso de humedad puede provocar daños eléctricos.

¿Qué evitar?

Las dos marcas coinciden en evitar el uso de alcohol, amoníaco, detergentes o limpiadores de vidrios, pues pueden deteriorar la capa protectora de la pantalla. Tampoco se recomienda usar toallas de papel o estropajos, que pueden rayar la superficie.

LG añade una precaución adicional: mantener objetos metálicos alejados del televisor y proteger el producto durante cualquier traslado.

Reglas universales

Aunque los consejos provienen de Samsung y LG, los pasos son válidos para cualquier televisor, sin importar la marca o el tipo de pantalla (LCD, LED, OLED o QLED).

La clave está en la suavidad, la precaución con los líquidos y el uso de materiales adecuados.

En resumen

Desenchufa siempre el televisor antes de limpiar.

Usa paños de microfibra suaves y secos.

Evita químicos y presión excesiva.

No apliques agua ni líquidos directamente sobre la pantalla.

