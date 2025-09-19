Motorola, de la primera llamada y el hombre en la luna, hasta el Mundial 2026

Luz Elena Muñoz, directora de marketing de Motorola para Latinoamérica Norte. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Es muy normal que las personas dejen su billetera o las llaves de la casa, pero muy difícil que olviden su celular. Su integración en la rutina diaria de millones de personas ha sido tan profunda que hoy representa una herramienta esencial para trabajar, estudiar, socializar, acceder a servicios básicos y chatear.

Adoptamos esta herramienta porque nos mejora la vida, se convirtió en una extensión del cuerpo humano y de la vida cotidiana. Según la socióloga Consuelo Yarto Wong, investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el celular es la tecnología de comunicación de mayor crecimiento en las últimas décadas.

Fuera de factores geográficos, demográficos o económicos, su rápida adopción y naturalización lo han convertido en un objeto de estudio sociológico por derecho propio, especialmente por su capacidad de moldear rituales, discursos y emociones en distintos contextos culturales.

En Cartagena, durante Andicom 2025, nos encontramos con Luz Elena Muñoz, directora de marketing de Motorola para Latinoamérica Norte. Ella habló para El Espectador de tecnología, la primera llamada por celular en el mundo, entre otros temas.

Comenzamos hablando sobre el reciente informe de telefonía móvil en Colombia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El país cerró el primer trimestre de 2025 con 49,3 millones de accesos móviles a internet, lo que representa un crecimiento del 5,6% frente al mismo periodo del año anterior.

También se destaca que el 99,9% de los accesos móviles fueron realizados por personas naturales, lo que confirma el carácter masivo y cotidiano del uso de dispositivos móviles para conectarse a la red. El mercado de telefonía móvil mantuvo su solidez, alcanzando 92,5 millones de líneas activas y una penetración del 174%.

De los radios en el carro, a la primera llamada de un celular

Aunque Motorola fue adquirida por Lenovo en 2014, su historia comienza en 1928, cuando los hermanos Paul y Joseph Galvin fundaron la Galvin Manufacturing Corporation en Chicago. Dos años después, desarrollaron el primer radio para automóviles, un invento revolucionario que permitió al conductor y pasajero escuchar música.

Para comercializar su idea, crearon la marca Motorola, una combinación de moto y el sufijo ola, usado en la vitrola y la radiola. “Me emociona la historia de la compañía” sostiene Muñoz. La compañía desarrolló el transceptor de radio que formaba parte del sistema de comunicaciones del módulo lunar, permitiendo que la señal llegara desde la superficie lunar hasta la Tierra.

Sí, esa tecnología que hizo posible que el astronauta Neil Armstrong, quien pisó la luna el 20 de julio de 1969, le pudiera decir a más de 600 millones de personas que lo veían por televisión: “es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”.

En 1973, Martin Cooper, exdirector general de la división de sistemas de Motorola, realizó la primera llamada desde un teléfono móvil con un prototipo del DynaTAC 8000X. La llamada se hizo en Nueva York y marcó el inicio de la era de la comunicación inalámbrica. Este dispositivo, de 800 gramos, tenía una autonomía de una hora de batería y costaba cerca de 4.000 dólares, más de 120.000 dólares a dinero de hoy.

“Motorola fue protagonista del primer hito en telefonía móvil. Ese momento marcó el inicio de una nueva era en las telecomunicaciones, el reto de haber sido pioneros es seguir estando vigentes, sobre todo conectar con esas nuevas generaciones que hoy tienen una manera distinta de consumir la tecnología”, recuerda Luz Elena Muñoz.

En Latinoamérica, Motorola ha logrado consolidarse no solo como una marca tecnológica, sino como un referente cultural. Su presencia en la región ha generado una conexión emocional con los usuarios, quienes asocian el icónico “Hello Moto” con recuerdos personales y generaciones enteras que crecieron con sus dispositivos.

“En Colombia, cerramos el año 2024 ocupando el tercer lugar en participación del mercado, un logro que refleja el crecimiento sostenido de la marca en un entorno cada vez más competitivo. En países como México, hemos alcanzado el segundo puesto, consolidando nuestra presencia en una región donde la diversidad de opciones tecnológicas hace que la decisión de compra sea más compleja para los consumidores”, dijo.

Agrega que la apuesta no es simplemente lanzar innovaciones y esperar que el mercado las adopte. “Lo que hacemos es entender cómo vive la gente, cómo se comunica, cómo trabaja y cómo se entretiene, para que nuestra tecnología se integre de forma natural en su día a día”.

Modelos como el StarTAC, el B3 y el Razr marcaron una época en la cultura pop, especialmente durante los años en que figuras como Paris Hilton fueron imagen de la marca. Estos teléfonos no solo se destacaron por su diseño, sino por convertirse en símbolos de estilo, vinculados al mundo del entretenimiento y la moda.

Sensaciones y colores en la mano

En los últimos cinco años, la estrategia de producto de la empresa ha evolucionado hacia una conexión más emocional con los usuarios. En un mercado donde las especificaciones técnicas tienden a homogeneizarse —cámaras de alta resolución, baterías de larga duración y procesadores similares— Motorola decidió tomar un rumbo distinto.

“La apuesta fue emocional: conectar con los sentidos y las experiencias del usuario. La tecnología suele percibirse como fría, por eso decidimos ponerle corazón”, aseguró.

Se transformó el diseño monocromático tradicional de los dispositivos móviles, incorporando color como elemento diferenciador. Para lograrlo, Motorola estableció una alianza con Pantone, autoridad mundial en el color, integrando tonalidades vibrantes que no solo rompen con la estética convencional, sino que también reflejan la personalidad del usuario.

Estas colaboraciones hacen parte de la plataforma Lifestyle Tech, una propuesta que busca integrar tecnología y estilo de vida. Además, con Bose mejoraron la experiencia auditiva y los acabados de Alcantara integran texturas y materiales que transforman el teléfono en una extensión de sí mismo.

“El teléfono es la evolución más avanzada de la icónica línea de teléfonos plegables de la marca. Su diseño tipo ‘flip’ recuerda al legendario Motorola Razr V3 de principios de los años 2000. Un dispositivo que marcó una era en la cultura pop y que hoy regresa con tecnología de última generación”.

Tiene una pantalla externa funcional de cuatro pulgadas que permite realizar múltiples tareas sin necesidad de abrir el dispositivo. Incorpora Moto AI, un sistema de inteligencia artificial que permite resumir notificaciones, guardar información relevante y activar funciones sin contacto visual.

Los goles tecnológicos de Lenovo y Motorola

Motorola y Lenovo serán patrocinadores tecnológicos oficiales de los mundiales masculino (2026) y femenino (2027) de la FIFA. El acuerdo posiciona a Lenovo como socio estratégico de la organización para integrar soluciones tecnológicas en los torneos, desde inteligencia artificial hasta infraestructura de datos.

“Se trata de una alianza que busca transformar la experiencia de jugadores, árbitros y aficionados. La proyección de la FIFA es que 6.000 millones de personas estarán conectadas al evento” afirmó la directora de marketing de Motorola para Latinoamérica Norte.

“Los teléfonos evolucionarán hacia asistentes personales autónomos. Ya no será necesario ingresar a cada aplicación para realizar acciones. El dispositivo entenderá la rutina del usuario y anticipará sus necesidades”, finalizó Luz Elena.