¿De qué se trató Pokémon GO? El fenómeno para celular que se tomó el mundo en 2016

Pokémon GO es un juego de realidad aumentada que combinaba el mundo de las criaturas con el mundo real. Foto: Pokémon

Durante la década de 1960 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le dio luz verde a un proyecto que planteaba la idea de poder localizar cualquier objeto en el globo terráqueo por medio de una señal satelital. En 2016, un videojuego basado en esta tecnología, que se creó para teledirigir y ubicar misiles propios y ajenos y luego se abrió al público, generó un fenómeno todavía palpable ocho años después de su estreno. Pokémon GO fue la aplicación para celular más influyente de ese año.

En 2013, The Pokémon Company, dueña de la franquicia de juegos con el mismo nombre, y Google Maps coquetearon con la idea de anunciar un sistema que permitiera encontrar y capturar 270 criaturas repartidas por todo el mapa. Lo llamaron Pokémon Challenge y de aquí se desprendió lo que tres años más tarde se llamaría Pokémon GO, un título desarrollado por el estudio estadounidense Niantic para celulares Android y iOS. Es de descarga gratuita, pero con un sistema de micropagos.

Basa su jugabilidad en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) y utiliza la realidad aumentada para que la fantasía de los pokemones se mimetice con los ambientes reales. El objetivo del juego consiste en capturar a estos icónicos personajes mientras el jugador se desplaza físicamente en calles, centros comerciales y parques. La interfaz muestra un mapa donde están otros gamers, Pokeparadas y gimnasios más cercanos que son lugares presenciales fundamentales para tener éxito.

La versión beta llegó a principios de 2016 y fue exclusiva para 100 personas que gracias a su experiencia pudieron identificar errores antes de que el videojuego saliera al público. Sin embargo, los primeros usuarios se quejaron por las enormes imprecisiones del GPS, normalmente son de unos cinco a 10 metros y en esta ocasión era de más de 30. También, la batería de los celulares se agotaba con rapidez y al ser un título jugado en exteriores esto afectaba el tiempo de estadía de la personas.

Le sugerimos: Angry Birds, el videojuego móvil más exitoso de todos los tiempos

Con el fin de evitar más problemas, Pokémon GO fue lanzado el 8 de julio de 2016 únicamente en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y el plan era publicarlo de manera progresiva en otros países. Sin embargo, tan solo 36 horas después de estar disponible la sobrecarga de usuarios era tan grande que provocó la caída del servidor.

Finalmente, su llegada al público global se completó el 13 de diciembre del mismo año. No obstante para ese momento cualquier inconveniente técnico valía la pena porque el furor por esta entrega para celular fue tal que millones de restaurantes en el mundo le enviaron cartas a Nintendo, propietario de The Pokémon Company, para ser sede de gimnasios y Pokeparadas.

La compañía japonesa respondió que Satoru Iwata y Tsunekazu Ishihara, creadores del videojuego, programaron estos puntos de intereses para los gamers de manera aleatoria y no se podían modificar. Por cierto, Tatsuo Nomura de Google Maps, terminó dirigiendo el proyecto tras el fallecimiento de Iwata dos meses antes de ver germinar la semilla que plantó.

Precisamente esta selección predeterminada de los gimnasios, lugares donde entrenar a las criaturas para enfrentarse con las de otros jugador, y las pokeparadas, sitios de conglomeración de amantes de la entrega, fue lo que le trajo críticas a Pokémon GO. El Museo Estatal Auschwitz-Birkenau en Polonia, el Monumento y Museo Nacional del 11 de septiembre en Estados Unidos y el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón fueron lugares recurrentes para este tipo de actividades.

Por esa razón, muchos gobiernos y hasta dueños de propiedades privadas, que veían violados sus sistemas de seguridad por los más intrépidos, optaron por prohibir el juego en estos espacios. Para entender la magnitud de usuarios que tenía esta aplicación hay que decir que tuvo más de seis millones de descargas solo el día de su lanzamiento y contaba con más de 20 millones de usuarios diarios en 2016, superando a los de Instagram, Snapchat, WhatsApp y muy cerca de los de Twitter, hoy llamado X.

Tal fenómeno ocasionó que se reportaran personas lesionadas y hasta muertas relacionadas con la actividad en este videojuego. El 22 de julio de 2016 fue lanzado en Japón y a finales de ese año un conductor que jugaba mató a una mujer e hirió gravemente a otra con su vehículo. El streamer Rickeybot fue robado mientras jugaba Pokémon GO en 2017, y durante la cuarentena en Argentina por cuenta del Covid-19, un chino fue multado por saltarse la norma por estar jugando afuera de su casa.

Sin duda han sido numerosos los conflictos y problemas que ha traído Pokémon GO al mundo. Todo esto enmarcado en el gran alcance que tuvo la aplicación durante su año debut. En 2016, Similar Web, un analista de datos, estableció que las personas usaron más tiempo Pokémon GO que WhatsApp. La personas permanecieron en el juego en promedio 43 minutos, mientras que en la aplicación de mensajería instantánea alrededor de 30 minutos, una cifra descabellada si se tiene en cuenta que para esa época WhatsApp tenía más de 1.000 millones de usuarios activos.

La economía también fue movida apunta de pokemones, ya que durante ese mismo curso, Nintendo experimentó un incremento en el valor de sus acciones en la bolsa de Tokio de un 86%. Lo que significó aproximadamente US $17.000 millones.

Al poco tiempo de su lanzamiento, la empresa nipona puso a la venta la Pokémon GO Plus, una pulsera conectada por bluetooth al celular para poder recibir las notificaciones del juego, sin necesidad de ver la pantalla del dispositivo móvil. Aunque no se vendió bien, tan solo su presencia en el mercado evidenció la enorme acogida del público por el videojuego de las Pokebolas y las Pokemonedas.

Cabe recordar que Pokémon GO es una título que contiene microtransacciones, por lo cual debe tener una moneda virtual, que los diseñadores llamaron Pokemonedas. Esta puede ser comprada con dinero real y sirve para adquirir elementos estéticos o que mejoren el rendimiento del gamer. La opción gratis de lograr escalar dentro del juego es el entrenamiento en los gimnasios.

El nivel de un jugador aumenta de acuerdo a sus puntos de experiencia que se pueden obtener, entre otras cosas, gracias al lanzamiento de Pokebolas. Este simpático artefacto rojo y blanco funciona para capturar a las criaturas que se encuentren por el camino. Eso sí, los tiros pueden ser normales, buenos, geniales o excelentes y de eso dependerá el nivel del jugador.

Como se puede esperar, las Pokebolas también se pueden comprar con las Pokemonedas. El otro aspecto relevante para la jugabilidad es el combate con otros usuarios, este se divide en ligas y entre más pokemones se le logre arrebatar al rival, mejor va a ser la liga a la que se pertenezca. Además del aspecto competitivo, el juego también ofrece la constante interacción para compartir o regalar elementos para optimizar las partidas.

Finalmente, hay que tener en cuenta que por más excelente que sea un tiro, es posible que la criatura se logre zafar de las garras de su secuestrador. Eso es así gracias a que los pokemones se clasifican de acuerdo a que tan salvajes son y entre más indomables los hayan programado más difíciles va a ser capturarlos y seguramente su presencia en el mapa será muy extraña, incluso hasta llegar a lugares tan inhóspitos y hostiles como la Antártida, el continente más frío del mundo.

Le recomendamos: Suscripción y juegos en la nube: las claves del futuro de Xbox en la región