¿Cuánto costó el desarrollo del “Mejor Juego del Año”? La respuesta lo sorprenderá

Poco se habla de cuánto invierten las desarrolladoras de videojuegos para poder publicar una entrega y vender las copias suficientes para recuperar la inversión. Adicionalmente, hay otros proyectos que ponen mucho dinero no solo para asegurarse millones de copias vendidas, sino también obtener el reconocimiento de la crítica.

Ese es el caso de los grandes estudios, PlayStation Studios, Nintendo y Xbox Game Studios, que buscan posicionar sus nuevas franquicias, no solo a través de buenas reseñas, sino también un premio que pueda ser su carta de presentación ante el mundo. Por eso, diseñan un presupuesto enorme que les permita lograr el objetivo.

No obstante, hay otras propuestas que se alejan de esta estrategia de: más dinero igual a más éxito. No porque no lo quieran hacer, sino porque su tamaño dentro del Gaming no se los permite. Ese es el caso de Hades II, Hollow Knight: Silksong y Clair Obscur: Expedition 33, tres títulos independientes nominados al GOTY 2025.

El GOTY es el premio al “Mejor Juego del Año” entregado por los Game Awards. Este año, el reconocimiento quedó en manos de Clair Obscur: Expedition 33, el cual, irónicamente, tuvo el presupuesto más pequeño de los seis nominados. Esta fue la cifra que reveló su estudio, Sandfall Interactive, apenas terminó la premiación.

¿Cuánto costó Clair Obscur: Expedition 33?

Los desarrolladores le revelaron a The New York Times que habían invertido apenas USD 10 millones en la creación del juego. Para quien no lo sepan o no puedan poner esta cifra en contexto, es un número ínfimo en comparación con otros presupuestos.

Lo anterior cobra mayor relevancia y valor al recordar que este título de un pequeño estudio francés rompió el récord de mayor número de estatuillas ganadas en una sola noche de los Game Awards. Fueron nueve galardones de 12 nominaciones.

Esos nueve premios pulverizaron la marca anterior impuesta por The Last of Us: Parte II en 2020, el cual había obtenido siete reconocimientos. Además, Clair Obscur: Expedition 33 también se convirtió en el videojuego más nominado en la historia de los Game Awards.

Un premio muy merecido

Como diríamos en Colombia, Sandfall Interactive hizo rendir la plata con la que disponían gracias a la planificación y preparación. Desde un principio entendieron que con USD 10 millones no era posible hacer un título de mundo abierto.

En su lugar, se centraron en una entrega de rol, amoldando los recursos con los que disponían a una propuesta de este tipo. Es por eso que las batallas se dan en lugares específicos del mapa, el cual solo se puede explorar a través del menú.

Todo eso les brindó la oportunidad de luchar por el galardón a “Mejor Juego del Año” con sus propias herramientas y salir victoriosos en el primer intento. Para que se hagan una idea, estos son los presupuestos estimados de los nominados al GOTY 2025.

Videojuego Presupuesto Estudio Clair Obscur: Expedition 33 USD 10 millones Sandfall Interactive Hollow Knight: Silksong USD 15 millones Team Cherry Kingdom Come: Deliverance II USD 41 millones Warhorse Studios Hades II USD 70 millones Supergiant Games Donkey Kong Bananza USD 100 millones Nintendo Death Stranding 2: On the Beach USD 200 millones PlayStation Studios

