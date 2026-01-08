Tres claves para entender por qué es tan polémico el uso de IA generativa en los videojuegos

Casi el 10% del catálogo en Steam, la mayor biblioteca de juegos para PC en el mundo, está compuesto con títulos desarrollados con ayuda de la inteligencia artificial (IA) generativa. Foto: ChatGPT

Apenas un día después de ganar el premio a Mejor Juego del Año (GOTY) de The Game Awards 2025, uno de los desarrolladores de Clair Obscur: Expedition 33 reveló que usaron inteligencia artificial (IA) para algunas partes del desarrollo del título.

Esto reabrió el debate de que tan bueno o malo es el uso de la IA generativa (aquella capaz de crear cosas a partir de indicaciones simples) en el desarrollo de videojuegos. Un tema que levanta controversia en expertos, entusiastas y gamers.

Por ejemplo, internet explotó cuando uno de los programadores de Call of Duty: Black Ops 7 admitió el uso de esta tecnología en el diseño de la entrega. Un anuncio que no cayó bien en los fans de la saga y menos tras un lanzamiento tan desastroso.

Sin embargo, las opiniones son parejas y hay quienes defienden el uso de la IA en el desarrollo de videojuegos. Y no solo simples jugadores, sino también voces importantes e influyentes de la industria como realizadores de juegos relevantes.

IA generativa en videojuegos

“Entiendo que es un tema complejo y debatible, pero la gente tiene que entender qué la IA ayuda a los desarrolladores. Tiene tremendos beneficios que aportan los jugadores”, dijo Patrick Söderlund, CEO de Embark Studios, estudio desarrollador de Arc Raiders, en una entrevista con GameBeat.

Esta entrega, además de haber ganado la estatuilla a Mejor Juego Multijugador de los Game Awards 2025, está siendo un éxito rotundo en Steam. Solo en diciembre de ese año vendió 1,2 millones de copias de las más de 12 que ya acumula en su registro, siendo el segundo juego con más ingresos en esta plataforma.

“En Embark Studios no utilizamos estas herramientas (IA generativa) para evitar contratar a más gente. Los videojuegos deben ser, ante todo, una industria de personas”, afirmó Patrick Söderlund, quien defiende a capa y espada a la IA.

Los que dicen que no a la IA en videojuegos

Sin embargo, no todos en el Gaming tienen la misma opinión. Ese es el caso de Bruce Straley, co-creador de The Last of Us, una de las franquicias de videojuegos más exitosas y bien recibidas por la crítica. Incluso hasta el punto de migrar a otros formatos del entretenimiento, como es su serie de televisión hecha para HBO Max.

“No necesitamos a la IA. Llevamos cientos de miles de años con la suerte de tener una supercomputadora (cerebro) integrada a nuestra cabeza, pero están drenando los suministros de agua del mundo para replicar algo que los humanos ya pueden hacer. Simplemente no tiene sentido”, sentenció Straley en charla con Kinda Funny.

Todo lo anterior en el contexto de las declaraciones de Larian Studios, desarrolladora que reveló que usó IA en la última parte de la producción de su próximo juego, presupuestado para 2026, Divinity. “Podemos inspirarnos los unos a los otros, pero la IA no me inspira”, finalizó la mente detrás de la saga Uncharted.

La IA generativa en juego es un éxito económico

Lejos de las opiniones y más cerca de los hechos concretos, un informe de Ichiro Lambe para Totally Human Media sostiene que actualmente hay más de 10.200 videojuegos en Steam que usaron IA generativa en su desarrollo. No obstante, eso no ha afectado las decisiones de compra de los jugadores frente a estos títulos.

Según el mismo documento, 12 entregas que emplearon IA han generado ingresos de ocho cifras, 33 han superado el millón de dólares y 170 han alcanzado cifras de seis dígitos. Lo que representa un mayor margen de ganancias para los estudios.

Habrá que esperar como avanza esta historia en la industria de los videojuegos, pero lo cierto es que, al menos de parte de los usuarios, el pedido es que, si la IA generativa llegó para quedarse, eso se refleje en tiempos de desarrollo más cortos y videojuegos más accesibles; sea a partir de su precio o su propuesta de hardware.

