Colombia vs. Suiza: ¿qué escucha el país cuando juega la selección en el Mundial 2026?

“Colombia Tierra Querida”, “De donde vengo yo” y otros clásicos hacen parte del ambiente mundialista. Foto: EFE - Carlos Ortega

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En el Mundial 2026, Colombia es una fiesta, y no solo en la cancha. También lo es en las reuniones familiares alrededor del televisor, en las rumbas después de los partidos, en las oficinas donde desde la mañana se habla de la alineación, en los bares que se sienten como tribuna y en las playlists que suenan antes y después de cada juego.

La previa contra Suiza, por los octavos de final, no se vive únicamente con nervios, cuentas y pronósticos. También tiene banda sonora. Hay canciones para levantar el ánimo, otras para sacar pecho, algunas para bailar y unas más que nacen del humor de internet, como las listas dedicadas a Richard Ríos, a quien muchos usuarios en redes convirtieron en “el novio de Colombia”.

Ese ambiente también se puede leer en los datos. Spotify, plataforma de audio y streaming musical, analizó los estados de ánimo y hábitos de escucha de sus usuarios en Colombia y encontró un patrón en los días de partido: la celebración aparece antes de que salga el sol, la energía sube en la mañana, el volumen baja cuando rueda el balón y la fiesta regresa cuando termina el juego.

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Colombia está de previa desde temprano

La música asociada a celebración aumenta hasta un 18% durante la madrugada frente a un día habitual.

Entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., el estado de ánimo energético crece 10%, como si el país también hiciera su propio calentamiento antes del partido.

Ahí entran canciones directamente conectadas con la tricolor, como “Yo te aliento (La Tierra del Olvido)”, de La Fiebre Amarilla y “El ritmo que nos une”, de Ryan Castro con la selección de Colombia.

Pero el sonido de un partido de Colombia no se queda solo en los cantos de estadio. También caben canciones que hablan de país, orgullo y fiesta, como “Colombia Tierra Querida”, de La Orquesta de Ray y Benetia; “Colombia Caribe (Sí, Sí, Colombia)”, de Francisco Zumaqué; “Fiesta”, de Grupo Raíces, y “De donde vengo yo”, de ChocQuibTown.

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Cuando rueda el balón, el país baja el volumen

El dato más curioso llega justo en el momento del juego. Cuando empieza el partido, todos los estados de ánimo musicales disminuyen al mismo tiempo, con caídas entre el 25% y el 43%.

En ese momento, la música deja de estar en primer plano porque el país se concentra en el partido.

Después, cuando termina el encuentro, la música vuelve con otra fuerza. El mood de fiesta aumenta 15% frente a un día normal y se convierte en la primera emoción que reaparece en la plataforma.

Además, durante estas jornadas, la música de fiesta se mantiene hasta 8% por encima de lo habitual desde la mañana.

Las canciones que prenden el ambiente mundialista

Ese clima también se nota en canciones que han acompañado la conversación alrededor del Mundial. En Barranquilla, “Dai Dai” registró 137.000 streams en los últimos 28 días, con corte al 11 de junio. En ese mismo periodo, “Ras Tas Tas” alcanzó 15.000 reproducciones en Cali, mientras que “Grito Mundial”, de Daddy Yankee, sumó 2.000 streams en Bogotá.

En el Top 50 de Spotify en Colombia también aparecen canciones que conectan con ese mismo ambiente, como “Chévere”, de Aria Vega y Ryan Castro y “Así de Rico”, de Emyl Rusev, Juliana y Juan Duque.

A esa mezcla se suman canciones que funcionan para la previa, la celebración o el tercer tiempo, como “La Groupie” y “Todo le luce: salsa choke”, además de sonidos que cruzan salsa, cumbia, champeta, vallenato, urbano y fiesta popular.

Ryan Castro y Richard Ríos también tienen su propio capítulo

Ryan Castro aparece como uno de los nombres fuertes en ese cruce entre música, fútbol y celebración. Sus oyentes mensuales crecieron 35,3% y ahora superan los 31 millones, mientras que sus streams aumentaron 32,7%, al pasar de 1.726 millones a 2.290 millones de reproducciones en el último periodo, de acuerdo con datos de Spotify.

El otro fenómeno viene de las redes. Richard Ríos, convertido por muchos usuarios en “el novio de Colombia”, ya tiene más de 1.000 playlists creadas en la plataforma con su nombre. Entre las canciones que más se repiten en ese universo están “Quiero un malo”, que supera los 12 millones de streams y tiene a Colombia como el país donde más se escuchó en los últimos 28 días; “Papasito”, de Karol G, con más de 170 millones de reproducciones, y “Vem Quebrando Remix”, con más de 129 millones.

Al final, Colombia está de fiesta. Y en días de Mundial, esa fiesta también se mide en canciones.

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