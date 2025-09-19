¿Cuánto vale y cuándo llega el iPhone 17 a Colombia?

De izquierda a derecha: iPhone Air azul, iPhone 17 verde y iPhone 17 Pro naranja. Foto: EFE - Sarah Yáñez-Richards

El pasado martes 9 de septiembre de 2025 Apple anunció, como ya es costumbre, su nueva línea de celulares iPhone 17. Como cada año hubo espacio para los modelos Pro y Pro Max, pero esta vez también para una nueva versión nombrada Air. Que entre todas sus características, resaltó como el teléfono más delgado en la historia de la compañía.

Otra novedad general fue el aumento de la capacidad de almacenamiento interno base, el cual pasó de 128 GB a 256 GB en todos los iPhones. Además, los 17 Pro y 17 Pro Max presentaron un nuevo módulo para las cámaras traseras, más voluminoso que el de cualquier otro dispositivo Apple. Por el lado del modelo estándar, en diseño se mantuvo casi igual.

Ya internamente, mejoró notablemente uno de sus lentes traseros pasando de 24 MP a 48. Incluso, el tamaño de la pantalla creció 0,2 pulgadas con respecto al iPhone 16. Tres días después del anuncio de los nuevos iPhones -12 de septiembre- la manzana mordida abrió las reservas para sus nuevos dispositivos en todo el mundo, incluyendo Colombia.

Un mercado que no se ha caracterizado por ser el más importante para Apple, ni siquiera tiene una tienda oficial en el país, pero que con el paso del tiempo ha ganado cuota de mercado. Por eso, estos son todos los precios de los iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max en sus diferentes almacenamientos internos, colores, tiendas y fechas en las que estarán disponibles.

¿Cuánto valen los nuevos iPhone 17 en Colombia?

iPhone 17 (blanco, negro, azul, rosado y verde)

256 GB ( $4.700.000 )

512 GB ($5.880.000)

iPhone Air (blanco, negro, azul y dorado)

256 GB ( $5.830.000 )

512 GB ( $7.000.000 )

1 TB ($8.220.000)

iPhone 17 Pro (plata, azul y naranja)

256 GB ( $6.450.000 )

512 GB ( $7.670.000 )

1 TB ( $8.230.000 )

2 TB ($11.700.000)

iPhone 17 Pro Max (plata, azul y naranja)

256 GB ( $7.00.000 )

512 GB ( $8.200.000 )

1 TB ( $9.400.000 )

2 TB ($11.700.000)

Todos estos modelos en sus diferentes versiones están disponibles en los distribuidores autorizados de Apple en el país (Mac Center e iShop) y en almacenes de cadena como Alkosto, Ktronix, Falabella, Éxito, Alkomprar y las tiendas de los operadores móviles.

¿Cuándo llega el iPhone 17 a Colombia?

Para quienes hayan reservado desde el 12 de septiembre, fecha de inicio de la preventa, se les informará desde hoy la disponibilidad del equipo comprado. Entre más pronto hayan reservado su iPhone, más rápido recibirán la llamada de la tienda donde lo adquirieron.

Las entregas de estos celulares reservados se extenderán hasta el 29 o 30 de septiembre, momento en el que llegarán las primeras unidades disponibles para la venta en tiendas físicas. Eso sí, a hoy el iPhone 17 se encuentra agotado desde la página web de Mac Center.

Para los otros modelos, iPhone Air, 17 Pro y 17 Pro Max si es posible comprarlo hoy en línea, pero bajo disponibilidad de colores y capacidad de almacenamiento. El primero está disponible en todos los colores, pero el iPhone 17 Pro solo se puede encontrar actualmente en azul y el Pro Max en plata.