Estos son los 10 países con el internet más rápido del mundo: ¿qué velocidades alcanzan?

Países de Medio Oriente, Asia y Europa concentran las mayores velocidades de conexión del planeta, con cifras que superan los 400 Mbps.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
18 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Datos de diciembre de 2025 muestran fuertes contrastes entre regiones y dejan a Colombia rezagada en navegación móvil, pero mejor posicionada en fijo.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Merlas
¿Dónde se navega más rápido hoy en el mundo? A partir de millones de pruebas reales realizadas por usuarios, el ranking de Speedtest permite comparar el rendimiento del internet móvil y de la banda ancha fija, país por país y ciudad por ciudad.

Las cifras están construidas sobre la velocidad mediana de descarga, una referencia más cercana a la experiencia cotidiana que a los picos excepcionales.

Leídos en conjunto, los resultados muestran contrastes marcados entre regiones y ayudan a ubicar el lugar que ocupa Colombia frente a los líderes globales de velocidad de conexión.

Los 10 países con el internet móvil más rápido del mundo

Medido por la velocidad mediana de descarga:

  1. Emiratos Árabes Unidos — 691,76 Mbps.
  2. Qatar — 573,57 Mbps.
  3. Kuwait — 415,67 Mbps.
  4. Baréin — 303,21 Mbps.
  5. Bulgaria — 289,41 Mbps.
  6. Brasil — 260,23 Mbps.
  7. Corea del Sur — 244,33 Mbps.
  8. Brunéi — 234,96 Mbps.
  9. Arabia Saudita — 216,03 Mbps.
  10. Singapur — 199,70 Mbps.

En este ranking, Colombia ocupa el puesto 87, con una velocidad mediana de 43,23 Mbps en internet móvil, lejos de los países líderes.

Los 10 países con la banda ancha fija más rápida

Medido por la velocidad mediana de descarga:

  1. Singapur — 410,06 Mbps.
  2. Emiratos Árabes Unidos — 382,35 Mbps.
  3. Francia — 349,25 Mbps.
  4. Chile — 348,41 Mbps.
  5. Hong Kong (RAE) — 345,25 Mbps.
  6. Islandia — 331,04 Mbps.
  7. Macao (RAE) — 310,76 Mbps.
  8. Estados Unidos — 305,51 Mbps.
  9. Vietnam — 287,24 Mbps.
  10. Suiza — 284,48 Mbps.

En banda ancha fija, el desempeño colombiano es distinto: Colombia se ubica en el puesto 31, con una velocidad mediana de 207,08 Mbps.

Las ciudades con el internet móvil más rápido del mundo

Medido por la velocidad mediana de descarga:

  1. Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) — 835,57 Mbps.
  2. Ar-Rayyan (Qatar) — 617,64 Mbps.
  3. Dubái (Emiratos Árabes Unidos) — 585,39 Mbps.
  4. Doha (Qatar) — 572,53 Mbps.
  5. Sofía (Bulgaria) — 417,76 Mbps.
  6. Zagreb (Croacia) — 400,15 Mbps.
  7. Río de Janeiro (Brasil) — 379,52 Mbps.
  8. Ciudad de Kuwait (Kuwait) — 374,16 Mbps.
  9. São Paulo (Brasil) — 352,77 Mbps.
  10. Seúl (Corea del Sur) — 350,85 Mbps.

Ciudades colombianas en internet móvil:

  • Medellín: puesto 104, con 70,17 Mbps.
  • Bogotá: puesto 113, con 62,48 Mbps.

Las ciudades con la banda ancha fija más rápida

Medido por la velocidad mediana de descarga:

  1. Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) — 420,37 Mbps.
  2. Valparaíso (Chile) — 417,92 Mbps.
  3. Lyon (Francia) — 384,29 Mbps.
  4. Haifa (Israel) — 327,39 Mbps.
  5. Dubái (Emiratos Árabes Unidos) — 323,88 Mbps.
  6. Ginebra (Suiza) — 318,42 Mbps.
  7. Shanghái (China) — 314,31 Mbps.
  8. Zúrich (Suiza) — 310,73 Mbps.
  9. Toronto (Canadá) — 307,36 Mbps.
  10. Bangkok (Tailandia) — 307,14 Mbps.

Ciudades colombianas en banda ancha fija:

  • Bogotá: puesto 30, con 234,62 Mbps.
  • Medellín: puesto 41, con 214,06 Mbps.

Los datos muestran un contraste claro. En internet móvil, Colombia y sus principales ciudades permanecen rezagadas frente a los líderes globales. En banda ancha fija, en cambio, Bogotá y Medellín se sitúan en una franja intermedia a nivel mundial, con velocidades que superan los 200 Mbps, aunque todavía lejos de las ciudades que encabezan el ranking.

Speedtest se basa en pruebas iniciadas voluntariamente por usuarios en todo el mundo. La clasificación utiliza la velocidad mediana, que reduce la influencia de valores extremos y refleja mejor la experiencia típica de conexión.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

