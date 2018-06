Finalizó el E3. ¿Qué viene ahora para la industria de los videojuegos?

Juliana Vargas / @Jvargasleal

De Grecia antigua a la Guerra de los Clones. De las profundidades del mar a la Luna. De los 150 pokémon con los que crecimos a los mundos de Disney que no olvidamos. La Electronic Entertainment Expo (E3) deseaba llevarnos por un camino de innovación, sueños y un futuro prometedor para el ocio que, vale la pena decirlo, de vez en cuando necesitamos. ¿Y saben qué?: misión cumplida.

El 14 de junio llegó como cierre de una jornada tan agotadora como dichosa. Luego de haberse mostrado todos los dientes, de sacar a relucir todas sus habilidades y presentar los resultados de sus esfuerzos, a los desarrolladores de videojuegos ya sólo les quedaba ultimar algunos detalles.

En estos dos días, Capcom había hecho anuncios impactantes como “Devil May Cry 5” y el remake de “Resident Evil 2”. Aun así, no quiso que nos olvidásemos de otras joyas y nos regaló un gameplay de 45 minutos de “Mega Man 11”, videojuego que saldrá el próximo 2 de octubre para Nintendo Switch.

Gracias a esta presentación, se pudo ver que este videojuego recogerá el clásico de Mega Man que nos ha estado acompañando desde 1987. Fiel a su singularidad, “Mega Man 11” será un videojuego de 2D tal como el juego clásico. Esta vez, el “Double Gear System” será una herramienta que otorgará a Mega Man la posibilidad de cargar un disparo más poderoso de lo normal o provocar que Mega Man sea más rápido que el tiempo mismo. Así podrá esquivar ataques más fácilmente. El reto acá es evitar que Mega Man se recaliente, por lo que hay que utilizar con sabiduría esta opción.

Así mismo, Nintendo reveló que para “Mario Party” habrá modo multijugador online, algo que los usuarios habían pedido desde hace tiempo. Mediante este modo de juego, cuatro personas, ya conocidos o desconocidos, podrán competir en una serie de minijuegos que van rotando. Las puntuaciones que se consigan se verán reflejadas en rankings y tablas de clasificación y, de la misma forma, los jugadores podrán ganarse una serie de premios que aún no han sido revelados.

Antes de partir, Nintendo no podía dejar de lado a sus jugadores. Es por esta razón que desde el mismo 14 de junio ofreció en su Eshop un demo de “Octopath Traveler” y también ha regalado descuentos del 50% en juegos como “Splatoon 2”, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “Super Smash Bros" (Nintendo 3DS) o “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (Wii U). La lista completa puede encontrarse en el sitio web de la marca japonesa.

Para todos sus anuncios, Nintendo no podía acaparar toda la atención.

Soul Edge, la espada legendaria que devora almas, apareció a último minuto para dar un golpe definitivo en este E3, y de un mandoble anunció que “Soulcalibur VI” saldrá el próximo 19 de octubre. Por consiguiente, para quienes tengan PS4, Xbox y PC, “the wait is over”, como bien dijeron sus personajes, y “fórjense su propio destino” luchando contra Voldo, Ivy, Tira, Tika y los demás personajes de “Soulcalibur”.

Hasta aquí llega el resumen de lo ocurrido en el E3. El evento trajo nuevos títulos e innovación a una industria que está en constante movimiento.

A pesar de revivir clásicos, los estudios desarrolladores no se limitaron a recordar el pasado, pues también miraron hacia un futuro en el que la realidad virtual sea, por fin, una realidad, las gráficas sean cada vez mejores y los videojuegos continúen satisfaciendo nuestra imaginación.

También nos llevarán al Mar Egeo, nos darán un paseo por una serie de cuentos insignia de la literatura de terror, nos defenderán en un campo de batalla, nos darán un paseo por un 2077 ciberpunk, nos devolverán la infancia de la mano de “Toy Story”, “Hércules” y “Enredados”. Nos guiarán por mundos fantásticos, habitados por magos, caballeros y elfos.

En suma, los juegos continuarán siendo un sueño dirigido.