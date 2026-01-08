Estos fueron los streamers más vistos en Kick en 2025

Luis Villa, conocido en redes sociales como Westcol, es uno de los streamers más famosos en Colombia. Foto: Archivo Particular

Kick es una plataforma de streaming en vivo que, en los últimos años, se ha consolidado como una alternativa relevante dentro del ecosistema dominado históricamente por Twitch y YouTube.

Su crecimiento se ha visto impulsado por una política de monetización más favorable para los creadores y por la llegada de streamers de alto perfil, especialmente en contenidos de entretenimiento, gaming y transmisiones en español.

Ese auge también ha despertado un mayor interés por medir su audiencia y dimensionar el impacto de sus principales creadores.

Si bien Kick no cuenta con un ranking anual público y consolidado sobre los streamers más vistos, el cruce de datos de plataformas especializadas en análisis de streaming permite identificar qué canales concentraron mayores niveles de visualización a lo largo del año.

¿Cómo se construyó este ranking?

El listado de los canales más vistos en Kick en 2025 se basa en un análisis publicado por Twads, una plataforma internacional especializada en marketing y promoción para creadores de contenido, que aclara que su clasificación utiliza datos de audiencia de Streamscharts.

Streamscharts es un servicio de análisis que recopila estadísticas públicas de plataformas de streaming, incluyendo horas vistas, picos de audiencia y crecimiento de canales. En este caso, el criterio utilizado fue el total de horas vistas acumuladas por cada canal a lo largo de 2025.

Según ese análisis, el top 10 quedó conformado así:

Maherco (Jordania) – 83,77 millones WestCol (Colombia) – 57 millones Absi (Jordania) – 54,74 millones Korekore_ch (Japón) – 52,65 millones Adin Ross (Estados Unidos) – 49,82 millones MrStivenTC (Colombia) – 48 millones Drb7h (Arabia Saudita) – 42,54 millones ElZeein (Perú) – 40,71 millones Davooxeneize (Argentina) – 35,51 millones SXB (Arabia Saudita) – 32,32 millones

El listado evidencia una alta diversidad geográfica, con creadores de Colombia, Jordania, Japón, Estados Unidos, Argentina, Perú y Arabia Saudita liderando la audiencia global de la plataforma.

¿Quiénes lideraron la audiencia?

El primer lugar lo ocupó Maherco (Maher Sultaneh), creador jordano-turco conocido por su contenido de entretenimiento y gaming, especialmente vinculado a Fortnite, donde ha construido una de las audiencias más grandes de Kick a nivel global.

En el segundo puesto aparece WestCol (Luis Fernando Villa Álvarez), streamer colombiano que consolidó en 2025 su peso dentro de la plataforma, no solo por horas vistas, sino también por su impacto regional. Su canal se ha caracterizado por transmisiones de entretenimiento, reacciones y eventos especiales.

El tercer lugar fue para Absi (Hani Qablan), creador jordano que se convirtió en una de las figuras más visibles del streaming árabe, con fuerte presencia en contenidos de PUBG Mobile y transmisiones en vivo.

Récords históricos de audiencia

Además del acumulado anual, los datos de Streamscharts permiten identificar picos históricos de audiencia en Kick.

Según el ranking de los streams más populares de la historia, WestCol ostenta el récord absoluto de espectadores simultáneos en la plataforma, con 4.001.560 usuarios conectados al mismo tiempo, registrados el 19 de octubre de 2025, durante Stream Fighters.

Le siguen ElZeein, streamer peruano, con un pico de 1.359.663 espectadores alcanzado el 3 de agosto de 2025, y Sliker, creador del Reino Unido, con 917.125 espectadores simultáneos el 30 de noviembre de 2025.

Los streamers con más seguidores en la historia de Kick

En términos de seguidores —otra métrica relevante, aunque distinta a las horas vistas—, Streamscharts también identifica un liderazgo marcado de creadores en español:

WestCol : 3.617.556 seguidores

Adin Ross : 1.885.850

MrStivenTC : 1.627.990

Davooxeneize: 1.483.984

Impacto latinoamericano

En cuanto a transmisiones puntuales, Basher, una organización peruana especializada en el ecosistema de videojuegos, esports y creación de contenido, señaló que el streamer latinoamericano más visto durante 2025 fue WestCol.

Aunque Kick no cuenta con estadísticas oficiales públicas, el cruce de datos de servicios especializados permite una conclusión clara: los creadores latinoamericanos, y en particular los colombianos, ocuparon un lugar central en la audiencia global de Kick durante 2025.

