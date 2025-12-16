¿Qué está escuchando Colombia en diciembre? Spotify reveló quiénes mandan en el algoritmo

Pastor López, cantautor venezolano y una de las voces icónicas de los diciembres colombianos. Foto: Archivo Particular

¡Diciembre suena distinto en Colombia! Se siente en el aire, se huele en las esquinas y se vive en cada casa apenas empieza el mes —o desde antes—.

Vuelven los buñuelos, se encienden las luces en las ventanas y las reuniones comienzan a armarse casi solas, como si el calendario activara un recuerdo colectivo de alegría y nostalgia.

En medio de esa fiesta nacional, la música es la primera en marcar el paso de la celebración. Entre el 1 y el 11 de diciembre, las búsquedas de música decembrina crecieron un 100%, confirmando que cuando llega esta época el país entero entra en modo fiesta, según Spotify.

La emoción no se queda ahí. Las palabras “Navidad” y “Diciembre” dispararon las búsquedas dentro de la plataforma, con aumentos del 126% y 137% respectivamente.

Es la prueba de que, en medio del cierre de año, Colombia vuelve una y otra vez a las canciones que han acompañado cada brindis, cada abrazo largo y cada baile improvisado en las salas de las abuelas.

Los clásicos que unen generaciones

No importa cuántos diciembres pasen: hay artistas que siguen siendo el punto de encuentro entre quienes se saben todos los pasos y quienes apenas le están cogiendo el tiro.

Sus canciones siguen dirigiendo la orquesta del país en estas fechas y marcando el pulso de la celebración. Así lo reflejan los aumentos en búsquedas durante los primeros días del mes:

Pastor López , con un crecimiento del 109% .

Los 50 de Joselito , con un aumento del 85% .

Rodolfo Aicardi , con un 83% más de búsquedas.

Joe Arroyo, con un incremento del 43%.

Son los nombres que suenan cuando la fiesta ya arrancó y nadie quiere que se acabe.

Lisandro Meza: el Rey Sabanero que coronó la Navidad

Este año, Lisandro Meza volvió a demostrar que diciembre no suena igual sin él. Desde el 1 de diciembre, sus oyentes se duplicaron, confirmando su lugar fijo en la banda sonora de la temporada.

En la Noche de Velitas, mientras el país pedía deseos y prendía velas, 559 canciones suyas se reproducían cada minuto. Y el 8 de diciembre, sus reproducciones crecieron un 177%, marcando oficialmente el banderazo de salida de la fiesta.

Durante este mes, temas como “El Hijo de Tuta” (+21 millones de reproducciones), “Cumbia del Amor” (+18 millones de reproducciones), en colaboración con Los Hijos De La Niña Luz, y “Entre Rejas” (+17 millones de reproducciones) duplicaron sus streams. Un trío infaltable en las reuniones donde siempre falta una silla, pero nunca falta música.

Ryan Castro: el tío que reina en esta temporada

¡Awo! Si bien los clásicos son sagrados, diciembre también deja espacio para lo nuevo. Y uno de los artistas que logró colarse con naturalidad en la rumba familiar es Ryan Castro, quien encontró su lugar en el altar decembrino con canciones que ya se repiten sin parar. Desde el 20 de noviembre, los colombianos tienen en on repeat estos temas:

“El Chucu Chucu” , junto a Juanes y SOG, con un aumento del 204% en búsquedas.

“El Pichón” , junto con SOG, con un crecimiento del 124% .

“La Garrafa”, también con SOG, que subió un 124%.

A esto se suma “Mi Fortuna”, su más reciente lanzamiento para la temporada, que en apenas dos semanas ya está sonando con fuerza y consolidándose como uno de los nuevos himnos decembrinos.

Además, también hay grupos como Alcolirykoz con sus canciones infaltables en diciembre como “La Típica”, en la que samplean “Cariñito” de Rodolfo Aicardi; “Sancocho en Leña”, “Piñata en el 301″, “Baño de Ruda” y “La Funa”, el último lanzamiento de Gambeta, Kaztro y Fazeta.

Lo nuevo se mezcla con lo clásico, lo urbano se sienta a la mesa con el acordeón y el país celebra con sabor a herencia y a futuro. Porque en estas fechas no solo buscamos música: buscamos volver a ese lugar donde todo empieza a latir distinto.

Y como llegó al final de esta nota, aquí una playlist para alegrar cada novena bailable:

