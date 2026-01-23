Logo El Espectador
Tecnología
Videojuegos

¿Qué se necesita para jugar Forza Horizon 6 en PC? Estos son los requisitos mínimos

Este videojuego de carreras estará disponible en Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5 en una fecha aún por confirmar.

Redacción Tecnología
23 de enero de 2026 - 10:30 p. m.
Forza Horizon 6 será compatible con Xbox Play Anywhere, lo que significa que, una vez comprado en Xbox, se podrá jugar en PC sin costo adicional.
Foto: Forza Horizon
¿Ya sabemos todo sobre Forza Horizon 6? Aunque se despejaron muchas dudas sobre el próximo gran juego de Xbox, creemos que aún hay varios aspectos que no se han revelado. Por ejemplo, es de conocimiento público que el título de Playground Games será compatible con la familia de consolas de Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5, pero en una fecha distinta.

Sin embargo, el día de su presentación, ayer 22 de enero de 2026, en medio del Xbox Developer Direct, no pudimos saber cuáles serán los requisitos mínimos para los jugadores de computador. Una información relevante si se tiene en cuenta que el segmento de PC es más grande que el de consola y la entrega estará disponible desde el día uno en Xbox Game Pass.

Por eso, aquí está todo lo que necesita su computador para poder reproducir, sin explotar o salir volando, el nuevo Forza Horizon 6. Un proyecto AAA que promete ser la puerta de entrada para los gráficos de décima generación, que, aunque parece lejos en las fechas de estreno de las plataformas, comienza a dar sus primeras pinceladas en juegos actuales.

Requisitos mínimos de Forza Horizon 6 en PC

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT o Intel Arc A380 / Arc B390

Memoria RAM: 16 GB

¿Cuándo sale Forza Horizon 6?

El videojuego de Xbox Game Studios llegará a las tiendas, físicas y virtuales, del mundo el 19 de mayo de 2026. No obstante, quienes compren la Edition Premium tendrán un acceso anticipado de cuatro días, es decir, podrán jugar desde el 15 de mayo a Forza Horizon 6.

Esta fecha es para todos los jugadores de Xbox Series X|S y PC que no tengan la suscripción de Game Pass. Por el lado de los gamers de PlayStation 5, quienes son muchos, tendrán que esperar por un tiempo indeterminado, pues el juego se puede agregar a la lista de deseos (wishlist) de la PlayStation Store, pero aún no tiene fecha de salida oficial.

Por último, estos son los precios de Forza Horizon 6, tanto en Microsoft Store como en Steam, donde el título también está disponible. Vale la pena aclarar que el precio puede depender de la versión de la entrega y la tienda, pues esto lo decide cada catálogo.

¿Cuánto cuesta Forza Horizon 6?

Edición estándarEdición DeluxeEdición Premium
Microsoft StoreCOP 279.900COP 400.000COP 479.00
SteamCOP 279.900COP 400.000COP 479.000

¿De qué se tratará Forza Horizon 6?

De acuerdo con lo expuesto por Xbox en el evento de ayer, Forza Horizon 6 será un antes y un después para la franquicia. A pesar de no ser el primer videojuego de mundo abierto de la saga, sí será el primero en representar en escala 1:1 Tokio, Japón, donde se ambienta.

Adicionalmente, pondrá al usuario en el papel de un turista que llega a la capital del país del sol naciente para participar de un festival de carros en la ciudad. Una idea parecida a la de Forza Horizon 5, que se inspira en un festival de música en México y también es mundo abierto.

Finalmente, Forza Horizon 6 contará en primera instancia con más de 500 coches y la tercera urbe más poblada del mundo como escenario infinito. Sin duda, este videojuego promete ser uno de los mejores del año; habrá que esperar si cumple con las expectativas.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Tecnología

