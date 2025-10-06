¿Cómo proteger los datos biométricos frente a los riesgos de ciberseguridad?

A diferencia de una contraseña, los datos biométricos no pueden restablecerse si se ven comprometidos. Foto: Getty Images/iStockphoto - chombosan

Perder una contraseña puede ser molesto, pero tiene solución. Perder los datos biométricos, en cambio, es definitivo. Huellas, rostro o voz no pueden reemplazarse y, si son robados, quedan expuestos para siempre. Esa es la advertencia de Kaspersky, empresa especializada en ciberseguridad, ante el uso masivo de este tipo de autenticación en trámites oficiales, accesos físicos, dispositivos móviles y servicios digitales.

Según un estudio de la compañía, el 15% de los colombianos ha sido víctima de suplantación de identidad por el uso indebido de datos personales. Parte de esos casos está relacionada con la biometría, un método que se popularizó por su facilidad, pero cuya seguridad no crece al mismo ritmo que su adopción.

El riesgo no es menor: el 37% de los equipos utilizados para almacenar o procesar datos biométricos ha enfrentado intentos de infección con malware, es decir, programas diseñados para robar información o tomar control de un sistema sin autorización. A esto se suma que, con herramientas basadas en inteligencia artificial, los delincuentes pueden imitar rasgos físicos y evadir controles de autenticación con mayor facilidad.

A diferencia de una contraseña, los expertos de Kaspersky señalan que los datos biométricos no pueden restablecerse si se ven comprometidos. Una vez filtrados, pueden ser utilizados para acceder a servicios sensibles como banca digital, sistemas de salud o plataformas estatales, dejando a la víctima expuesta de forma permanente.

“Es comprensible que más de la mitad de los colombianos desconfíe de tecnologías como el reconocimiento facial o los escáneres oculares para validar identidades. La clave no es frenar su uso, sino garantizar que estén protegidos”, afirma María Isabel Manjarrez, investigadora del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky para América Latina.

Recomendaciones para proteger los datos biométricos

Para reducir el riesgo de suplantación de identidad, los expertos de Kaspersky comparten una guía dirigida tanto a usuarios como a organizaciones.

Para usuarios:

Infórmese antes de entregar sus datos biométricos: verifique que la entidad o plataforma cuente con políticas claras de privacidad y especifique cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos.

Registre su biometría únicamente en plataformas oficiales o dispositivos confiables: evite hacerlo en aplicaciones desconocidas o páginas no verificadas.

Active la autenticación multifactor en sus cuentas y dispositivos: combinar biometría con contraseñas, códigos por SMS o aplicaciones de verificación reduce considerablemente el riesgo de acceso no autorizado.

Mantenga actualizados sus dispositivos y aplicaciones: las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

Sospeche de plataformas que soliciten biometría sin justificación: algunos fraudes se disfrazan de validaciones de identidad para capturar rasgos físicos.

Utilice una solución de ciberseguridad confiable: Contar con protección activa ayuda a bloquear amenazas que podrían comprometer sus datos.

Para organizaciones:

Limite la exposición de los sistemas biométricos a Internet: siempre que sea posible, diseñe infraestructuras aisladas y con capas adicionales de protección.

Capacite al personal encargado de estos sistemas: la seguridad no depende solo de la tecnología, el factor humano sigue siendo un punto crítico.

Contar con equipos especializados en ciberseguridad: podrán monitorear en tiempo real, gestionar incidentes y evaluar los riesgos de filtraciones.

Realizar auditorías y pruebas de seguridad periódicas: detectar y corregir brechas antes de que sean explotadas es esencial para la protección de datos sensibles.

Informar con transparencia a los usuarios sobre el uso de datos biométricos: quién los administra, cómo se protegen y qué protocolo existe en caso de filtración.

Implementar herramientas de ciberseguridad especializadas: proteger los datos biométricos con tecnologías que detectan, previenen y responden a incidentes.

