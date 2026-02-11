Motorola saca la casa por la ventana: lanza Edge 70, Moto Watch, pen ultra y todos los g

Foto: Edwin Bohórquez Aya

Cuando me hablan de Motorola siempre pienso en el cuadro que tengo en el estudio de mi casa. Es, sin exagerar, la imagen de la historia del teléfono móvil y su evolución, desde cuando el mundo vio en abril de 1973 esa versión, de una caja cuadrada con larga antena que era capaz, sin estar conectada a la pared, de comunicar a dos personas. También me acuerdo de un titular que leí hace unos años, algo así como “la llamada que cambió el mundo”, que contaba el momento exacto cuando un ejecutivo de esa compañía hacía la primera comunicación de voz de la historia desde una calle de Nueva York.

Ahora mismo estoy en Argentina. Le escuché a dos compañeros de viaje la misma expresión en una cena, durante la llegada de periodistas y creadores de contenido de todo Latinoamérica, al lujoso hotel Llao Llao, en Bariloche: “Motorola siempre hace eventos de otro nivel”. Y hablaron de lo que vivieron hace dos años en Nueva York. De la fiesta con Paris Hilton. Pero lo que aquí nos convoca es un combo de lanzamientos que pocas veces he visto en esto de cubrir información de tecnología en ya 20 años de oficio. Y todo en solo evento.

Vamos en orden, fraccionado, y con nombre propio, pero por bloques: Motorola Signature y Motorola Edge 70, por un lado. Moto g17, Moto g17 power y Moto g67, por otro. Y Moto pen ultra, Moto sound flow, Moto tag 2 y Moto watch para completar la tercera oferta. Sí, una lista de productos que pocas veces se ve en un evento exclusivo para anunciar lanzamientos, pues este tipo de coyunturas tienen lugar en ferias globales de tecnología, como el Mobile World Congress, en Barcelona, o el CES, en Las Vegas. Así que lo que hizo Motorola fue adelantarse. Y, una vez más, apelando a la conversación tradicional colombiana, “lo hizo con todos los juguetes”. Solo se lo vi alguna vez a Samsung, pero incluía productos de lo que llaman línea blanca, como neveras y lavadoras, también entretenimiento en el hogar, con televisores.

Los de alto perfil

Motorola Signature y Motorola Edge 70. Al primero le dedicamos todo un texto porque es el más importante lanzamiento que ha hecho la marca este año y es, además, con el que la fabricante asegura que tiene “la mejor cámara de nuestra historia”. Ese contenido aparece en este enlace.

Vayamos el Motorola Edge 70. Dice la compañía fabricante en la presentación: “Diseñado cuidadosamente con aluminio de calidad aeronáutica, acabados distintivos y colores Pantone”, viene con “tres lentes de 50 MP”, “moto ai”, que es todo lo que tiene que ver con Inteligencia Artificial. Sobre la batería, es de “silicio y carbono”, resistencia al agua y “durabilidad de grado militar”, eso quiere decir que ha pasado por todas las pruebas que hace el ejército de los Estados Unidos, lo que le permite aguantar los tradicionales rayones cuando lo llevamos en el bolso, algunas caídas,, pero más allá de lo tradicional, asuntos como las altas temperaturas o, incluso, las bajas. Viene con “pantalla Super HD (1220p) de 6,7 pulgadas” y su procesador es un Snapdragon 7 Gen 4.

Dicho en otras palabras, no es el tope de gama, pero viene casi como el de más alto perfil. Su batería es de 4800 mAh, así que debería aguantar todo el día, en mi caso que lo he usado ya dos días seguidos, no me ha pedido que lo conecte de nuevo, aunque solo lo estoy usando para tomar fotos y hacer videos en medio de las pruebas típicas de producto. Una cosa que sí me ha dejado sorprendido es que es muy delgado, así como un esfero o bolígrafo, eso es 159 milímetros. También sorprender su peso: 159 gramos. En materia de diseño, la parte trasera parece una especie de nailon.

Las especificaciones técnicas de video son estas: 4K UHD (30fps), FHD (60fps/30fps) y Slow Motion: FHD (240fps/120fps). Es palabras simples, se podría grabar y luego proyectar en la sala de cine sin mayores problemas.

Diversidad, tecnología y usabilidad

He usado casi todas las marcas de teléfonos celulares, pero Motorola siempre me recordara la evolución de la tecnología en un mundo hoy dominado por la tecnología. Lo sé, suena y se lee redundante, pero es que es verdad. Claro, fui del “Dame tu PIN” de Blackberry, jugué “culebrita” con el Nokia, viví el inicio de la era iPhone y su pantalla sin teclado, tuve el privilegio de usar un “Startac” cuando pocos “estaban a la moda” con este ícono que se abría y cerraba, y ahora, en tiempos de marcas chinas y coreanas, de pantallas gigantes y cámaras fotográficas profesionales en ‘chasises’ delgados, otra vez Motorola pone la vara muy alta, bastante alta. Ya hablamos del perfil más alto de consumidor y lo que lanzaron para ese renglón. Ahora vamos a esos primeros escalones, los que llamamos: entrada.

Moto g17

Durante la presentación oficial dijeron: “5 motivos por los que te encantará el moto g17”. Suena a spot publicitario, sin duda, pero es que está probado que ese tipo de titulares atraen la atención de la audiencia. Lo lograron esta vez frente a una audiencia de profesionales de la tecnología: “Captura imágenes nítidas y vibrantes con el sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP”, “disfruta de una multitarea sin esfuerzo con hasta 12 GB/24 GB de RAM gracias a RAM Boost. Ya sea que estés capturando Reels, editando miniaturas o buscando inspiración, un potente procesador octa-core te ofrece un rendimiento fluido y receptivo”. “Batería de 5200 mAh” y “128 GB/256 GB de memoria interna y almacenamiento ampliable”.

Eso, como siempre, se lee muy técnico, sin duda, pero en palabras distintas, es un equipo sencillo “hecho para creadores”.

Moto g17 power

Es una versión del g17 pero, literalmente, con más energía, empezando por la batería, que es de 6000mAh. Les doy un dato: mi teléfono de lujo, de otra marca que no es esta y que compré hace un año largo, ni siquiera llega a los 5.000 mAh, así que este equipo lo que trae es batería.

Viene, como se dice, bien armado para su categoría: Cámara posterior principal con sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP, una segunda de 5MP rango ultra gran angular y una más con sensor 2 en 1 de luz ambiental + reducción de parpadeo. La frontal es de 32MP. Los dos, con diseño en colaboración con Pantone Color Institute, se sienten como esa primera entrada que viene con una mezcla de estilo, color, diseño, cámaras y durabilidad. Sí, de esos que aguantan la mano dura.

Moto g67

Este lo resumieron en: “Super brillante, super colorido, super HD”, “captura foto con colores vibrantes con cualquier tipo de luz (es decir, en cualquier momento del día o de la noche), con cámara frontal de 32 MP y posterior de 50 MP, “resistente a las caídas”, “al agua” y sobre la captura de video, “2K/FHD (30fps), dual, retoque facial, espejo para videos selfies”.

El resto del ecosistema Motorola

Y ahora, con lápiz óptico, sonido, tag y un reloj que viene desarrollado con tecnología Polar, una marca que para los que hacemos prácticas deportivas más allá de las típicas caminatas y nos adentramos, por ejemplo, en el mundo de la maratón, resulta más que llamativa.

El moto pen ultra es un lápiz óptico que sirve en el Signature y en el razr fold, el plegable de la compañía. Yo uso uno similar en Samsung, con mi S23 Ultra, que es mi herramienta de trabajo y compré hace tres años. Es un accesorio que sirve para dibujar, para escribir sobre documentos, para editar fotos, para dibujar sobre ellas, para hacer ajustes con IA.

El tag, que es un pequeño, digamos, llavero inteligente. Es lo que yo uso, en algunos casos, para colgarle a mi equipaje y saber en qué lugar está, cómo lo están moviendo y en qué velocidad. Muchas personas usan estos pequeños accesorios para ponerlos en los morrales de sus hijos, en una bicicleta, en la billetera, incluso hay personas que los ponen en los colares de los perros y los gatos. Aquí el debate ya será un tema de privacidad, pues al final, se trata de un seguimiento que se le hace a algo o a alguien, por eso se debe contar con la aceptación de quien lo esté llevando en el bolsillo.

Lo nuevo es que a este “llavero” le dura la batería hasta 600 días, así que no hay que preocuparse ni por la carga ni por la vida útil, pues ya viene alargada.

Respecto al moto sound flow, pues el parlante desarrollado en asocio con Bose que se puede llevar en el equipaje, en el carro, para el día de picnic. Lo presentan así: “30 W de potencia que llena la habitación en un diseño elegante y minimalista. Recubierto de un tejido refinado con textura de sarga y acabado en colores Pantone, queda bien en cualquier lugar”. Se conecta por medio de wifi y Bluetooth, compatible con AirPlay, Google Cast y Spotify Connect”. Aguante, dicen, 12 horas en su batería y viene “con una durabilidad con clasificación IP67”.

Y, finalmente, el reloj. Yo, que soy usuario de Garming y que lo compré hace cuatro años cuando comencé a correr largas distancias, advierto que pocas empresas de tecnología tradicional han logrado desarrollar lo que sí han hecho organizaciones enfocadas en nosotros, los deportistas. Por eso llama la atención la alianza que Motorola hizo con Polar, otra compañía que sí entiende las dinámicas de los deportistas y sus deportes.

Así las cosas, el moto watch tan solo pesa 35 gramos, promete 13 días de batería y con 5 minutos de carga, aseguran, aguanta todo un día. Android 12, Bluetooth 5.3, acelerómetro, giroscopio, GPS dual, IP68 para usarlo bajo el agua en deportes náuticos, un micrófono y un parlante.

De eso se trata el ecosistema completo de Motorola, anunciado en Argentina, pero que llega completo al mercado colombiano. Un poco de todo, pero todo con diseño y usabilidad pensada en el consumidor, dijo Rubén Castaño, uno de los vicepresidentes globales presentes en el evento que asegura que desde que están enfocados en precisamente el diseño, Motorola hizo un giro en el timón y volvió por la ruta que se trazó por allá en los tiempos de “la llamada que cambió el mundo”.

