Así puede rezar la novena de aguinaldos desde el celular: las apps para seguirla día a día

Reza la novena de aguinaldos en compañía de tu familia y amigos. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Diciembre llega a Colombia con un sonido inconfundible: el de las familias que se reúnen y las voces que, noche a noche, repiten una tradición que atraviesa generaciones.

La novena de aguinaldos no es solo una oración: es encuentro, memoria y una forma muy nuestra de esperar la Navidad.

Hoy, esa tradición también cabe en el bolsillo. Para quienes no tienen el libro físico, existen aplicaciones móviles gratuitas que permiten rezarla completa, seguirla día a día y mantener vivo el ritual familiar, incluso desde el celular desde cualquier lugar del mundo.

El orden tradicional de la novena de aguinaldos

Generalmente, la familia se reúne en torno a una imagen del Niño Jesús, la Virgen María o San José, ubicados en un altar o lugar central del hogar.

La novena comienza con la persignación —“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén”—.

Luego se reza la oración para todos los días, acompañada de un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones de quienes participan.

Cada jornada incluye una oración diaria, que recorre los personajes y momentos que rodearon el nacimiento de Jesús.

Después vienen los gozos al Niño Jesús, seguidos de las oraciones a la Virgen María, a San José y al Niño Jesús. La novena suele cerrar con un villancico.

En muchas familias, el encuentro termina con juegos de aguinaldos y el compartir de dulces y recetas tradicionales.

Apps para rezar la novena de aguinaldos desde el celular

Disponible en iOS, esta aplicación es una de las más prácticas para rezar la novena desde el celular. Su diseño es intuitivo y sencillo, pensado para que cualquier persona pueda usarla sin dificultad.

Incluye todas las oraciones tradicionales, organizadas por días, y permite seguir el orden completo de la novena. Cuenta además con la opción de reproducir las oraciones, lo que resulta especialmente útil cuando se reza en grupo o se prefiere escuchar la novena sin leer en pantalla.

Disponible en iOS y Android, también hay alternativas con un enfoque más visual y animado, ideales para familias con niños. Estas apps organizan la novena día por día, incorporan ilustraciones y suman elementos interactivos.

Una de sus funciones más llamativas es una ruleta que permite elegir al azar quién lee cada parte de la novena, haciendo la experiencia más dinámica. Además, incluye:

Villancicos tradicionales

Recetas navideñas

Oraciones completas y gozos

Información sobre el significado y el origen de la novena de aguinaldos

Otras aplicaciones gratuitas

En las tiendas de aplicaciones también se encuentran opciones como Novenas Católicas, disponible en iOS y Android, que reúne distintas novenas —incluida la de aguinaldos— en un solo lugar.

En Android, además, existe una app llamada Novena de Aguinaldos que permite reproducir la novena en audio, una alternativa práctica para quienes prefieren escuchar la oración o para reuniones familiares numerosas.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.