¡Ojo! Estos nueve videojuegos ya están disponibles en la suscripción de PlayStation Plus

Todos los clientes de la membresía en sus planes Extra y Deluxe ya pueden disfrutar de estos nueve juegos incluidos dentro del catálogo.

Redacción Tecnología
17 de diciembre de 2025 - 12:30 a. m.
Assassin’s Creed Mirage, desarrollado por el estudio francés Ubisoft, fue estrenado el 5 de octubre de 2023.
Foto: Ubisoft
A partir de hoy, martes 16 de diciembre de 2025, están disponibles en PlayStation Plus, el servicio por suscripción para todos los usuarios de una PS4 y una PS5, nueve nuevos juegos que se incluyen a los planes Extra y Deluxe. Cabe recordar que esta membresía para consolas se divide en tres planes: los dos anteriores y el paquete Essential, el cual es el más básico y con características limitadas.

El tercer día de cada mes, todos los clientes de PlayStation Plus Essential obtienen tres nuevos títulos, a excepción de este mes que fueron cinco, para descargar en sus plataformas. Sin embargo, a mitad de mes, Sony agrega entregas nuevas para los miembros de los planes Extra y Deluxe, destacándose ese último como el más completo, el más costoso y el que recibe los clásicos de la PS1 y la PS2.

En esta ocasión son ocho los videojuegos que llegan a PlayStation Plus Extra y PlayStation Deluxe, y uno que se incluye en exclusiva para el paquete Deluxe. Por si se lo está preguntando, el precio de este servicio por suscripción puede ir desde los ocho dólares sin impuestos, hasta los 125 dólares. El costo dependerá del plan que elija y la duración que puede ser de uno, tres o 12 meses.

Nuevos juegos en PS Plus Extra y Deluxe

  • Assassin’s Creed Mirage (PS5 y PS4)
  • Wo Long: Fallen Dynasty (PS5 y PS4)
  • Skate Story (PS5)
  • Granblue Fantasy: Relink (PS5 y PS4)
  • Planet Coaster 2 (PS5)
  • Cat Quest III (PS5 y PS4)
  • Lego Horizon Adventures (PS5)
  • PAW Patrol: Grand Prix (PS5 y PS4)
  • PAW Patrol World (PS5 y PS4)
  • Soulcalibur III (PS5 y PS4) solo disponible en el plan Deluxe

¿Qué juegos llegaron en diciembre a PS Essential?

  • Lego Horizon Adventures disponible para PS5.
  • Killing Floor 3 disponible para PS5.
  • The Outlast Trials disponible para PS4 y PS5.
  • Synduality Echo of Ada disponible para PS5.
  • Neon White disponible para PS5.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Tecnología

