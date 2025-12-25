¿Qué ver este 25 de diciembre en Netflix, Disney+ y Prime Video?

Reúnete con los que más quieres y disfruta de estas divertidas películas navideñas. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con los regalos ya abiertos, sin el afán del despertador y el olor a natilla y buñuelo todavía en el aire, el 25 de diciembre se siente distinto. Es un día que arranca más despacio, sin horarios marcados ni planes urgentes.

Es el día de seguir en pijama, de repetir la cena de la noche anterior y de no tener mayores obligaciones que descansar. Y en medio de esa calma, casi sin ponerse de acuerdo, aparece uno de los rituales más comunes de este día: sentarse frente al televisor a ver películas y series.

Entre el sofá, una cobija y el control remoto dando vueltas, el streaming se convierte en el mejor aliado para alargar el espíritu navideño o simplemente dejar pasar las horas. En familia, en pareja o a solas, el 25 de diciembre es el momento perfecto para dejar que una buena historia haga compañía.

Netflix

Netflix combina bien el espíritu decembrino con un catálogo amplio para todos los gustos. Entre las opciones navideñas, Klaus se mantiene como una de las mejores películas animadas para ver en familia: emotiva, bien contada y con un mensaje que va más allá de la fecha. También están Las Crónicas de Navidad (1 y 2), ideales para un plan ligero y compartido, así como clásicos como El Grinch y El Regalo Prometido, comedias infaltables por estas fechas.

Para quienes prefieren salir del ambiente navideño, el catálogo ofrece alternativas interesantes: Super Mario Bros para un plan familiar, Batman: El Caballero de la Noche como clásico moderno, o sagas completas como Matrix, Regreso al Futuro y Spider-Man. En un tono más intenso, aparecen El Silencio de los Inocentes, Fragmentado o Interstellar.

En series, el 25 también es perfecto para maratonear: desde algo ligero como Emily en París, hasta apuestas más fuertes como Stranger Things, La Casa de Papel, Black Mirror, The Office o clásicos eternos como El Chavo del Ocho.

Disney+

Disney es, para muchos, sinónimo directo de Navidad. La saga de Mi Pobre Angelito sigue siendo un ritual, acompañada de títulos como Milagro en la Calle 34, Una Navidad con los Muppets, Mickey celebra la Navidad, La Bella y la Bestia: una Navidad encantada y la saga de Santa Cláusula.

Si la idea es cambiar de tema sin salir del plan familiar, hay opciones como Avatar (1 y 2), Percy Jackson, Zootopia o clásicos animados que nunca fallan: Frozen, Coco, Encanto, Moana, El Rey León, Hércules o Tarzán. Para los fans de Marvel, siempre es buen día para volver a Avengers, Iron Man o Pantera Negra, o incluso dejar corriendo capítulos de Los Simpson.

Amazon Prime Video

Prime Video suma opciones como Código: Traje Rojo, El Grinch animado, Una Navidad de Locos o 31 Minutos: Calurosa Navidad, ideales para la tarde del 25. Fuera de la temática, aparecen títulos como La La Land, Gladiator, Jurassic Park, El Señor de los Anillos, V de Venganza, Parasite o Scarface.

En series, destacan Fallout, The Boys, Gen V y producciones colombianas como Betty, la fea, El Man es Germán, Rigo, Los Billis o La Ley del Corazón.

Todos estos contenidos pueden verse desde computador, celular, tablet o Smart TV. Y para quienes tienen un televisor más antiguo, dispositivos como Roku permiten actualizar la pantalla y acceder al streaming.

Al final, el 25 de diciembre no exige planes ambiciosos. A veces basta con elegir qué ver, acomodarse y dejar que una buena historia haga el resto.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.