Spotify ya permite excluir canciones de las playlists y resúmenes ¿Cómo hacerlo?

En el último tiempo, Spotify ha llenado a sus usuarios de nuevas funciones, tanto en el versión gratuita como en la de pago.

Desde el primero de octubre de 2025, los usuarios de Spotify pueden excluir canciones individuales de su Perfil de Gustos. Esto significa que melodías que no hagan parte de sus preferencias musicales, pueden ser desestimadas para la formación automática de algunas playlists y resúmenes. Como es el caso del wrapped anual de Spotify para sus usuarios.

En términos prácticos, esa canción para dormir o infantil que alguna vez alguien puso en nuestro Spotify ya no afectará la recopilación del consumo dentro de la plataforma. Esta actualización llega después de que aplicación diera a los usuarios la opción de decidir qué playlists impactaban en sus recomendaciones. Más control en la personalización de la experiencia.

¿Cómo excluir una playlist o canción del Perfil de Gustos?

Seleccione la canción o playlist que quiera excluir. Toque el ícono de los tres puntos ubicado debajo de la imagen de la playlist. Elija la opción “excluir del Perfil de Gustos” o “incluir en el Perfil de Gustos” si desea volver a considerarla.

Este proceso aplica de la misma manera tanto en la versión web de Spotify, como en la de escritorio y sistemas operativos iOS y Android.

¿Qué es el “Perfil de Gustos” de Spotify?

La plataforma de streaming musical establece las preferencias de los usuarios a través del “Perfil de Gustos”, el cual, como su nombre lo indica, perfila lo que escuchan los usuarios y cómo lo escuchan. Un algoritmo que tiene en cuenta horas del día y días de la semana.

Además, a partir de la información que recolecta la app cada vez que una persona escucha música, es capaz de ofrecer recomendaciones personalizadas. Por lo que esta nueva función permite que cada usuario manipule su propio algoritmo dentro de la aplicación.

Finalmente, la multinacional sueca informó que esta nueva funcionalidad ya está disponible para usuarios gratuitos y Premium de todo el mundo. Incluso, será compatible con la versión web, de escritorio y móvil de Spotify.