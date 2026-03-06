Elecciones en Colombia: 4 de cada 10 personas no saben cómo identificar una noticia falsa

En periodos de alta intensidad informativa, los contenidos engañosos pueden circular con rapidez y parecer más creíbles de lo que son. Foto: Getty Images - tommy

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pocos días de las elecciones del domingo 8 de marzo en Colombia, la conversación digital alrededor de la jornada vuelve a encender una alerta conocida: la dificultad para distinguir entre información real y contenido engañoso.

El estudio Lenguaje Digital de Kaspersky reveló que el 41 % de los colombianos no sabe con certeza cómo identificar una noticia falsa y que el 78 % ha estado expuesto a desinformación en el último año, principalmente a través de redes sociales.

La investigación muestra además que el 50 % de los encuestados ha recibido fake news por aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, mientras que un 20 % incluso desconoce el significado del término.

Aunque frente a 2020 se observa una mejora —ese año el 73 % admitía no poder distinguir entre información verdadera y falsa—, la compañía considera que el avance sigue siendo insuficiente frente al volumen y la sofisticación del contenido falso que circula en periodos electorales.

Alertas sobre fake news y fraude digital

Para Kaspersky, la desinformación no solo distorsiona la conversación pública o afecta la reputación de personas e instituciones. En contextos de alta atención informativa, como una jornada electoral, también puede convertirse en una puerta de entrada a estafas digitales.

Según la compañía, los ciberdelincuentes suelen aprovechar la curiosidad, la urgencia y la necesidad de estar informados para difundir enlaces que aparentan ofrecer datos relevantes, encuestas, resultados o contenido exclusivo, pero que en realidad buscan robar credenciales, recopilar información personal o redirigir a sitios maliciosos.

Ese tipo de engaños puede escalar hacia fraudes financieros, suplantación de identidad o compromisos de cuentas personales y corporativas.

“En esta época electoral tenemos que estar más atentos que nunca a los mensajes que recibimos. No todo lo que circula es verdad: puede tratarse de una noticia falsa, un enlace malicioso o incluso una imagen manipulada que busca influir en la opinión pública. Lo que parece inocente puede transformarse en un riesgo real, tanto para nuestra seguridad personal como para la integridad del debate democrático”, advirtió Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

El papel de la inteligencia artificial en la desinformación

Kaspersky también advirtió que la frontera entre lo real y lo falso se ha vuelto más difícil de identificar por la circulación de audios, imágenes y videos manipulados con inteligencia artificial.

“La masificación de las noticias falsas, que se esfuerzan por parecer reales, está volviéndose cada vez más convincente, especialmente con la irrupción de audios, imágenes y videos falsos generados por inteligencia artificial. Estas técnicas no solo distorsionan la percepción pública, sino que también son aprovechadas por ciberdelincuentes para ejecutar ataques en línea. Por eso, informarse desde fuentes oficiales y verificar antes de compartir es un acto de responsabilidad ciudadana”, subrayó Assolini.

El estudio también encontró diferencias por género y edad. Según Kaspersky, las mujeres en el país superan a los hombres en el no reconocimiento de noticias falsas, con 8 % frente a 11 %, mientras que los jóvenes entre 25 y 34 años son quienes más han estado expuestos a contenido falso, con un 80 %.

Recomendaciones para evitar engaños antes de votar

Frente a este escenario, los especialistas de Kaspersky recomendaron:

Consultar solo medios reconocidos y fuentes oficiales.

Evitar enlaces y anuncios sospechosos.

Contrastar la información antes de compartirla.

Revisar fechas, datos y contexto de cada publicación.

Mantener actualizados los dispositivos y sistemas de seguridad.

Medidas para la jornada

Distintas entidades del Estado han informado sobre medidas para reforzar el componente tecnológico de la jornada electoral.

El Ministerio TIC informó que, a través de ColCERT, activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) Ciber Electoral para monitorear riesgos digitales y proteger la infraestructura del proceso. También anunció la operación de la Mesa de Control de Comunicaciones, un mecanismo de coordinación con la Registraduría y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para vigilar la estabilidad de las comunicaciones del preconteo.

Por su parte, la Registraduría Nacional informó que realizó el congelamiento del código fuente de los softwares de preconteo, escrutinio, digitalización del formulario E-14 y consolidación y divulgación nacional de resultados. De acuerdo con la entidad, el procedimiento incluyó identificación de servidores, copia de códigos fuente y ejecutables, registro de hash, compresión protegida con contraseña de 24 caracteres y custodia con acompañamiento de organismos de control, auditores de organizaciones políticas y misiones de observación.

La Fiscalía General de la Nación, a su vez, habilitó sus canales de atención para denunciar delitos electorales y delitos informáticos relacionados con la jornada. Además, fortaleció la capacidad institucional para investigar y judicializar ataques contra infraestructura crítica digital electoral y delitos contra activos digitales vinculados al proceso.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.