Ubisoft está en serios problemas: perdió el 39% del valor de sus acciones en la bolsa

El estudio de videojuego más grande de Europa está en riesgo. Este viernes 23 de enero de 2026, el valor de las acciones de Ubisoft en la Bolsa de Valores de París amaneció con una caída del 39%. Lo que la compañía francesa definió como un “gran reinicio” le está costando millonarias pérdidas, la cancelación de proyectos y una reputación a la baja.

En ese momento, cada acción de la desarrolladora cuesta EUR 3,99, el valor más bajo desde 2011. Sin embargo, esta crítica situación no es cosa de un par de meses o años, sino que es un contexto adverso que se ha prolongado desde 2018. Incluso, en los últimos cinco años, la compañía ha perdido hasta el 95% del valor de sus acciones.

Un hecho que ha provocado que la empresa valiera en 2021 USD 11.000 millones a solo tener un precio en el mercado actual de USD 616 millones. Una atmósfera más que complicada y que, desde ya, está afectando las propiedades intelectuales que la multinacional gala acostumbraba producir cada año, como videojuegos de tipo AAA.

¿Qué pasó con Ubisoft?

El mal desempeño de la mayoría de los más recientes lanzamientos de Ubisoft ha contribuido enormemente a este entorno. Además, el rumor de la venta a Tencent Games, el gigante chino de juego para dispositivos móviles, tampoco ha ayudado a mejorar la situación.

Todo esto ha provocado que el estudio haya cancelado seis videojuegos, entre ellos la gran propuesta de un remake de Prince of Persia: Las arenas del tiempo. Adicionalmente, el retraso de otros siete juegos y el cierre de un editor pequeño son consecuencia del negativo contexto.

Eso sin contar que, con lo anterior, la desarrolladora europea espera reducir hasta EUR 300 millones de costos fijos durante los próximos dos años. Aun así, Ubisoft todavía espera pérdidas por casi EUR 1.000 millones de aquí a marzo de 2026, fin del actual año fiscal.

Despidos en Ubisoft

En busca de optimizar hasta el último euro, era casi un hecho que, aparte de todo lo anterior, la compañía también despediría a parte de su personal. Algo que ya no es una presunción, sino un hecho, que al menos de manera oficial, se está considerando.

“Hay personas que se reorientarán hacia otros grandes proyectos y algunas podrían abandonar la compañía”, señaló Frédérick Duguet, director financiero de la empresa, quien, aunque evitó dar cifras, podría estar hablando de 2.000 personas removidas de sus cargos.

Eso sí, no serían todos en un mismo momento, sino que se daría en un periodo de tiempo de dos años inmediatamente después del fin del año fiscal, es decir, de aquí a marzo de 2028. Según el periodista Ton Henderson, los primeros despidos se anunciarían el 12 de febrero de 2026.

