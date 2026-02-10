Motorola lanza el Signature y dicen que tiene “la mejor cámara de la historia”

El Motorola Signature es el teléfono de lujo que se anunció formalmente en Bariloche, Argentina, para todo el mercado de Latinomérica. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Diseño lujoso con un marco en aluminio de calidad aeronáutica, el mejor paquete de cámaras de fotografía hasta la fecha, un procesador impulsado con IA, la batería más grande de toda su categoría y terminados con estándares militares de alta durabilidad, así presentó Motorola su nueva joya, el Signature, durante su lanzamiento para Latinoamérica, en Bariloche, Argentina.

Ultradelgado y acabados inspirados en tejidos artesanales, tres micrófonos, sonido Bosé y tan solo 186 gramos de peso, viene con un sensor principal de 50MP, Sony LYTIA 828, catalogado el más grande de Motorola hasta la fecha, Dolby Vision para videos con calidad cinematográfica. La grabación puede alcanzar los 8K.

De acuerdo con Mauricio Moises, el gerente de producto global de cámaras de Motorola, técnicamente, de acuerdo con el ranking DXOMARK, este Motorola Signature alcanzó un puntaje compilado de 170, vs los 166 de iPhone 17 Pro y de los 152 de S25 Ultra de Samsung. En retrato, esta nueva apuesta también supera a sus competidores, llegando a los 155 (los otros quedaron en 151 y 132 respectivamente), lo mismo sucedió en ultra gran angular y en el telefoto, de acuerdo con la información presentada por el ejecutivo.

La batería es de 5200 mAh, aguanta hasta dos días, dice el fabricante, viene con tecnología de silicio y carbono, y Turbopower de 90 W, para recargarlo en tan solo 7 minutos. Procesador Snapdragon 8 Gen 5, que permite el rendimiento de IA de última generación no solo en la captura de las imágenes y videos sino en su procesamiento.

¿Y qué pasa con la protección contra el agua? Clasificación IP68 e IP69, con resistencia también a los rayones gracias al Corning Gorilla Glass Victus 2. Graba en cámara lenta hasta en 4K, pero en una en velocidad normal pero optimizada puede llegar a los 8K.

Motorola Signature y sus cuatro cámaras de 50 MP

Esta es la información técnica:

Cámara principal: de 50MP

Sony LYTIA

2.44μm Ultra Pixel

Omnidireccional All-pixel focus

Abertura f/1.6

3.5° OIS

Sensor de luz multiespectral 3 en 1

Cámara ultra gran angular de 50 MP

Distancia focal de 12 mm

1.28μm Quad Pixel

campo de visión de 122°

Abertura f/2.0

Auto focus

Macro

Teleobjetivo periscopio de 50 MP

3x zoom teleobjetivo

Super Zoom 100x

Sony LYTIA 600

Distancia focal de 71mm

1.6μm Quad Pixel

Macro

OIS

Cámara frontal de 50MP

Sony LYTIA 500

1.2 μ m Quad Pixel

Abertura f/2.0

Auto focus

Captura de video

8K (30fps) | 4K (60fps/30fps) | FHD

(60fps/30fps) | Slow motion: 4K (120fps) |

FHD (240fps/120fps)

Mauricio Moises fue concreto y sin rodeos: “Es nuestro más avanzado sistema de cámaras, no tiene comparación hasta la fecha”. Es el celular 50, es decir, sus cuatro cámara son de 50MP, la primera vez que se logra en un teléfono celular, con los sensores más avanzados de la industria, recalcó. Eso se traduce en respuesta más rápida, mejor procesamiento de la captura, mejores colores, mejor registro en interiores y en exteriores, “retratos como nunca antes”. En el modo action, logra obtener imágenes de altísima calidad incluso cuando la persona o el objeto está en movimientos veloces.

El video logra un 6X más de rango dinámico, eso lo que permite es grabar con mejor calidad, por ejemplo, los movimientos de la naturaleza, como las olas del mar o el fuego mismo. Además, se completa con el estabilizador de imagen y la capacidad de grabar en 4K Dolby visión.

Y en el zoom, tiene un 100X super zoom pro con moto IA, que mejora la calidad de imagen en el segundo siguiente al que se hace la toma. Es decir, no se ve lavada, sino se ve detallada, incluso cuando se usa el zoom al 100 %.

Tras conversaciones con Meta, por ejemplo, lograron que el usuario lleve a sus publicaciones las fotos en Ultra HDR, sin perder la calidad. Eso se nota en Instagram, porque logra mantener los colores originales sin necesidad de hacer ediciones en esas plataformas.

En condiciones de baja luz, pero sobre todo cuando hay luces artificiales, es decir, las de los bombillos, entiende asuntos propios que solo los fotógrafos profesionales suelen usar, como la exposición, y entonces retrata con precisión no solo colores sino movimientos.

La compañía, informó que pondrá en el mercado el Motorola Edge 70, el Moto g17, Moto g17 power y Moto g67, por otro. Y Moto pen ultra, Moto sound flow, Moto tag 2 y Moto watch para completar el tercer bloque.

Con esta paquete de anuncios, Motorola inicia el 2026 lanzando la casa por la ventana. Se espera que vengan nuevos productos antes de acabar este primer trimestre o máximo al comienzo del que viene, pues esta compañía cuenta con los derechos como patrocinador oficial del Mundial de fútbol, y allí vendría la siguiente muestras de equipos, además de lo que se anuncie en el Mobile World Congress, en Barcelona, España.

