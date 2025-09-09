Nuevos Apple Watch y AirPods Pro: características, funciones y precio

CUPERTINO (United States), 09/09/2025.- A person examines the new Apple AirPods Pro 3 at an Apple product launch event on the campus of Apple Park in Cupertino, California, USA, 09 September 2025. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Apple presentó la más reciente actualización de su línea de relojes inteligentes durante un nuevo Apple Event, en el que dio a conocer los Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y una versión renovada del Apple Watch SE. Los tres modelos integran mejoras en conectividad, con soporte para redes 5G, además de nuevas funciones enfocadas en la salud y el bienestar.

El Apple Watch Series 11 incorpora una pantalla más luminosa y un diseño reforzado con cristal IonX y una capa personalizada de cerámica que, según Apple, aumentan la durabilidad del dispositivo. Este modelo funciona con el sistema operativo watchOS 26 y presenta la nueva interfaz Liquid Glass.

En materia de salud, incorpora un sensor actualizado capaz de detectar posibles casos de hipertensión y enviar notificaciones al usuario. Esta función aún está pendiente de aprobación, pero la compañía confía en habilitarla en más de 150 países. También añade una puntuación de sueño que mide la duración, las interrupciones, el sueño profundo y la calidad general del descanso. La autonomía declarada alcanza hasta 24 horas.

Por su parte, el Apple Watch Ultra 3 se consolida como la versión más robusta de la gama, con la pantalla más grande vista en un reloj de la compañía y la incorporación de conectividad por satélite, junto con 5G, gracias a un rediseño de la radio y la antena. Esta característica es compatible con Mensajes y con la aplicación Find My. Enfocado en la actividad física y el deporte, incluye un compañero de entrenamiento con voz generada por Apple Intelligence que busca motivar al usuario durante sus rutinas. La autonomía en este caso se extiende hasta las 42 horas.

Finalmente, el Apple Watch SE se mantiene como la alternativa más asequible dentro del catálogo. Este modelo ahora ofrece conectividad 5G, pantalla siempre encendida, soporte para gestos y compatibilidad con carga rápida. De acuerdo con la compañía, su batería permite un día completo de uso. Entre las funciones orientadas al bienestar incluye un sensor de temperatura para el seguimiento del ciclo menstrual, notificaciones ante posibles episodios de apnea del sueño y la opción de reproducir música mediante altavoces integrados.

Respecto a los precios, Apple Watch SE tendrá un valor en el mercado de 249 dólares ($975.000), Apple Watch Series 11 de 399 dólares ($1.500.000) y Apple Watch Ultra de 799 dólares ($3.100.000).

AirPods Pro 3: salud, ergonomía y mejoras en audio

Apple también renovó su línea de auriculares con la llegada de los AirPods Pro 3, una generación que incorpora novedades tanto en conectividad como en funciones de bienestar. Entre sus principales características se encuentra la capacidad de monitorizar el ritmo cardiaco, lo que amplía las opciones de seguimiento de la salud desde un accesorio que, hasta ahora, estaba enfocado principalmente en la experiencia de sonido.

En el apartado de audio, los AirPods Pro 3 ofrecen sonido espacial y una tecnología de cancelación de ruido activa que duplica la eficacia respecto a la generación anterior y multiplica por cuatro el rendimiento de la primera. Se mantiene el modo transparencia, ahora optimizado para mejorar la claridad de las voces, y se suma la integración con Apple Intelligence que permite traducciones en tiempo real mediante Live Translation.

Apple ha trabajado en un rediseño del producto para garantizar un mejor ajuste, con un proceso que, según la compañía, implicó más de 100.000 horas de investigación. El resultado son unos auriculares con mayor ergonomía y resistencia al agua y al polvo, gracias a la certificación IP57.

La autonomía también ha recibido mejoras: con cancelación de ruido activa alcanzan hasta ocho horas de uso, mientras que en modo transparencia se extienden hasta 10 horas. Los AirPods Pro 3 estarán disponibles a partir del 19 de septiembre con un precio de 249 dólares ($980.000).

