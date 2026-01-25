¿Cómo saber cuántos dispositivos están conectados al WiFi y cómo bloquear los desconocidos?

Cambiar la contraseña del wifi es una de las medidas más efectivas para bloquear intrusos. Foto: rawpixel.com - rawpixel.com

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando la conexión a internet empieza a ser más lenta de lo normal, las videollamadas se caen o los videos no cargan bien, no siempre se trata de un problema del proveedor.

En muchos casos, la causa puede ser más simple: alguien podría estar usando tu red wifi sin permiso.

Según explica O2, compartir la red con dispositivos no autorizados no solo afecta el rendimiento de la conexión, sino que también supone un riesgo para la privacidad y la seguridad de los datos personales.

Zurich Seguros coincide y advierte que el robo de wifi es una práctica más común de lo que parece, especialmente cuando se mantienen configuraciones por defecto en el router.

¿Por qué es importante saber quién está conectado?

Tu router es la puerta de entrada a todos los dispositivos del hogar. Xataka señala que quien logra acceder a él no solo puede aprovecharse de la conexión, sino que, con los conocimientos adecuados, podría intentar acceder a otros equipos conectados a la red.

Además del impacto en la velocidad, Zurich advierte que un intruso podría utilizar tu conexión para actividades ilegales, lo que podría derivar en problemas legales para el titular del servicio.

Señales de que alguien podría estar usando tu wifi

Las fuentes coinciden en varias señales de alerta claras:

una disminución notable e inexplicable de la velocidad,

cortes frecuentes en la conexión,

actividad constante del router cuando no se está usando internet,

o un consumo de datos inusual.

Si notas alguno de estos comportamientos, es clave revisar qué dispositivos están conectados.

¿Cómo ver cuántos dispositivos están conectados a tu wifi?

1. Averigua la dirección IP de tu router

Para entrar a la configuración del router necesitas su IP local o puerta de enlace predeterminada, que normalmente empieza por 192.168.x.x.

En Windows : Abre el menú de inicio, escribe " cmd" , ejecuta el Símbolo del sistema , escribe " ipconfig" y busca la línea Puerta de enlace predeterminada.

En macOS : Puedes encontrarla desde la Terminal escribiendo " ipconfig" , o entrando en Preferencias del sistema, Red y revisando tu conexión activa.

En Linux (Ubuntu y similares): Entra al panel de Configuración, selecciona Red y haz clic sobre tu conexión para ver la puerta de enlace.

También puedes encontrar esta IP en una etiqueta del router o en la documentación del proveedor.

2. Accede a la configuración del router

Copia la dirección IP y pégala en la barra del navegador. El sistema te pedirá un usuario y contraseña de administrador, que suelen venir en el propio router o haber sido entregados por el instalador.

3. Revisa los dispositivos conectados

Dentro del panel, busca secciones como:

“Dispositivos conectados”

“Clientes”

“Estado de la red”

Allí aparecerá la lista completa de equipos conectados. Si detectas un dispositivo que no reconoces, es una señal clara de acceso no autorizado.

¿Cómo bloquear dispositivos desconocidos?

Si confirmas que hay intrusos, actúa de inmediato:

Cambia la contraseña del wifi, las claves por defecto se generan mediante algoritmos que pueden ser vulnerables. Desde la configuración del router, bloquea los dispositivos desconocidos. Desactiva funciones como WPS y, si está disponible, activa el filtrado MAC, que permite autorizar solo tus dispositivos.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.