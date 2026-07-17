Diferencias entre IMAX y cine normal: ¿en qué cambia al ver “La Odisea”?

El formato IMAX fue inventado en la década de 1960 por un grupo de cineastas. Siete años después se fundó la empresa IMAX Corporation, que se concibió como un acrónimo de "imagen máxima". Foto: Pexels

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La pregunta por las diferencias entre salas IMAX y salas de cine tradicionales surge en buena parte de los cinefilos cada vez que se estrena una gran película. Y no podía ser la excepción con “La Odisea” de Christopher Nolan, la cual se estrena hoy, 17 de julio de 2026, en Colombia y el mundo.

Sin embargo, aunque parezca un tema difícil de entender para un experto en cine, no en tecnología, las distancias entre IMAX y el cine común atienden a la escala de la imagen presentada. Una cuestión de tamaño que se puede comprender tan solo con ver las medidas de cada propuesta visual.

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¿Cuál es el tamaño de un cine normal?

Por defecto, la mayoría de las salas de cine en el país y el resto del planeta recortan la imagen de una película por abajo y por arriba. Es decir, en lugar de mantener las medidas con las que se exportó el largometraje, lo ajusta para que se adapte a la escala 2.39:1 que tienen las pantallas de los cines.

Todo esto para mantener la medida estándar y rectangular de las salas de cine. Eso sí, actualmente funcionan con un proyector digital que asegura resoluciones de 2K o 4K, dependiendo del filme y la calidad de la imagen.

Aunque hay mejores maneras de ver cine en grandes formatos, como el IMAX, por ejemplo, es una manera rápida, sencilla y sobre todo económica de ir a una sala de cine y vivir la experiencia completa de un gran lanzamiento.

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¿Cómo se ve una película en formato IMAX?

Lo primero que hay que decir de esta opción es que es considerablemente más grande, alta y ancha que la alternativa convencional. Eso quiere decir que se aleja de la imagen rectangular y se acerca más a una completamente cuadrada.

Todo esto lo hace gracias a sus medidas 1.90:1 o 1.43:1 que aseguran tener una imagen gigante frente a sus ojos. Esto lo consigue de un doble proyector, uno láser y otro digital, para garantizar mayor brillo durante las secuencias y negros más profundos e infinitos.

Debido a su gran tamaño, que ocupa casi la totalidad de la pared de una sala de cine de grandes dimensiones, los asientos tienen una reclinación más pronunciada. Todo esto para ver la cinta casi acostado y no sentado.

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Diferencias entre IMAX y cine normal

En películas grabadas bajo el formato IMAX, como “La Odisea” o “F1”, la recomendación es verlas en una sala con la misma tecnología. Esto asegura que la visión del director pueda ser vista sin recortes en negro abajo y arriba.

Entrega una mayor información audiovisual, pues también mejora la calidad del audio y no omite ningún detalle tenido en cuenta en la producción. Es como ver un largometraje sin una edición tecnológica por defecto.

Aun así, si la cinta que quiere ir a ver al cine no fue grabada con este formato, “Toy Story 5”, por ejemplo, con una sala normal basta. Al fin y al cabo, el espacio físico a su alrededor seguirá siendo el mismo por las mismas dos horas.

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