¿Buscando el regalo perfecto? Estas opciones tecnológicas le pueden ayudar

La Navidad vuelve con luces, reencuentros y esa pregunta que nunca falta: ¿qué regalo vale de verdad la pena? Algo que dure, que sorprenda, que conecte.

En tiempos en los que la tecnología se ha vuelto parte de la vida cotidiana, elegir el dispositivo correcto puede ser un gesto más personal de lo que parece.

Por eso reunimos en esta guía algunas ideas tecnológicas del 2025: equipos potentes, prácticos y con propósito. Un detalle para el papá futbolero que no se pierde un partido hasta la hermana melómana que vive con audífonos, o el estudiante que necesita una laptop liviana para clases y viajes.

Para el papá futbolero

Un buen televisor sigue siendo el centro de muchas celebraciones y más con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. El Samsung 4K UHD OLED Smart Gaming TV combina imagen nítida, colores profundos y funciones de inteligencia artificial que ajustan automáticamente la calidad según el contenido.

Si buscas algo más equilibrado, el LG Nanocell UHD 4K Smart TV, con tecnología Nanocell, ofrece brillo y precisión de color destacables, además de compatibilidad con asistentes de voz como Alexa y Google Home.

Y para presupuestos más modestos, en almacenes como Alkosto o Éxito se encuentran televisores HD con Google TV y Chromecast integrado, perfectos para familias o estudiantes que solo quieren encenderlo y disfrutar.

Para el melómano

De acuerdo con Xiaomi, sus OpenWear Stereo Pro son una de las grandes sorpresas del año. Con un sistema híbrido de sonido y estructura flexible de níquel-titanio, logran audio Hi-Res sin fugas hacia el exterior, algo poco común en los audífonos abiertos. Además, pueden conectarse simultáneamente a varios dispositivos gracias al sistema HyperOS, una ventaja práctica para quienes trabajan y escuchan música al tiempo.

Si buscas una opción más tradicional, los Moto Buds que acompañan a las nuevas Idea Tab Pro de Lenovo ofrecen sonido envolvente con Dolby Atmos, pensados para acompañar tanto el estudio como el descanso.

También aparecen los Sony WH-1000XM6, que se mantienen como referencia en sonido premium gracias a su cancelación activa de ruido y autonomía que supera las 30 horas, ideales para viajeros o quienes trabajan en entornos ruidosos.

En una gama más accesible, los Sony WH-CH520 y WH-CH720N destacan por su comodidad, sonido limpio y compatibilidad con asistentes de voz, pensados para quienes escuchan música o podcasts todo el día sin interrupciones.

Por su parte, JBL sigue siendo sinónimo de potencia y diseño juvenil. Los Wave Beam 2 y Tune 520BT combinan el característico sonido Pure Bass con gran conectividad Bluetooth, perfectos para entrenar, caminar o usar en casa.

Y si se busca un regalo más completo, los Live Beam 3 ofrecen una experiencia envolvente con buena autonomía y controles táctiles intuitivos.

Para el deportista

En el terreno de los relojes inteligentes, Xiaomi presentó el Watch S4 (41 mm), con un sensor de temperatura de la piel y monitoreo avanzado de entrenamiento y sueño. Más pequeño y elegante, es ideal para quienes entrenan sin perder el estilo.

Para algo aún más ligero, la Smart Band 10 Glimmer Edition combina funciones deportivas con diseño metálico y pantalla ultrabrillante de 1.72”, una mezcla de tecnología y moda que la convierte en un regalo versátil.

Para el uso diario

Acer tiene una de las ofertas más completas del año. Su línea Nitro —según la marca— es perfecta para quienes necesitan potencia real: procesadores Intel Core serie H, gráficos NVIDIA RTX Serie 40 y pantallas WUXGA de hasta 165 Hz. La Nitro Lite y la Nitro V 15 permiten jugar, editar video y trabajar con la misma fluidez, mientras que la tecla Copilot habilita el uso inmediato de inteligencia artificial.

Para un perfil más creativo, la Swift Go 14 combina diseño y rendimiento: cuerpo de aluminio ultradelgado, procesador Intel Core Ultra 7 y cámara QHD, ideal para quienes viven entre aeropuertos, cafés y reuniones virtuales.

En el caso de Lenovo, la Yoga Tab Plus es una aliada para creadores: pantalla PureSight Pro 3K, sonido Harman Kardon y herramientas con IA que transcriben voz o generan resúmenes automáticos. Y si el regalo es para un estudiante o viajero, la Idea Tab Pro integra batería de 10.200 mAh, pantalla 3K y teclado magnético que la transforma en una estación de trabajo portátil.

Para los que viven conectados

El iPhone 17 Pro y el 17 Pro Max son los modelos más potentes hasta la fecha, con chip A19 Pro, cámaras avanzadas y autonomía mejorada. El iPhone 17 se mantiene como el más equilibrado del año: buen rendimiento, pantalla OLED de 120 Hz y larga duración de batería. Y para quienes buscan entrar al ecosistema Apple sin gastar tanto, el iPhone 16e sigue siendo una excelente puerta de entrada.

En el mundo Android, destaca el Samsung Galaxy S25 Ultra como uno de los líderes globales de 2025, con cámara excepcional, batería duradera y funciones de inteligencia artificial integradas. El OnePlus 13 y el Google Pixel 9 Pro completan el podio por su equilibrio entre potencia y fotografía computacional.

Si el presupuesto es más moderado, el Galaxy A56, el Google Pixel 9a o el Vivo X300 Pro ofrecen gran rendimiento sin sacrificar experiencia. Y entre las opciones accesibles, el Samsung A26 5G y los Xiaomi 15 / 15 Pro son apuestas seguras para quienes quieren tecnología de última generación a buen precio.

Para el hogar

Xiaomi también destacó su Robot Vacuum 5 Pro, un robot de limpieza con radar láser retráctil y cepillo antienredos que limpia debajo de sofás o camas, lava mopas con agua caliente y usa IA para esquivar más de 200 obstáculos. Ideal para quienes valoran el tiempo libre y quieren mantener la casa impecable sin esfuerzo.

