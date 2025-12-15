Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología

¿Buscando el regalo perfecto? Estas opciones tecnológicas le pueden ayudar

Productos inteligentes, prácticos y con propósito. Opciones para todos los estilos y presupuestos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de diciembre de 2025 - 08:30 p. m.
La Nitro de Acer es una de las computadoras gamer más potentes del mercado.
La Nitro de Acer es una de las computadoras gamer más potentes del mercado.
Foto: Acer Colombia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Navidad vuelve con luces, reencuentros y esa pregunta que nunca falta: ¿qué regalo vale de verdad la pena? Algo que dure, que sorprenda, que conecte.

En tiempos en los que la tecnología se ha vuelto parte de la vida cotidiana, elegir el dispositivo correcto puede ser un gesto más personal de lo que parece.

Vínculos relacionados

Cómo liberar espacio en iPhone rápido: limpiar caché, desinstalar apps y borrar datos
Así puede crear un papel de regalo con su rostro usando inteligencia artificial: paso a paso
¿Con qué se puede limpiar la pantalla de un televisor para que no se dañe?

Por eso reunimos en esta guía algunas ideas tecnológicas del 2025: equipos potentes, prácticos y con propósito. Un detalle para el papá futbolero que no se pierde un partido hasta la hermana melómana que vive con audífonos, o el estudiante que necesita una laptop liviana para clases y viajes.

Para el papá futbolero

Un buen televisor sigue siendo el centro de muchas celebraciones y más con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. El Samsung 4K UHD OLED Smart Gaming TV combina imagen nítida, colores profundos y funciones de inteligencia artificial que ajustan automáticamente la calidad según el contenido.

Si buscas algo más equilibrado, el LG Nanocell UHD 4K Smart TV, con tecnología Nanocell, ofrece brillo y precisión de color destacables, además de compatibilidad con asistentes de voz como Alexa y Google Home.

Y para presupuestos más modestos, en almacenes como Alkosto o Éxito se encuentran televisores HD con Google TV y Chromecast integrado, perfectos para familias o estudiantes que solo quieren encenderlo y disfrutar.

Para el melómano

De acuerdo con Xiaomi, sus OpenWear Stereo Pro son una de las grandes sorpresas del año. Con un sistema híbrido de sonido y estructura flexible de níquel-titanio, logran audio Hi-Res sin fugas hacia el exterior, algo poco común en los audífonos abiertos. Además, pueden conectarse simultáneamente a varios dispositivos gracias al sistema HyperOS, una ventaja práctica para quienes trabajan y escuchan música al tiempo.

Si buscas una opción más tradicional, los Moto Buds que acompañan a las nuevas Idea Tab Pro de Lenovo ofrecen sonido envolvente con Dolby Atmos, pensados para acompañar tanto el estudio como el descanso.

También aparecen los Sony WH-1000XM6, que se mantienen como referencia en sonido premium gracias a su cancelación activa de ruido y autonomía que supera las 30 horas, ideales para viajeros o quienes trabajan en entornos ruidosos.

En una gama más accesible, los Sony WH-CH520 y WH-CH720N destacan por su comodidad, sonido limpio y compatibilidad con asistentes de voz, pensados para quienes escuchan música o podcasts todo el día sin interrupciones.

Por su parte, JBL sigue siendo sinónimo de potencia y diseño juvenil. Los Wave Beam 2 y Tune 520BT combinan el característico sonido Pure Bass con gran conectividad Bluetooth, perfectos para entrenar, caminar o usar en casa.

Y si se busca un regalo más completo, los Live Beam 3 ofrecen una experiencia envolvente con buena autonomía y controles táctiles intuitivos.

Para el deportista

En el terreno de los relojes inteligentes, Xiaomi presentó el Watch S4 (41 mm), con un sensor de temperatura de la piel y monitoreo avanzado de entrenamiento y sueño. Más pequeño y elegante, es ideal para quienes entrenan sin perder el estilo.

Para algo aún más ligero, la Smart Band 10 Glimmer Edition combina funciones deportivas con diseño metálico y pantalla ultrabrillante de 1.72”, una mezcla de tecnología y moda que la convierte en un regalo versátil.

Para el uso diario

Acer tiene una de las ofertas más completas del año. Su línea Nitro —según la marca— es perfecta para quienes necesitan potencia real: procesadores Intel Core serie H, gráficos NVIDIA RTX Serie 40 y pantallas WUXGA de hasta 165 Hz. La Nitro Lite y la Nitro V 15 permiten jugar, editar video y trabajar con la misma fluidez, mientras que la tecla Copilot habilita el uso inmediato de inteligencia artificial.

Para un perfil más creativo, la Swift Go 14 combina diseño y rendimiento: cuerpo de aluminio ultradelgado, procesador Intel Core Ultra 7 y cámara QHD, ideal para quienes viven entre aeropuertos, cafés y reuniones virtuales.

En el caso de Lenovo, la Yoga Tab Plus es una aliada para creadores: pantalla PureSight Pro 3K, sonido Harman Kardon y herramientas con IA que transcriben voz o generan resúmenes automáticos. Y si el regalo es para un estudiante o viajero, la Idea Tab Pro integra batería de 10.200 mAh, pantalla 3K y teclado magnético que la transforma en una estación de trabajo portátil.

Para los que viven conectados

El iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max son los modelos más potentes hasta la fecha, con chip A19 Pro, cámaras avanzadas y autonomía mejorada. El iPhone 17 se mantiene como el más equilibrado del año: buen rendimiento, pantalla OLED de 120 Hz y larga duración de batería. Y para quienes buscan entrar al ecosistema Apple sin gastar tanto, el iPhone 16e sigue siendo una excelente puerta de entrada.

En el mundo Android, destaca el Samsung Galaxy S25 Ultra como uno de los líderes globales de 2025, con cámara excepcional, batería duradera y funciones de inteligencia artificial integradas. El OnePlus 13 y el Google Pixel 9 Pro completan el podio por su equilibrio entre potencia y fotografía computacional.

Video Thumbnail

Si el presupuesto es más moderado, el Galaxy A56, el Google Pixel 9a o el Vivo X300 Pro ofrecen gran rendimiento sin sacrificar experiencia. Y entre las opciones accesibles, el Samsung A26 5G y los Xiaomi 15 / 15 Pro son apuestas seguras para quienes quieren tecnología de última generación a buen precio.

Para el hogar

Xiaomi también destacó su Robot Vacuum 5 Pro, un robot de limpieza con radar láser retráctil y cepillo antienredos que limpia debajo de sofás o camas, lava mopas con agua caliente y usa IA para esquivar más de 200 obstáculos. Ideal para quienes valoran el tiempo libre y quieren mantener la casa impecable sin esfuerzo.

Video Thumbnail

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo

Estilo de Vida

estilo de vida

regalos tecnológicos 2025

regalos tecnologicos

mejores regalos de Navidad

ideas para regalar tecnología

gadgets navideños 2025

audífonos Sony y JBL

mejores celulares 2025

televisores 4K para regalar

laptops para estudiantes y trabajo

dispositivos inteligentes para el hogar

guía de regalos navideños Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.