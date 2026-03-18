Códigos secretos de ChatGPT que seguro no conocía: facilitan muchas tareas y acciones

El modo de estudio, los bloques interactivos y las apps hacen parte de los cambios recientes con los que ChatGPT busca ampliar sus usos cotidianos. Foto: AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Detrás de las preguntas más simples, ChatGPT tiene varias funciones y formas de uso que pueden facilitar muchas tareas. Desde resumir textos largos y explicar conceptos complejos hasta estudiar paso por paso, trabajar con archivos o activar aplicaciones dentro de la conversación, la plataforma ha sumado herramientas que muchos usuarios todavía no exploran del todo.

Parte de ese potencial está en novedades recientes anunciadas por OpenAI, otras aparecen en atajos e instrucciones breves que se han popularizado entre quienes usan el chat con más intención.

Puede leer: Google habilita función para denunciar imágenes íntimas sin consentimiento: así funciona

¿Qué ha cambiado en ChatGPT en los últimos meses?

En los últimos meses, ChatGPT ha empezado a funcionar menos como un simple cuadro de texto para hacer preguntas y más como un entorno con herramientas que ayudan a estudiar, organizar información y ejecutar tareas dentro de la misma conversación. Ese cambio se nota en varias de las actualizaciones que OpenAI ha incorporado entre enero y marzo de 2026.

Una de las más visibles es el modo de estudio, pensado para acompañar el aprendizaje paso a paso en lugar de limitarse a entregar una respuesta inmediata. Según OpenAI, esta función guía al usuario con preguntas orientadoras, explicaciones estructuradas y ejercicios que buscan reforzar la comprensión de un tema.

Además, este modo fue desarrollado con apoyo de docentes, científicos y expertos en pedagogía, y busca fomentar comportamientos como:

participación activa;

autorreflexión;

curiosidad;

manejo de carga cognitiva;

y retroalimentación orientada a la mejora.

Además, incluye elementos como:

preguntas socráticas ;

respuestas estructuradas;

soporte personalizado;

cuestionarios ;

y seguimiento del progreso.

También se suma el aprendizaje interactivo de matemáticas y ciencias, que permite experimentar con fórmulas, variables y gráficos en tiempo real para entender mejor ciertos conceptos.

También aparecen funciones más ligadas a la organización del trabajo. Con Projects, por ejemplo, ahora es posible reunir conversaciones, notas, textos y fuentes en un mismo espacio, incluso agregando contexto desde chats, fragmentos de texto, Slack o Google Drive.

En paralelo, los bloques de código interactivos permiten escribir, editar y previsualizar código dentro del chat, mientras que otras mejoras habilitan subir hasta 20 archivos en un solo mensaje o exportar diagramas y visuales como imágenes.

Lo más leído: Festival Estéreo Picnic 2026: 10 trucos para que sus fotos y videos se vean increíbles

A esto se añaden cambios como una memoria más precisa para encontrar detalles de chats anteriores y la apertura de un directorio de aplicaciones dentro de ChatGPT, desde donde los usuarios pueden descubrir herramientas conectadas para ampliar lo que hacen en una conversación.

Una plataforma de herramientas

Otro de los cambios importantes que OpenAI anunció es la apertura del envío y publicación de aplicaciones en ChatGPT. La empresa explicó que los desarrolladores ya pueden presentar apps para revisión y publicación, y que los usuarios podrán descubrirlas en un directorio de aplicaciones dentro de la propia plataforma.

Según OpenAI, estas apps pueden ampliar las conversaciones con nuevo contexto y acciones concretas, como:

hacer compras;

convertir un esquema en una presentación;

o buscar un apartamento.

Las aplicaciones pueden activarse dentro de la conversación al mencionarlas con @ o desde el menú de herramientas.

Además, OpenAI aseguró que los usuarios tendrán controles sobre privacidad, personalización e intercambio de datos, y que podrán desconectar una app en cualquier momento.

Le recomendamos: Así puede limpiar un Apple Watch y mantener el reloj inteligente como nuevo sin dañarlo

Los “códigos” que circulan

Junto con esas funciones formales, también se han popularizado fórmulas cortas que muchos usuarios usan como si fueran comandos. Algunas fueron recogidas en portales especializados como Xataka, y otras circulan de forma más informal entre comunidades de usuarios.

Entre las más repetidas están:

ELI5 : para pedir una explicación “como si tuviera 5 años”;

TL;DR : para resumir un texto largo;

Humanize : para pedir un tono más natural;

Jargonize : para volver un texto más técnico o profesional;

y la técnica de Feynman, orientada a comprender mejor un tema.

Al final, más que “códigos secretos”, lo que hay es una plataforma con más funciones, más capas de uso y más posibilidades de las que muchos usuarios todavía aprovechan. La diferencia está en entender mejor qué puede hacer ChatGPT y cómo usarlo con más intención.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.