Así funciona la detección de llamadas fraudulentas con inteligencia artificial

Con el crecimiento del uso de teléfonos inteligentes en la vida personal y laboral, el impacto de las llamadas no deseadas ha ido en aumento. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hoy en día, recibir llamadas de números desconocidos se ha vuelto parte de la rutina diaria. La mayoría corresponde a call centers que promocionan productos, servicios técnicos o campañas de entidades financieras. No obstante, también existen casos en los que estas comunicaciones provienen de estafadores que intentan engañar al usuario o ejecutar robos.

Según la firma de ciberseguridad Kaspersky, el problema no es menor. Con el crecimiento del uso de teléfonos inteligentes en la vida personal y laboral, el impacto de las llamadas no deseadas ha ido en aumento. De hecho, datos de la compañía revelan que la cantidad de números reportados como indeseados en su base de datos se multiplicó por seis desde 2020. Aún más preocupante: hasta el 70% de las llamadas de origen desconocido provienen de estafadores.

En este contexto, Truecaller, aplicación móvil especializada en identificar llamadas y mensajes entrantes, anunció un avance que promete cambiar la forma en que los usuarios enfrentan este tipo de comunicaciones. Se trata de un sistema de identificación basado en inteligencia artificial que no solo muestra quién llama, sino también el posible motivo del contacto.

La nueva función va más allá de la etiqueta genérica de “spam” o de mostrar un nombre, como sucede con los servicios tradicionales de los operadores. Gracias a algoritmos de clasificación y a millones de reportes diarios de su comunidad global, la aplicación es capaz de advertir en tiempo real sobre intentos de fraude, llamadas comerciales y categorías de negocio relacionadas con cada contacto.

Rishit Jhunjhunwala, CEO Global de Truecaller, explicó que el objetivo es ofrecer contexto inmediato para que las personas puedan tomar decisiones más seguras al responder una llamada: “Hoy en día, la gente duda en contestar porque no sabe quién está detrás de la línea. Nuestro sistema busca resolver eso: no solo identificar al remitente, sino también aclarar la razón de la llamada. ¿Es un contacto personal, un servicio de entrega, una empresa o un fraude? La clave está en dar al usuario la información necesaria en el momento justo”.

Le puede interesar: Windows 11 versión 2025 llega con mayor protección y funciones potenciadas por IA

La IA detrás de la detección de fraudes telefónicos

La nueva versión de Truecaller, disponible en más de 190 países, procesa diariamente miles de millones de señales provenientes de llamadas, mensajes y comentarios de usuarios. A partir de esta información, la aplicación es capaz de clasificar en tiempo real la naturaleza de un número, desde determinar si se trata de un intento de fraude hasta identificar si corresponde a una comunicación empresarial o potencialmente importante.

Entre las funciones que incorpora el sistema se encuentran:

Detectar si el número pertenece a un estafador conocido o forma parte de una red de fraude.

Señalar si un contacto es “probablemente un negocio” o “probablemente importante”, aun cuando no exista suficiente retroalimentación de la comunidad.

Identificar el tipo de negocio asociado, como servicios de entrega, atención al cliente o aseguradoras.

Emitir alertas sobre comportamientos sospechosos incluso antes de que un número sea ampliamente reportado.

Resumir en una sola línea, mediante IA, cientos de comentarios de usuarios en tiempo real, mientras el teléfono aún está sonando.

La actualización se presenta en un contexto de incremento global de las estafas telefónicas. De acuerdo con la Global Anti-Scam Alliance y Feedzai, en 2024 las pérdidas ocasionadas por fraudes superaron el billón de dólares. En paralelo, Truecaller reportó la detección de más de 56.000 millones de llamadas de spam durante ese mismo año.

Según la compañía, su inteligencia artificial adaptativa es capaz de identificar patrones de fraude que se repiten en diferentes regiones e idiomas. De esta manera, un número reportado como riesgoso en un país puede ser clasificado de forma preventiva en otro, gracias a un modelo de aprendizaje compartido.

Truecaller asegura que este enfoque contribuye a reforzar la seguridad frente a intentos de suplantación y llamadas automatizadas.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.