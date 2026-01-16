WhatsApp estrena funciones para grupos: así funcionan las etiquetas, stickers y eventos

WhatsApp incorporó nuevas funciones para mejorar la organización en los chats en grupo. Foto: Whatsapp

WhatsApp anunció nuevas herramientas para los chats en grupo, orientadas a facilitar la organización de las conversaciones y ampliar las posibilidades de expresión entre los usuarios.

Las actualizaciones apuntan a un uso cotidiano: dar contexto sobre quién es quién, resaltar mensajes y reducir olvidos cuando el grupo se pone de acuerdo para algo.

Etiquetas para explicar tu rol en cada grupo

Una de las principales novedades son las etiquetas de miembro, una función que permite asignar un rol visible dentro de cada grupo.

La idea es que el mismo usuario pueda identificarse de forma distinta según el chat: por ejemplo, “papá de Ana” en un grupo familiar o “arquero” en uno deportivo.

Paso a paso:

Abre el chat en grupo. Entra a la información del grupo (toca el nombre del grupo en la parte superior). Busca la opción de etiqueta/rol de miembro. Escribe el rol que quieres mostrar en ese grupo (la etiqueta no se replica en otros grupos). Guarda los cambios.

Stickers de texto: palabras que se vuelven sticker

WhatsApp también incorporó los stickers de texto, que permiten convertir una palabra o frase en un sticker para que destaque dentro de la conversación.

Además, ahora se pueden guardar directamente en los paquetes personales sin tener que enviarlos primero en un chat.

Paso a paso:

Abre cualquier chat (o un grupo). Entra al menú de stickers. Usa la búsqueda de stickers. Escribe el texto que quieres convertir en sticker. Crea el sticker y, si quieres, agrégalo a tu paquete de stickers.

Recordatorios de eventos dentro del grupo

Otra función es la de recordatorios de eventos. Cuando creas y compartes un evento en un grupo, ahora puedes programar alertas personalizadas para los participantes, útil para reuniones, llamadas o celebraciones.

Paso a paso:

Abre el chat en grupo. Crea un evento desde las opciones del chat. Define el nombre, fecha y hora del evento. Activa recordatorios y elige el tiempo personalizado para avisar al grupo. Envía el evento.

Estas novedades se suman a otras funciones ya disponibles en grupos, como el envío de archivos de hasta 2 GB, contenido multimedia en alta definición, pantallas compartidas y chats de audio.

Según la compañía, el objetivo es fortalecer la experiencia de comunicación y coordinación en los chats grupales.

