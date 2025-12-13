Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología
Videojuegos

¿Cuánto costó el desarrollo del “Mejor Juego del Año”? La respuesta lo sorprenderá

Clair Obscur: Expedition 33 ganó el premio a “Mejor Juego del Año” en los Game Awards 2025 con un presupuesto mucho más pequeño que el de sus rivales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Tecnología
13 de diciembre de 2025 - 12:30 a. m.
Clair Obscur: Expedition 33 está incluido dentro del servicio por suscripción de Xbox Game Pass.
Clair Obscur: Expedition 33 está incluido dentro del servicio por suscripción de Xbox Game Pass.
Foto: Epic Games
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Poco se habla de cuánto invierten las desarrolladoras de videojuegos para poder publicar una entrega y vender las copias suficientes para recuperar la inversión. Adicionalmente, hay otros proyectos que ponen mucho dinero no solo para asegurarse millones de copias vendidas, sino también obtener el reconocimiento de la crítica.

Ese es el caso de los grandes estudios, PlayStation Studios, Nintendo y Xbox Game Studios, que buscan posicionar sus nuevas franquicias, no solo a través de buenas reseñas, sino también un premio que pueda ser su carta de presentación ante el mundo. Por eso, diseñan un presupuesto enorme que les permita lograr el objetivo.

Vínculos relacionados

Estos son los videojuegos más importantes anunciados durante The Game Awards 2025
Clair Obscur: Expedition 33 es el “Mejor Juego del Año” para The Game Awards 2025
Así puede ver su resumen del año en PlayStation: horas jugadas, juegos preferidos, trofeos

No obstante, hay otras propuestas que se alejan de esta estrategia de: más dinero igual a más éxito. No porque no lo quieran hacer, sino porque su tamaño dentro del Gaming no se los permite. Ese es el caso de Hades II, Hollow Knight: Silksong y Clair Obscur: Expedition 33, tres títulos independientes nominados al GOTY 2025.

El GOTY es el premio al “Mejor Juego del Año” entregado por los Game Awards. Este año, el reconocimiento quedó en manos de Clair Obscur: Expedition 33, el cual, irónicamente, tuvo el presupuesto más pequeño de los seis nominados. Esta fue la cifra que reveló su estudio, Sandfall Interactive, apenas terminó la premiación.

¿Cuánto costó Clair Obscur: Expedition 33?

Los desarrolladores le revelaron a The New York Times que habían invertido apenas USD 10 millones en la creación del juego. Para quien no lo sepan o no puedan poner esta cifra en contexto, es un número ínfimo en comparación con otros presupuestos.

Lo anterior cobra mayor relevancia y valor al recordar que este título de un pequeño estudio francés rompió el récord de mayor número de estatuillas ganadas en una sola noche de los Game Awards. Fueron nueve galardones de 12 nominaciones.

Esos nueve premios pulverizaron la marca anterior impuesta por The Last of Us: Parte II en 2020, el cual había obtenido siete reconocimientos. Además, Clair Obscur: Expedition 33 también se convirtió en el videojuego más nominado en la historia de los Game Awards.

Un premio muy merecido

Como diríamos en Colombia, Sandfall Interactive hizo rendir la plata con la que disponían gracias a la planificación y preparación. Desde un principio entendieron que con USD 10 millones no era posible hacer un título de mundo abierto.

En su lugar, se centraron en una entrega de rol, amoldando los recursos con los que disponían a una propuesta de este tipo. Es por eso que las batallas se dan en lugares específicos del mapa, el cual solo se puede explorar a través del menú.

Todo eso les brindó la oportunidad de luchar por el galardón a “Mejor Juego del Año” con sus propias herramientas y salir victoriosos en el primer intento. Para que se hagan una idea, estos son los presupuestos estimados de los nominados al GOTY 2025.

VideojuegoPresupuestoEstudio
Clair Obscur: Expedition 33USD 10 millonesSandfall Interactive
Hollow Knight: SilksongUSD 15 millonesTeam Cherry
Kingdom Come: Deliverance IIUSD 41 millonesWarhorse Studios
Hades IIUSD 70 millonesSupergiant Games
Donkey Kong BananzaUSD 100 millonesNintendo
Death Stranding 2: On the BeachUSD 200 millonesPlayStation Studios

🎮🎮🎮¿Ya está enterado de las últimas noticias de Videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Tecnología

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Videojuegos

Mejor Juego del Año

GOTY 2025

The Game Awards 2025

los Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33

cuánto costó el desarrollo del GOTY 2025

cuánto costó el desarrollo del Mejor Juego del Año

presupuesto de Clair Obscur: Expedition 33

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Sandfall Interactive

The Last of Us: Parte II

presupuestos de los nominados al GOTY 2025

Kingdom Come: Deliverance II

Donkey Kong Bananza

Death Stranding 2: On the Beach

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.