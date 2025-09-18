Este es el portafolio de Samsung durante la Feria del Hogar 2025 en Bogotá

Stand de Samsung durante la Feria del Hogar 2025 en Bogotá. Foto: Cortesía: Samsung

Samsung, la marca surcoreana presente en casi todos los mercados tecnológicos del mundo, cree firmemente en un futuro con hogares inteligentes. Por eso, varios de sus productos actuales ya integran inteligencia artificial y SmartThings, la aplicación que conecta todos los dispositivos, para transformar la experiencia de tener un electrodoméstico en casa.

El lugar elegido para democratizar esta idea, al menos de vista, es la Feria del Hogar de Bogotá 2025, la cual abrió sus puertas en Corferias del 4 al 21 de septiembre. En esta edición, la multinacional tech presentó un stand para vivir el ecosistema completo de la compañía; cada producto en un lugar específico y pensado en atender necesidades del día a día.

Electrodomésticos de cocina

En este espacio del hogar, se destaca el nevecón tipo europeo Bespoke de 809 litros. El Espectador tuvo la oportunidad de conocerlo en primicia durante el LATAM Tech Seminar 2025 hecho en Ciudad México durante junio de este año.

Su conexión a SmartThings le permite hacer recomendaciones de recetas, organizar el mercado y enviar recordatorios por si algún alimento está pronto a caducar. Todo esto potenciado por su modelo de IA llamado Bixby que aprende de los hábitos del usuario.

Electrodomésticos para la limpieza

Samsung presentó en la Feria del Hogar la aspiradora inalámbrica Jet 85 Pet, ideal para hogares con mascotas, ya que cuenta con potencia de succión superior al promedio y un sistema de filtrado que mejora la calidad del aire.

A su vez, la Bespoke AI Jet Lite combina ligereza y ergonomía con la capacidad de ajustar automáticamente, es decir la persona no debe hacer nada, la potencia según el tipo de superficie, optimizando energía y prolongando la autonomía de la batería.

Aquí, otra vez, SmartThings juega un papel fundamental en sus funciones smart, pues permite programar a distancia las aspiradoras y sincronizarlas con rutinas diarias. Una idea expuesta por Samsung en el LATAM Tech Seminar 2025, de que la intervención humana será cada vez menor.

Electrodomésticos para la ropa

Siguiendo con la línea Bespoke, el centro de lavado y secado (lavaseca) Bespoke AI de 26 kg posee inteligencia artificial que analiza hábitos de uso, recomienda ciclos de lavado personalizables, prometiendo optimizar y sobre todo ahorrar recursos como el agua y la energía.

Conectado a SmartThings, este producto puede ser encendido, apagado y controlado desde el celular. Lo que evita tener que estar al pie de la lavadora y secadora durante todo el ciclo.

Televisores de Samsung

Siendo los mayores fabricantes durante la última década, la marca asiática enseñó en su stand sus TV’s OLED, QLED y Neo QLED con sistema operativo Tizen, inteligencia artificial para generar imágenes y resolución 4K, que espera convertirse en el estándar del mercado.

Incluso, su modelo The Frame, el cual apagado simula ser una obra de arte, es compatible con Music Frame, que combina un sistema de audio (parlante) disfrazado de una foto en un cuadro. Todo esto sin dejar de lado las torres y barras de sonido de Samsung.

Suscripción para electrodomésticos de Samsung

Por último, y siguiendo la tendencia de los servicios por suscripción en cualquier segmento de negocio, Select AI emerge como una membresía para recibir instalación, mantenimiento gratuito, y una actualización de electrodomésticos con descuentos diferenciales.

Este programa de beneficios está enfocado en la línea premium de electrodomésticos Home AI de la empresa tecnológica, incluyendo los electrodomésticos con inteligencia artificial anteriormente descritos.

¿Cómo funciona la suscripción? Al añadir al carrito de compras uno de los electrodomésticos compatibles con este servicio, los usuarios pueden escoger el Select AI Service Pack, con pagos mensuales y renovación anual, válido hasta por cinco años.

Además, los clientes podrán devolver sus dispositivos antiguos, obteniendo ventajas en el intercambio. Adicionalmente, el cambio por productos nuevos tiene hasta un 20% de descuento sobre el precio comercial y dentro de un ciclo de uno a cinco años luego de su lanzamiento.