¿Cada cuánto se le debe hacer mantenimiento a la lavadora para que no se dañe?

El mantenimiento de una lavadora no solo prolonga su vida útil, también evita fallas comunes como malos olores, obstrucciones o daños en las mangueras y el tambor.

Las principales marcas de electrodomésticos coinciden en que el cuidado periódico es clave para conservar su funcionamiento y prevenir costosas reparaciones.

Consejos de Whirlpool

Según Whirlpool, “el cuidado y mantenimiento de su lavadora y secadora puede ayudar a que sigan funcionando correctamente, lavando y secando su ropa como se espera”.

La compañía recomienda inspeccionar mangueras y conexiones cada cinco años para detectar abultamientos o grietas que puedan causar fugas.

El fabricante también aconseja no sobrecargar la lavadora, limpiar las juntas de la puerta después de cada uso y “usar el detergente adecuado”, ya que los productos inadecuados pueden generar residuos o dañar el tambor.

Además, Whirlpool indica que “se recomienda limpiarla cada 30 días o cada 30 ciclos de lavado para garantizar que su ropa quede siempre limpia”.

Esta limpieza puede realizarse con productos específicos o mediante el ciclo ‘Clean Washer’ disponible en algunos modelos.

Consejos de Samsung

Por su parte, Samsung señala que “algunos de los inconvenientes más comunes de una lavadora, como problemas de drenaje o malos olores, pueden evitarse realizando un mantenimiento regular”.

Entre sus principales consejos está dejar la puerta abierta al finalizar cada ciclo y limpiar los filtros con frecuencia para evitar obstrucciones.

La empresa surcoreana también ofrece una guía detallada sobre la limpieza de los filtros de las mangueras de agua, recomendando hacerlo “por lo menos una vez cada seis meses o con más frecuencia, dependiendo de la calidad del agua”.

Además, las lavadoras Samsung cuentan con un ciclo especial llamado 'Lavado eco de tambor’, diseñado para eliminar residuos del interior del tambor, el cual puede activarse manualmente o cuando el sistema detecta que se han completado 40 ciclos de lavado.

Consejos de LG

En cuanto a LG, la marca enfatiza que el mantenimiento adecuado “no solo alarga la vida del electrodoméstico, también influye en un eficiente lavado de ropa”. Sus recomendaciones se centran en dos acciones principales: la limpieza de tina y del filtro de pelusas.

LG sugiere realizar la limpieza de tina “cada 30 lavadas”, utilizando la función automática ‘Limpieza de Tina’ que incorporan sus modelos. Por otro lado, la limpieza del filtro antipelusas debe hacerse “después de cada lavado”, retirando cuidadosamente las motas acumuladas y lavando el filtro con un cepillo suave.

La marca también recomienda “limpiar la gaveta dispensadora una o dos veces al mes” y “revisar o reemplazar las mangueras de agua cada tres a cinco años”.

En resumen

Aunque cada fabricante tiene sus propios procedimientos, las tres coinciden en una idea central: la lavadora requiere atención mensual y mantenimiento preventivo cada pocos meses o años, según el uso y la calidad del agua.

