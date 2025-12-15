Cómo liberar espacio en iPhone rápido: limpiar caché, desinstalar apps y borrar datos

En iOS puede borrar datos de Safari y gestionar la caché de apps para recuperar espacio antes de la foto familiar. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Con la llegada de la Navidad también llegan los reencuentros, las comidas con natilla y buñuelo, y la alegría de estar juntos. Pero junto a todo eso aparece un problema tecnológico inesperado: el aviso de que “el almacenamiento está lleno”.

Un dolor de cabeza, sobre todo cuando hay que tomarse el tiempo para borrar archivos antes de tomar la foto familiar.

Por eso, aquí le dejo algunos trucos que a mí me funcionaron —y que seguramente también le servirán a usted— para liberar espacio y dejar que la tecnología acompañe, sin estorbar, la magia de estas fiestas.

¿Qué es la memoria caché?

Como explicó El País, acumular archivos en la memoria caché puede ralentizar el iPhone y ocupar un valioso espacio. Estos datos temporales, que las aplicaciones y los navegadores guardan para agilizar los procesos, terminan afectando el rendimiento si se acumulan demasiado.

Safari, por ejemplo, guarda imágenes y archivos de sitios web que visitas con frecuencia para cargarlos más rápido la próxima vez. Sin embargo, con el tiempo, esa memoria puede llenarse de archivos innecesarios.

Limpiar la caché no solo libera espacio, sino que también mejora la velocidad del dispositivo y protege la privacidad al eliminar cookies y datos de navegación.

¿Cómo borrar la caché de Safari?

De acuerdo con la guía oficial de Apple Support, para eliminar la memoria caché del navegador debe seguir estos pasos:

Abra la aplicación Configuración en su iPhone. Desplácese hacia abajo en el apartado de Apps y seleccione Safari. Toque la opción Borrar historial y datos de sitios web. Confirme su elección para eliminar historial, cookies y archivos temporales.

Tenga en cuenta que este proceso cerrará todas las sesiones activas, por lo que deberá volver a iniciar sesión en sus cuentas.

¿Cómo limpiar la caché de las aplicaciones?

Según Xataka Móvil, Apple no ofrece una función directa para borrar la caché de las aplicaciones, a diferencia de Android. Sin embargo, hay varias alternativas.

Algunas apps permiten hacerlo desde sus propios ajustes. En el caso de Spotify, basta con ir a Perfil > Ajustes > Almacenamiento > Limpiar caché.

Cuando las aplicaciones no ofrecen esta función, la forma más efectiva es desinstalarlas y volverlas a instalar. Ojo, no la elimine, pues perderá todos sus datos relacionados a la app. Para hacerlo correctamente, siga estas instrucciones:

Vaya a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. Seleccione la aplicación que desea desinstalar. Toque desinstalar app. Descárguela nuevamente desde la App Store.

Aunque puede parecer tedioso, este método garantiza que se borren todos los archivos temporales y se libere espacio real en la memoria, sin perder sus datos.

Otros consejos para liberar espacio

Una de las más útiles es gestionar las fotos duplicadas, algo muy común cuando tomamos varias versiones de la misma imagen “por si acaso”.

Desde iOS 16, la aplicación Fotos incluye una sección de Duplicados, al final de la galería, donde puede revisar y eliminar imágenes repetidas fácilmente. Lo mismo ocurre con los contactos: la app muestra números duplicados en la parte superior para fusionarlos o borrarlos.

En cuanto a WhatsApp, una de las apps que más espacio ocupa, se recomienda:

Desactivar la descarga automática de archivos en Configuración > Almacenamiento > Descarga automática de archivos > Nunca.

Evitar que las fotos y videos se guarden en la galería, en Configuración > Chats > desactivar “Guardar en Fotos”.

También puede revisar la app Archivos, en la pestaña Mi iPhone, para eliminar documentos descargados o desactualizados.

Y si escucha música o ve series sin conexión, elimine los episodios ya vistos en plataformas como Netflix o Amazon Prime Video. También funciona lo mismo con la música guardada en Spotify.

Otras opciones útiles

Si necesita liberar espacio sin perder contenido, puede trasladar archivos a una memoria externa o activar el almacenamiento en la nube con iCloud.

Otra alternativa es reducir la calidad de las fotos y videos. Para hacerlo, vaya a Ajustes > Cámara > Formatos y seleccione una opción de menor tamaño. Esto puede disminuir significativamente el peso de la aplicación de Fotos.

